„Visszamentem a kezelésre, és ő nem kommunikált velem”

Steven Drozd azt mondta, hogy kirúgták a Flaming Lips-től, mondván, hogy Wayne Coyne frontember „csak abbahagyta a kommunikációt”, miután „visszatért a kezelésre”.

A bizonytalanság Drozd indie bandában betöltött helyével kapcsolatban tavaly merült fel, amikor a multiinstrumentalista hiányzott az élő fellépéseikről, helyette AJ Slaughter érkezett.

Akkoriban egyik tag sem foglalkozott nyilvánosan a felállás változásával, de decemberben Drozd véletlenül megerősítette távozását a Threads-en, és ezt írta: „Végeztek velem – de nem beszélünk róla. Igen, továbblépek.”

Hamarosan törölte a bejegyzést, és azt mondta, hogy „bacsapós hiba” volt feltölteni, mivel úgy gondolta, hogy privát üzenetként küldik el.

Innentől Coyne egy bejegyzést tett az Instagramon, amelyben megerősítette Drozd távozását, de hozzátette, hogy „a távozásának oka szomorú és dühítő”. Azt is mondta, hogy az Ő felelőssége, hogy mindenkinek elmondja, mi történt, megvádolta, hogy hazudott a Threads-bejegyzésében, és hozzátette: „Megpróbáltam saját teret és időt adni neki, hogy mindenki tudja, mi történt TÉNYLEG.”

Drozd ezután egy újabb frissítést osztott meg a rajongóival, mondván, hogy 2024-ben kezdett azon gondolkodni, hogy „az lenne a legjobb nekem és a családomnak, ha nem turnéznék tovább”, és ezért 2025-ben kiszállt az élő fellépésekből. „Aztán valahogy innentől elment. Wayne és én 33-34 év után elváltak útjaink” – írta.

Ezeket a megjegyzéseket januárban kibővítette, mondván, hogy „személyes krízis” miatt távozott, de úgy gondolta, hogy a pályára állás után visszaengedik a sorba.

A multiinstrumentalista most őszintén beszélt arról, hogy ismét távozott a zenekarból, és elárulta, hogy a vágya, hogy egy lépést visszalépjen a turnézástól, fokozatosan erősödött, de a lánya 2024 októberében eltűntével „elérkezett a csúcsra”.

Az akkori 16 éves Charlotte Drozdot eltűntként jelentették Seattle-ben, Wayne Coyne pedig csatlakozott a felhívásokhoz, hogy segítsenek megtalálni. Három nap elteltével megerősítették, hogy „megtalálták és biztonságban van”.

„Nehéz visszatérni (utána turnézni), mert tényleg traumatikus volt. Három napig hiányzott. Nem tudtuk, mi történik” – mondta Drozd Stereogumhozzátéve, hogy a megpróbáltatások miatt ivás miatt kezelésbe került, és az ünnepek alatt ismét vissza kellett térnie a kezelésre egy „visszaesés” után.

„Visszamentem a kezelésre, aztán Wayne egyszerűen abbahagyta a kommunikációt velem” – állította. „Tehát, ahogy véget ért, nagyon szomorú, mert nem kellett így végződnie… 2025. január 3-a óta nem hallottam felőle. Ez furcsa volt.”

Azt is hozzátette, hogy a banda „úgy döntött, hogy nélkülem is fellép néhány Ausztráliában”, és elmondta, hogy „senki nem mondott nekem semmit” az út során.

Új mélyinterjúnkban Steven Drozd arról beszél, hogyan rúgták ki az országból @theflaminglips a szenvedélybeteg-kezelés alatt, a zenekarban eltöltött 33 éves múltja, hamarosan megjelenő szólóalbuma és még sok máshttps://t.co/t1WizK7VFS pic.twitter.com/PFqhMXsT08 — Stereogum (@stereogum) 2026. május 6

„Csak azt feltételeztem, hogy egy idő után Wayne és én újra kommunikálni fogunk. De ez nem történt meg” – osztotta meg. „Tehát tavaly nyarán tudtam. Tudtam, hogy vége, és ennyi. Nem fogok visszatérni a Flaming Lips-be, és valahogy elfogadtam.”

Később az interjúban Drozd kijelentette, hogy nem akarja „az ajkak szemetét ejteni”, és hozzátette, hogy úgy érzi, „ahogy az egész véget ért, az nagyon szomorú”.

„Meglepődtem. Felkavaró volt. Felzaklatta a családomat. Oklahoma Cityben pedig az emberek mind azt mondják: „Hú, mi történik ezzel?” Olyan vagyok, mintha nem igazán tudom, mit mondjak neked – mondta. „Ez pofátlan, ahogy minden véget ért, és semmit sem tehetek, hogy ezen változtassak. kezelésre mentem. És hazajött. Karácsony környékén visszaestem, és visszamentem a kezelésre. Ekkor Wayne nem beszélt velem. És így lett vége.”

Stereogum beszámol arról, hogy Coyne képviselője nem volt hajlandó válaszolni Drozdnak az interjúban tett megjegyzéseire.

Drozd most egy szólóalbumon dolgozik, és megerősítette, hogy reményei szerint ősszel megjelenik. A rekordról hamarosan további részleteket közölnek.

A tavalyi év végén a Flaming Lips dobosa, Matthew Duckworth Kirksey beszélt a banda jövőre vonatkozó terveiről, és elmondta, hogy „új zenék vannak úton”, és ezt „a legjobb dolognak, amit az elmúlt években csináltunk”.

Közelgő élő randevúik között szerepel a Latitude Festival, ahol Lewis Capaldi, Teddy Swims és David Byrne mellett csatlakoznak a számlához.