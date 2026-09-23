A Warner Bros. csaknem egy évet tolja el a Gremlins filmet, a DC Dinamikus Duót pedig 3 hónappal visszahelyezi

A közönségnek még egy ideig várnia kell a következőre Gremlins film, a Warner Bros. a franchise harmadik részének cím nélküli részének megjelenését közel 11 hónapra tolja vissza.

A film 2027. november 19-i dátumhoz képest 2028. október 6-án debütál. Chris Columbus, aki az 1984-es eredetit írta Gremlinsirányítja. Hannah Marks írja a forgatókönyvet, Columbus és egy korai vázlatból Végső cél vérvonalai duó Zach Lipovsky és Adam B. Stein.

Az Amblin Entertainment munkatársa, Kristie Macosko Krieger és Holly Bario Columbus, Michael Barnathan és Mark Radcliffe társaságában készíti a 26th Street Pictures-en keresztül. Steven Spielberg ügyvezető producer a Maiden Voyage Eleanor Columbusával.

Az eredeti, Joe Dante által rendezett film imádnivaló és veszélyes lényekre összpontosított, és megszületett a megosztó 1990-es folytatás, amelyet szintén Dante rendezett. Warners és Amblin is készítette az animációs sorozatot A Mogwai titkai 2023 óta két évadot sugároz az HBO Max.

Amellett, hogy Gremlins A Warners a DC Studios és a Warner Bros. Animation című filmjének dátumát is eltolta. Dinamikus Duoegy animációs film, amely két fiatal férfira összpontosít, akik Robin palástját viselték – Dick Graysont és Jason Toddot.

Mostantól 2028. szeptember 22-én nyílik meg, 2028. június 30-tól.

A Swaybox bábszínházi és animációs stúdióból származik, és az animáció, a bábszínház és a CGI keveréke lesz. Matt Aldrich írja a forgatókönyvet, a DC Studios James Gunn és Peter Safran producere A Batman rendező Matt Reeves 6. és Idaho. Az új dátum hét hónappal későbbre teszi A Batman: II. részamely 2028 februárjában nyílik meg.