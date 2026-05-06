Az „Ulya” életrajzi drámában Karlis Arnolds a legendává vált női lett kosárlabdázó sztárjai közé tartozik (exkluzív cannes-i klipek)

Lettországban az Ulya név egy kicsit olyan, mint a Bono sportszerű megfelelője a világ számos részén. Nincs szükség vezetéknévre, hogy az emberek tudják, kiről van szó! Ha még nem tudná, ez a legendás lett kosárlabdázó, Uļjana „Ulya” Semjonova neve. Jelenleg, UlyaViesturs Kairišs lett rendező által rendezett életrajzi dráma, amelyet az ő élete ihletett, a Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójában kerül világpremierre, és ezzel világra hozza történetét.

A film egy atléta útját követi nyomon a vidéki életből, és kínosan érzi magát szokatlan magassága miatt, és összezavarodik az identitása miatt a kosárlabda sztárságig. Kārlis Arnolds Avots lett színész – talán már láthattad január vagy Szovjet farmernadrág – alakítja a sportolót, a forgatókönyvet pedig Livia Ulmannel és Andris Feldmanissel közösen írta. Az operatőrt Wojtek Staron végezte.

A producer Guntis Trekteris, az Ego Media, közreműködik Ieva Norviliene, Pille Rünk és Malgorzata Staron

társproducerként szolgálnak. A B-Rated International foglalkozik értékesítéssel.

„Szokatlan magassága zavarja a családját, akik azon töprengenek, hogy van-e helye számára a világon” – olvasható a lap összefoglalójában. Ulyaamely 1964-ben kezdődik, vagyis a Szovjetunió kori Lettországot jelenti. Az a tény, hogy egy régi hívő közösségben nő fel, amely az orosz ortodox egyház régi vallási gyakorlatát követi, ahogyan azok a reformok előtt, a 17. század közepén voltak, szintén kívülre helyezi a társadalmi normákon. Az óhitűeket néha az amishekkel hasonlították össze. Ám amikor a kosárlabdaedzők meglátják az osztályképét, Lettország fővárosába, Rigába hívják, hogy csatlakozzon egy híres kosárlabdacsapathoz, de továbbra is küzd. „Elfogadva önmagát, választás előtt áll: elbújik, vagy arra törekszik, hogy a világ legjobb kosarasa legyen.”

THR most bemutathat két exkluzív klipet a fekete-fehér filmből, amelyek bepillantást nyújtanak annak történetébe, amikor valaki ráébred, hogy élete soha nem lesz teljesen „normális”.

Az első exkluzív klip innen Ulya közvetlenül a kosárlabdacsapat edzésére visz minket. Akár jó, akár rossz emlékei vannak a sportról az iskolai időkben, ez a jelenet hazavezeti, hogy a méret nem feltétlenül számít. És ez megmutatja, mennyire másképp néz ki és érzi magát a fiatal nő.

A film második exkluzív klipje a leendő sportcsillag néhány óhitű családban való vallásos nevelését vetíti a reflektorfénybe. Vajon a kosárlabdát választja új hitének?