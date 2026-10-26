Nézze meg, hogy a Queens Of The Stone Age élőben debütál a „Phantom Limb” és az „Insignificant Other”, és nyolc év után először adja elő a „Tangled Up In Plaid”-t Izlandon.

A Queens Of The Stone Age 2005 óta először játszott Izlandon, és először a Phantom Limb és az Insignificant Other élőben debütált, valamint nyolc év után először játszotta a Tangled Up In Plaid-t.
Tekintse meg alább az estéről készült felvételeket a teljes setlisttel együtt.
A zenekar a nyár elején azzal ugratott, hogy Izlandra indulnak, hogy több mint 20 év után ott tartsák az első fellépésüket – megosztottak egy videót a Google-keresésről az izlandi tennivalókról, majd utána kerestek, mikor lesz a banda következő fellépése.
Szombaton (október 24-én) a Virgin Orchestra által megnyitott reykjavíki Laugardalshöllben adtak fel egyedi műsort.
Innentől kezdve a 'Lullabies to Paralyze' című albumukról vett Tangled Up In Plaid első feldolgozásával indították a show-t nyolc év után, mielőtt a You Think I Ain't Worth a Dollar, de I Feel Like a Millionaire, a My God Is the Sun, a 'Smooth' és a Sai fan kedvencei közé kerültek.
– Hol vannak a gót lányok? – egy új kislemez a hamarosan megjelenő 'Perfecth' albumukról – szintén felkerült a setlistre, akárcsak néhány legnagyobb slágerük, köztük a „Go With the Flow”, a „Little Sister”, „Make It Wit Chu”, „No One Knows” és „A Song for the Dead”.
Az izlandi show alkalmából a banda egy másik 'Perfecth' kislemezt, az 'Insignificant Other'-t, valamint a 'Phantom Limb' című, szutykos számot is bemutatta élőben.
Nézze meg az alábbi felvételeket az előadásról, valamint a teljes készletlistát.
A Queens Of The Stone Age setlistje a következő volt:
„Tangled Up in Plaid” (2018 óta először)
„Azt hiszed, nem érek meg egy dollárt, de úgy érzem magam, mint egy milliomos”
„Az én Istenem a Nap”
„Smooth Sailing”
„Az óceán mellett ültem”
„Misfit Love”
– Hol vannak a gót lányok?
„Idő és hely”
„Insignificant Other” (élő debütálás)
„Jobb élet a kémián keresztül”
„Nem tudsz elhagyni, bébi”
„Go With the Flow”
„Carnavoyeur”
„Bekapcsolni” a csavart
„Kis nővér”
„Phantom Limb” (élő debütálás)
„Csináld meg Chu-val”
„Eltűntnek tűnik”
„Senki sem tudja”
„Mexikóla”
„Egy dal a halottakért”
A 'Perfecth' a banda kilencedik stúdióalbuma, amely október 30-án jelenik meg. Ezt a pszichedelikus kislemez, az 'Easy Street' is megtekintette.
Az izlandi show a QOTSA turnézásával járó mozgalmas év nyomán zajlott, és nem sokkal azután zajlott le, hogy befejezték a Foo Fighters támogatását. Josh Homme és társai. nemrég bejelentették, hogy jövőre is nagyot lépnek az Interpollal Mexikóvárosban, és útnak indulnak a Pixies-szel.
Az egyszeri show egy lecsupaszított fellépést is követett a történelmi párizsi katakombákban 2024-ben, amelyet egy kísérő koncertfilmhez és élő albumhoz készítettek. Julia Migenes díjazott Él a katakombákban négy csillag, a következőt írja: „Az Alive In The Catacombs önmagában is elég erős, de másképp hat, ha Neumann kísérője, doki követi.