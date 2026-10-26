Nézze meg, hogy a Queens Of The Stone Age élőben debütál a „Phantom Limb” és az „Insignificant Other”, és nyolc év után először adja elő a „Tangled Up In Plaid”-t Izlandon.

A Queens Of The Stone Age 2005 óta először játszott Izlandon, és először a Phantom Limb és az Insignificant Other élőben debütált, valamint nyolc év után először játszotta a Tangled Up In Plaid-t.

Tekintse meg alább az estéről készült felvételeket a teljes setlisttel együtt.

A zenekar a nyár elején azzal ugratott, hogy Izlandra indulnak, hogy több mint 20 év után ott tartsák az első fellépésüket – megosztottak egy videót a Google-keresésről az izlandi tennivalókról, majd utána kerestek, mikor lesz a banda következő fellépése.

Szombaton (október 24-én) a Virgin Orchestra által megnyitott reykjavíki Laugardalshöllben adtak fel egyedi műsort.

Innentől kezdve a 'Lullabies to Paralyze' című albumukról vett Tangled Up In Plaid első feldolgozásával indították a show-t nyolc év után, mielőtt a You Think I Ain't Worth a Dollar, de I Feel Like a Millionaire, a My God Is the Sun, a 'Smooth' és a Sai fan kedvencei közé kerültek.

– Hol vannak a gót lányok? – egy új kislemez a hamarosan megjelenő 'Perfecth' albumukról – szintén felkerült a setlistre, akárcsak néhány legnagyobb slágerük, köztük a „Go With the Flow”, a „Little Sister”, „Make It Wit Chu”, „No One Knows” és „A Song for the Dead”.

Az izlandi show alkalmából a banda egy másik 'Perfecth' kislemezt, az 'Insignificant Other'-t, valamint a 'Phantom Limb' című, szutykos számot is bemutatta élőben.

Nézze meg az alábbi felvételeket az előadásról, valamint a teljes készletlistát.

A Queens Of The Stone Age setlistje a következő volt:

„Tangled Up in Plaid” (2018 óta először)

„Azt hiszed, nem érek meg egy dollárt, de úgy érzem magam, mint egy milliomos”

„Az én Istenem a Nap”

„Smooth Sailing”

„Az óceán mellett ültem”

„Misfit Love”

– Hol vannak a gót lányok?

„Idő és hely”

„Insignificant Other” (élő debütálás)

„Jobb élet a kémián keresztül”

„Nem tudsz elhagyni, bébi”

„Go With the Flow”

„Carnavoyeur”

„Bekapcsolni” a csavart

„Kis nővér”

„Phantom Limb” (élő debütálás)

„Csináld meg Chu-val”

„Eltűntnek tűnik”

„Senki sem tudja”

„Mexikóla”

„Egy dal a halottakért”

A 'Perfecth' a banda kilencedik stúdióalbuma, amely október 30-án jelenik meg. Ezt a pszichedelikus kislemez, az 'Easy Street' is megtekintette.

Az izlandi show a QOTSA turnézásával járó mozgalmas év nyomán zajlott, és nem sokkal azután zajlott le, hogy befejezték a Foo Fighters támogatását. Josh Homme és társai. nemrég bejelentették, hogy jövőre is nagyot lépnek az Interpollal Mexikóvárosban, és útnak indulnak a Pixies-szel.

Az egyszeri show egy lecsupaszított fellépést is követett a történelmi párizsi katakombákban 2024-ben, amelyet egy kísérő koncertfilmhez és élő albumhoz készítettek. Julia Migenes díjazott Él a katakombákban négy csillag, a következőt írja: „Az Alive In The Catacombs önmagában is elég erős, de másképp hat, ha Neumann kísérője, doki követi.