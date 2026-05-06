James Cameron megdöbbentően őszinte: „Hiányzik belőle a logika” – így vélekedik Ridley Scott sci-fi filmjéről

Vita egy űrhorror-ikon árnyékában
A több mint egy évtizede bemutatott Prometheus ma is komoly vitákat kavar a rajongók és a kritikusok között.
Az 1979-es Alien és az 1986-os Aliens öröksége olyan magas elvárásokat teremtett, amelyek minden visszatérést nyomás alá helyeznek.
Ebben a közegben különösen figyelemre méltó, mit gondol róla James Cameron, aki egyszerre elismerő és kritikus.
Szerinte a film lenyűgöző, ugyanakkor néhány alapvető logikai kérdésben megbicsaklik.
Visszatérés a gyökerekhez, új mítosz felé
Ridley Scott 2012-ben úgy döntött, hogy nem csupán folytatja, hanem több ponton újraértelmezi az Alien-univerzumot.
A Prometheus vállaltan az eredetekre, az úgynevezett Mérnökök titkára fókuszált, ezzel tágítva a mítosz horizontját.
A látvány és a hangulat szinte tapintható, a világépítés pedig merész és inspiráló.
Ugyanakkor a film már a nyitóhétvégén heves eszmecseréket indított el a közönség körében.
Sokan az esztétikai bravúrt dicsérték, mások a történetvezetés következetlenségeire mutattak rá.
Vegyes fogadtatás, forró beszélgetések
A 2010-es évek egyik legmegosztóbb sci-fijeként a Prometheus egyszerre vált kult- és vitaforrássá.
Akik szeretik, a filozófiai kérdések és a grandiózus képek bátorságát emelik ki.
Akik fanyalognak, a karakterek döntéseit és az ok-okozati lánc fellazulását tartják zavarónak.
A filmrétegződés – gondolatkísérlet, űrhorror, eredettörténet – nem mindig illeszkedik szervesen.
A feszültség így hol csúcsra jár, hol pedig rejtélyekbe omlik, amelyek nem kapnak eléggé kézzelfogható választ.
Ridley Scott önkritikája
Idővel maga Ridley Scott is elismerte, hogy a projekt nem érte el a várt szintet.
A Gladiátor II sajtóköreiben arról beszélt, hogy a fejlesztés közben időnként „félúton elaludtak”, és a fókusz elcsúszott.
Úgy fogalmazott, túl sok minden történt párhuzamosan, és a kreatív éberség nem volt elég éles.
Egy nagy mitológia feltámasztásához szerinte következetes, százszázalékos odaadás szükséges.
James Cameron értékelése
James Cameron egy AMA-beszélgetésen kiegyensúlyozottan, de határozottan fogalmazott a filmről.
Először a vizuális kivitelezést és a gondolatébresztő koncepciót dicsérte, majd rátért a problémákra.
„Végső soron hiányzik belőle a logika. Ennek ellenére élveztem, és örülök, hogy elkészült” – mondta a rendező.
Hozzátette, hogy a Prometheust jobban kedvelte, mint az előző két Alien-részt, ami erős állásfoglalás.
Cameron véleménye így egyszerre ad szakmai elismerést és világos kritikát a film gerincéről.
Hol csúszik meg a logika?
- A szereplők döntései gyakran ellentmondanak saját tudományos habitusuknak, ami hitelességi rést nyit.
- A rejtélyek egy része nem kap elég konkrét választ, így a tét időnként elpárolog.
- A horrorelemek és a metafizikai spekulációk ritkán forrnak össze igazán szerves egésszé.
- A motivációk homályossága a konfliktusok súlyát csökkenti, pedig a tét grandiózus.
- A világépítés némely ponton előreszalad a karakterek érzelmi ívéhez képest, így az azonosulás ingadozik.
Erények, amelyek mégis működnek
Mindez nem írja felül a film tagadhatatlan erényeit, különösen a képi világ és a hangdizájn tekintetében.
A H. R. Giger ihlette esztétika új megfogalmazása vizuálisan pazar, térben és textúrában gazdag.
A „teremtők” kérdése továbbra is izgalmas téma, amely új rétegeket ad a franchise gondolatiságához.
És még ha következetlenségek akadnak is, a Prometheus képes tartós emléknyomot hagyni a nézőben.
Egy élő és változó univerzum
A viták ellenére az Alien-világ nemhogy nem fáradt el, hanem új erőre kapott.
Fede Álvarez Alien: Romulus című filmje 2024-ben visszatért a zsigeri félelemhez, és jelentős sikert aratott.
A cikk szerint 2025-ben az Alien: Earth sorozat is bővítette az univerzumot, új nézőpontokat kínálva.
A streaming-közegben – többek között a Disney+ felületén – a régi és új történetek egyaránt elérhetők.
Miért fontos Cameron kritikája?
Cameron szavai nem rombolnak, hanem iránytűként működnek egy hatalmas franchise számára.
A „logikai lánc” kérése nem szűkíti, hanem tisztázza az ambíciót, amelytől a mítosz csak nőhet.
Ha a jövőbeli fejezetek a vizuális csúcsteljesítményt koherensebb sztorival párosítják, az Alien ismét mércét állíthat.
A Prometheus így – hibáival és erényeivel együtt – termékeny vitát és új energiát hozott a műfajba.