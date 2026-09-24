Holnaptól, szeptember 24-től nyolcvan kortárs művészeti galéria vesz részt az IFEMA ötödik pavilonjában, az ESTAMPA új, 34. kiadásában, amelybe a spanyol galéria és gyűjtés néhány fő képviselője kapott meghívást.

A résztvevő cégek ezúttal két szekcióban, az általános programban és a kurátori pályázatban teszik ezt meg Jövő esszéamely az elmúlt években Spanyolországban létrehozott projektekre összpontosít, és a gyűjtés innovatív módjait képviseli, és a polgárok támogatását a jelenlegi alkotáshoz.

Az általános programban többek között szerepel majd az összevont 1MiraMadrid (Madrid), Max Estrella (Madrid), Espacio Mínimo (Madrid), Cayón (Madrid, Menorca, Manila), Moisés Pérez de Albéniz (Madrid), Polígrafa (Barcelona), Río & Meñaka (Madrio és Meñaka), ÁvarMadrid. ArtNueve (Murcia), Rafael Pérez Hernando (Madrid), ATM (Gijón), Fernández-Braso (Madrid), T20 (Murcia), PalmaDotze (Barcelona), Juan Silió (Madrid/Santander), Isabel Hurley (Málaga), VETA by Fer FrancenciaArboney (Madrid), SixaVald´Arboney (Madrid), (Santander), Twin Gallery (Madrid) vagy Víctor Lope (Barcelona). Újabban megnyílt terek is bővülnek, mint például a Seltz (Barcelona), a Wizard (Milánó), a WitGallery (Madrid), az Arniches 26 (Madrid), az Art as Experience (Las Palmas de Gran Canaria), a Lariot Collective (Madrid), a Marquesa (Madrid), a Gärna (Madrid), a Lazán (Madrian), a Villazán (Sardía) Arma (Madrid).

Ami pedig azt illeti Jövő esszéA Jesús Alcaide kurátora, amint mondtuk, új piaci kezdeményezéseknek ad otthont: Enhorabuena Espacio (Madrid), Lapislázuli (Madrid), E Ciento Veinte (Madrid), La Panartería (Madrid), Garage Bonilla (Madrid), Ilgaz Yildiz Gallery (Madrid), Space Arias AP (Madrid), Space Arias AP1 és (Murdrid) Rego. A hálózatok szövésének és a mai alternatív művészeti alkotások és terjesztési módok lehetséges kartográfiájának felállítása céljából ez a fejezet a Interferenciatalálkozó, amelyen a különböző központok fejlődéséről és perspektíváiról, valamint a madridi és nemzeti kontextusból származó javaslatokról elmélkednek, amelyen meghívott európai biztosok vesznek részt a Madridi Közösség Kulturális és Turisztikai Minisztériumának támogatásával.

A vásár vendégművészeként Esther Ferrer, a spanyol akcióművészet lényeges alakja lesz, akinek produkciója a performansz, a rajz, a fényképezés, a kollázs, a hangművészet és az installáció is felölelkezik: utazása elválaszthatatlan a hetvenes évek óta hazánkban kialakult konceptuális mozgástól és minimalizmustól, valamint a feminista gondolkodástól. Alkotásai többsége az idő, a tér, a mozgás, az ismétlődés, a véletlen és az átalakulási folyamatok reflexióit sugallja, és általában a humort, az iróniát és az abszurdot alkalmazza a társadalmi konvenciók és reprezentációs rendszerek megkérdőjelezésére.

Az IFEMA-n az 1 Mira Madrid galéria terében találjuk, amely egyetlen projektet szentel neki, és egy kiállításon, amelyet Lorena Martínez de Corral kurátor, és amelyen az alkalomra kölcsönzött magángyűjtemények alkotásai láthatók. Mindkét kezdeményezés így nagyon széles látókört kínál ennek a baszk szerzőnek a pályafutásáról, aki huszonhét évvel ezelőtt képviselt bennünket a Velencei Biennálén. Ezzel a különleges jelenléttel egy időben Tito Pérez Mora, Filippos Tsitsopoulos és Olga Diego lép fel.

Az ESTAMPA Kurátori Technikai Bizottságot idén Violeta Janeiro, Jesús Alcaide, Lorena Martínez de Corral, Miguel Álvarez Fernández, Enrique Andrés Ruiz, Sema D'Acosta és Alicia Ventura független kurátorok alkotják, míg a Tanácsadó Bizottság Taígora Antonio, Juígora Rodrnya Kuratóriuma továbbra is a gyűjtőkből áll. Capriles (Brillemburg-Capriles Gyűjtemény), Luis Caballero, Candela Álvarez Soldevilla (Studiolo Collection), Fernando Panizo (Tasman Projects), Juan Antonio Trujillo (OTR Collection), Manuel Navacerrada (Navacerrada Collection), Borja Fernández Cobaleda (Campocerrado Rosjon DíAldectorán Gyűjtemény). És néhány új arc is csatlakozott csapatához az elmúlt hónapokban: a rendezéshez kötődik Pablo Pérez Océn művészettörténész és kulturális menedzser, a Juan March Alapítvány kurátori asszisztense; és Ana Gutiérrez Fajardo is a koordinációs terület része lesz.

A megszokott módon és ezzel párhuzamosan a Colecciona program egy sor tevékenységet indít különleges vendégekkel, kurátorokkal, menedzserekkel és gyűjtőkkel a Kulturális Minisztérium és az Acción Cultural Española támogatásával. Itt Ouka Leele kapja a főszerepet, egybeesik a generációja művészeinek aktuális kiállításával az Alcalá 31-ben.

Jegyek itt vásárolhatók: https://www.ifema.es/estampa