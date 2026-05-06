A „Train Dreams” filmesek, Clint Bentley, Greg Kwedar indie-központú, First-Look Deal-t írnak alá a Netflix-szel (exkluzív)

Csó, kó.

Clint Bentley és Greg Kwedar, a filmesek a Netflix Oscar-díjra jelölt drámája mögött Vonat Álmokelső megjelenési szerződést kötöttek a streamerrel.

A duó az Ethos produkciós szalaghirdetésén keresztül funkciókat fejleszt és gyárt a Netflix számára. A filmesek úgy dolgoznak együtt, hogy közösen írják a projektjüket, majd felváltva döntik el, ki ül a rendezői székben. Vonat Álmokpéldául a Bentley irányította, míg Kwedar vállalta korábbi erőfeszítéseiket, a 2023-as Sing Sing.

De a filmkészítők indie gyökereihez ragaszkodva, van egy kreatív pörgés az eljárásban.

A Bentley és a Kwedar a világ legkiválóbb fesztiváljaiból és filmiskoláiból kiválasztott feltörekvő filmesekkel is kidolgoz egy listát. A Netflix finanszírozza ezeknek az alacsony költségvetésű filmeknek a fejlesztését és gyártását, és kiadja őket.

A két filmkészítő, immár a Netflix mellett új hangok felfedezését és a nagy kockázatúnak tartott filmek elkészítését helyezte a középpontba az indie térben, ahol a Covid napjai óta számos hagyományos finanszírozási és terjesztési mód összeomlott.

Az Ethos, amelyet a duó 2024-ben indított útjára, már másként működik, mint a legtöbb produkciós cég. A produkciók azt látják, hogy mindenki, aki a filmjein dolgozik, a vonal felettitől a vonal alattiig ugyanazt a bért fizeti. Ezen túlmenően, mindenki, akit felvesznek a produkcióira, tőkét kap a filmjeiből.

A független filmből való megélhetés meghatározó tétele a párosnak.

„Az Ethos megalapítása során azt reméltük, hogy olyan otthont teremtünk, ahol a független filmesek merész, tartós munkát végezhetnek olyan környezetben, amely méltányos és fenntartható a filmeken dolgozó művészek egész közössége számára” – nyilatkozta Bentley és Kwedar. „Hálásak vagyunk a Netflixnek, hogy elkötelezettek e vízió mellett, és hisznek bennünk, mint művészekben, és izgatottak vagyunk ezért a partnerségért.”

Sean Berney, a Netflix filmbeszerzésekért felelős vezetője így nyilatkozott: „Szerencsém volt, hogy fesztiválokon és piacokon olyan tehetséges filmesekkel találkozhattam, köztük Clinttel és Greggel is. Ami igazán feltűnt számomra, amikor velük dolgoztam – a nyers tehetségükön kívül – az volt, hogy mindketten mennyire komolyan fektetünk a következő filmkészítői hullám gondozásába, és valódi esélyt adunk nekik.”

Bentley és Kwedar a fesztiválok kedvencei, köszönhetően növekvő számú, elismert, önállóan készített munkájuknak. Debütáló főművük Transpecos premierje az SXSW-n, ahol elnyerte a közönségdíjat, míg a folytatása Zsoké premierje a Sundance-ben, ahol a zsűri különdíját nyerte el a legjobb színésznek járó Clifton Collins Jr.

Sing Sing A 2023-as Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, majd megnyerte a 2024-es SXSW Fesztivál közönségdíját, emellett három Oscar-jelölést és három Independent Spirit Awards-jelölést is kapott, többek között.

Vonat Álmok kulcsfontosságú versenyző volt az elmúlt díjszezonban, miután a 2025-ös Sundance Filmfesztiválon debütált, ahol a Netflix megszerezte. Négy Independent Spirit Awardot kapott, hármat nyert, és öt Oscar-jelölést is kapott.

A páros jelenleg is poszton van Szaturnusz visszatéregy Chicagóban játszódó románc Charles Melton, Rachel Brosnahan és Will Poulter főszereplésével. Kwedar Gaelyn Golde által írt forgatókönyv alapján rendezte a filmet, amit ő és Bentley is átdolgozott. A film még idén megjelenik a Netflixen.

Növekvő vállalatuk kezeléséhez a Bentley és a Kwedar jelenleg kreatív igazgatót keres az Ethos számára, aki napi tevékenységeit irányítsa.

A duót a CAA, Joanne Roberts Wiles (Black Bear), Johnson Shapiro és Paula Woods Consultants képviseli.