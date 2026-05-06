James Cameron megdöbbentően őszinte: „Hiányzik belőle a logika” – így vélekedik Ridley Scott sci-fi filmjéről

2026.05.06.

Vita egy űrhorror-ikon árnyékában

A több mint egy évtizede bemutatott Prometheus ma is komoly vitákat kavar a rajongók és a kritikusok között.

Az 1979-es Alien és az 1986-os Aliens öröksége olyan magas elvárásokat teremtett, amelyek minden visszatérést nyomás alá helyeznek.

Ebben a közegben különösen figyelemre méltó, mit gondol róla James Cameron, aki egyszerre elismerő és kritikus.

Szerinte a film lenyűgöző, ugyanakkor néhány alapvető logikai kérdésben megbicsaklik.

Visszatérés a gyökerekhez, új mítosz felé

Ridley Scott 2012-ben úgy döntött, hogy nem csupán folytatja, hanem több ponton újraértelmezi az Alien-univerzumot.

A Prometheus vállaltan az eredetekre, az úgynevezett Mérnökök titkára fókuszált, ezzel tágítva a mítosz horizontját.

A látvány és a hangulat szinte tapintható, a világépítés pedig merész és inspiráló.

Ugyanakkor a film már a nyitóhétvégén heves eszmecseréket indított el a közönség körében.

Sokan az esztétikai bravúrt dicsérték, mások a történetvezetés következetlenségeire mutattak rá.

Vegyes fogadtatás, forró beszélgetések

A 2010-es évek egyik legmegosztóbb sci-fijeként a Prometheus egyszerre vált kult- és vitaforrássá.

Akik szeretik, a filozófiai kérdések és a grandiózus képek bátorságát emelik ki.

Akik fanyalognak, a karakterek döntéseit és az ok-okozati lánc fellazulását tartják zavarónak.

A filmrétegződés – gondolatkísérlet, űrhorror, eredettörténet – nem mindig illeszkedik szervesen.

A feszültség így hol csúcsra jár, hol pedig rejtélyekbe omlik, amelyek nem kapnak eléggé kézzelfogható választ.

Ridley Scott önkritikája

Idővel maga Ridley Scott is elismerte, hogy a projekt nem érte el a várt szintet.

A Gladiátor II sajtóköreiben arról beszélt, hogy a fejlesztés közben időnként „félúton elaludtak”, és a fókusz elcsúszott.

Úgy fogalmazott, túl sok minden történt párhuzamosan, és a kreatív éberség nem volt elég éles.

Egy nagy mitológia feltámasztásához szerinte következetes, százszázalékos odaadás szükséges.

James Cameron értékelése

James Cameron egy AMA-beszélgetésen kiegyensúlyozottan, de határozottan fogalmazott a filmről.

Először a vizuális kivitelezést és a gondolatébresztő koncepciót dicsérte, majd rátért a problémákra.

„Végső soron hiányzik belőle a logika. Ennek ellenére élveztem, és örülök, hogy elkészült” – mondta a rendező.

Hozzátette, hogy a Prometheust jobban kedvelte, mint az előző két Alien-részt, ami erős állásfoglalás.

Cameron véleménye így egyszerre ad szakmai elismerést és világos kritikát a film gerincéről.

Hol csúszik meg a logika?

A szereplők döntései gyakran ellentmondanak saját tudományos habitusuknak , ami hitelességi rést nyit.

, ami hitelességi rést nyit. A rejtélyek egy része nem kap elég konkrét választ , így a tét időnként elpárolog.

, így a tét időnként elpárolog. A horrorelemek és a metafizikai spekulációk ritkán forrnak össze igazán szerves egésszé.

egésszé. A motivációk homályossága a konfliktusok súlyát csökkenti, pedig a tét grandiózus.

csökkenti, pedig a tét grandiózus. A világépítés némely ponton előreszalad a karakterek érzelmi ívéhez képest, így az azonosulás ingadozik.

Erények, amelyek mégis működnek

Mindez nem írja felül a film tagadhatatlan erényeit, különösen a képi világ és a hangdizájn tekintetében.

A H. R. Giger ihlette esztétika új megfogalmazása vizuálisan pazar, térben és textúrában gazdag.

A „teremtők” kérdése továbbra is izgalmas téma, amely új rétegeket ad a franchise gondolatiságához.

És még ha következetlenségek akadnak is, a Prometheus képes tartós emléknyomot hagyni a nézőben.

Egy élő és változó univerzum

A viták ellenére az Alien-világ nemhogy nem fáradt el, hanem új erőre kapott.

Fede Álvarez Alien: Romulus című filmje 2024-ben visszatért a zsigeri félelemhez, és jelentős sikert aratott.

A cikk szerint 2025-ben az Alien: Earth sorozat is bővítette az univerzumot, új nézőpontokat kínálva.

A streaming-közegben – többek között a Disney+ felületén – a régi és új történetek egyaránt elérhetők.

Miért fontos Cameron kritikája?

Cameron szavai nem rombolnak, hanem iránytűként működnek egy hatalmas franchise számára.

A „logikai lánc” kérése nem szűkíti, hanem tisztázza az ambíciót, amelytől a mítosz csak nőhet.

Ha a jövőbeli fejezetek a vizuális csúcsteljesítményt koherensebb sztorival párosítják, az Alien ismét mércét állíthat.

A Prometheus így – hibáival és erényeivel együtt – termékeny vitát és új energiát hozott a műfajba.