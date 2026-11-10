A U2 újra egyesül Brian Enóval, hogy elindítsa a Carnaval De Luz-t egy hangulatos londoni koncerten a The Modernben a BBC-nek.

A U2 egy meglepetés koncerten Londonban, a BBC-vel együttműködve bemutatta új, Carnaval De Luz című albumának dalait, valamint számos klasszikus számot. Nézze meg a fotókat, a setlistot és az alábbiakat.

Az egyszeri show-t múlt kedden (november 3-án) egy meghitt koncerten tartották és rögzítették a Tate Modern Múzeumban, a The South Tank belsejében. A rajongók és hírességek válogatott közönsége volt Noel Gallagher, London polgármestere, Sadiq Khan és Richard Curtis rom-com-rendező, valamint a Royal College of Art, a Central Saint Martins, a Chelsea College of Arts, a Slade School of Fine Art és a Norwich University of the Arts művészeti hallgatói, valamint fiatal művészek és kreatívok a Tatetro Collective és a BBC Music Ball közönségdíjas Tatetro Collective2-től és a BBC Music In Joducy Radio-tól.

A nagy múltú U2 producer és zenész, Brian Eno „77 Million Paintings” című művének 360 fokos hátterében, aki szintén a közönség volt, az egyszeri show a legutóbbi, 50 éves jubileumi ünnepi koncertjüket követte Dublinban, szeptemberben.

Bono, akit Jo Whiley mutatott be a 'Zooropa' előre felvett változatával, kiáltott egy csoport rajongót az elején, ülve babzsákokon, mielőtt beindította volna a 'The Unforgettable Fire'-t, ami 2018 óta először vetítette. Következett a klasszikus 'Bad', amely ugyanazon a legendás LP-n szerepelt 1984-ben, 1984-ben és a Liveidben is. Bono bedobta a The Rolling Stones Ruby Tuesday című számának szövegét.

Bono elmondta a közönségnek, hogy „micsoda kiváltság volt” a helyszínen játszani, és rámutatott, hogy Louise Bourgeois néhai francia-amerikai művész volt az első, aki 2000-ben egy óriási pókplasztikával nyitotta meg „ezt a hihetetlen helyet”.

Ezután debütáltak a Carnaval De Luz új számával, a 'Can't Stop Us Now'-val a november 13-i megjelenés előtt. A rockos szám egy lendületes refrénnel találkozik, amelyben Bono és The Edge gitáros éneket cserél a vége felé.

A „The Unforgettable Fire” dal „MLK” gyengéd feldolgozása előtt Bono felidézte, hogy egyszer elment Bourgeois házába Chelsea-be egy kis ír whiskyvel, és elmagyarázta, hogy „ettől olyan dalokat akart énekelni, amelyeknek nem tudom a szavait”, például az „Amazing Grace” himnuszt, amelyet neki énekelt.

A banda ezután elindult ugyanarról a lemezről a „Pride (In The Name Of Love)” című dalban, amelyen Sadiq Khan bólintott, mielőtt először előadták volna érzelmes epikus kislemezüket, a „The Greatest Show On Earth”-et.

Később a műsorban a U2 egy másik Eno által készített dalt játszott, a 'COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)'-t a legutóbbi Easter Lily EP-jükről.

Az előadást egy eufórikus „Beautiful Day”-vel zárta, Bono arra buzdította a közönséget, hogy álljanak talpra, mielőtt a frontember a tömegbe vonult volna, hogy Enót közelebb vigye a színpadra a „With or Without You”-hoz, és a közönséget az ő vezetéknevének focikántásával vezette, hogy megköszönje művészetét és folyamatos zenei örökségét.

U2 játszott:

„A felejthetetlen tűz”

'Rossz'

„Most nem állíthat meg minket”

„MLK”

„Büszkeség (a szerelem nevében”)

„A Föld legnagyobb műsora”

„Egy kis idő múlva”

'Egy'

„EGYÜTTÉLÉS (Mindig áldni fogom az Urat?)”

„Szép nap”

„Veled vagy nélküled”

A koncertet a BBC Two közvetíti november végén, a U2-nak szentelt csatorna éjszakai műsorának részeként. A BBC Radio 2-n és a BBC Sounds-on is adásba kerül november 30-án, hétfőn 19:00 és 21:00 között, és új interjúkkal érkezik a bandával.

A kezdeti adások után a műsorok a BBC iPlayeren és a BBC Sounds-on is elérhetőek lesznek, és a zenekar Vernon Kay-hez is csatlakozik a Radio 2 Show-ban. Éveim számai – 10 olyan dal kiválasztása, amelyek az életüket és karrierjüket követték.

Eközben új albumuk ezen a pénteken (november 13-án) jelenik meg, ami az első teljes hosszúságú új anyagok gyűjteménye a 2017-es „Songs Of Experience” óta.

2027-ben elindulnak a „The Greatest Show On Earth” stadion világkörüli turnéján, a zenekar jövő nyáron a londoni Tottenham Hotspur Stadionban játszik majd. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.