Ariana Grande az első találkozásról Ben Stillerről: „Rendez engem egy orgia jelenetben a Zoolander 2-ben”

Ariana Grande egyhamar nem fogja elfelejteni, amikor először találkozott Ben Stillerrel.

A legutóbbi epizód során The Tonight Show Jimmy Fallon főszereplésévelGrande, Stiller és Robert De Niro közösen jelentek meg, hogy új filmjükről csevegjenek Házigazdaamely november 25-én jelenik meg.

Egy ponton Jimmy Fallon műsorvezető megkérdezte a Grammy-díjas énekesnőt, hogy mikor találkozott először Stillerrel, mire a lány azt válaszolta: „Egy nagyon más módon ismertem meg Bent”, ami nevetést váltott ki a közönségből.

„Egy orgiajelenetben rendezett engem Zoolander 2 egy vízilóval és Susan Sarandonnal” – árulta el.

A Stiller által rendezett 2016-os akció-vígjátékban Derek (Stiller) és Hansel (Owen Wilson) ismét a divatvilágba csábítanak, Rómába, ahol egy baljós összeesküvés célpontjává találják magukat. Grande egy cameót készít Hansel különc romantikus körének részeként, amelyet „orgia” csoportjának nevez.

„Tehát rögtön megvolt a kényelmünk” – tette hozzá Grande, miközben Stiller megjegyezte, hogy a szokatlan találkozás miatt azonnali kapcsolat alakult ki közöttük. „Két igazságnak és hazugságnak hangzik, de ez az én valóságom” – mondta Gonosz – mondta a sztár.

A pár most újra összeállt Házigazdaamelyen Greg (Stiller) és Pam Focker (Teri Polo) fia, Henry (Skyler Gisondo) családi káoszba kerül, amikor elhatározza, hogy feleségül vesz egy erős akaratú nőt, Olivia Jonest (Grande), aki a jelek szerint teljesen össze nem illik.

A „Petal” énekesnője azt is elmondta Fallonnak, hogy az első közös jelenetükben Házigazda egy másik érdekes élmény volt.

– A Heimlich-jelenet próbáiba kényszerítettek bennünket, adok neked [Stiller] a Heimlich – mondta Grande. – Szóval arra gondoltam, talán beülünk [director] János [Hamburg’s] egy forgatókönyvvel, beszélgessünk egy kicsit, ismerkedjünk meg jobban, dolgozzunk a jeleneteken, és beszéljünk Gregről és Oliviáról.”

„De nem. Találkoztunk a mutatványos csapattal, és csodálatosak voltak. És azt mondták: „Rendben, Ben, hajolj le. Ariana, mögé ülsz, és csak átöleled.” És azt mondtam: Ó, tökéletes. Igen” – tette hozzá nevetve. „A mamám azt kérdezte: „Hogy telt az első napod, drágám? Azt mondtam, „Nos, néhány órára odaadtam Ben Stillernek a Heimlichet.” Őrület volt.”

Grande megjelenése A Tonight Show jelentette, hogy visszatért a nyilvánosság elé, miután az Eternal Sunshine Tour szeptemberben véget ért, miután kilépett a reflektorfényből. A Hollywood Reporter augusztusban értesült arról, hogy az énekesnő „egy lépést hátrál a láthatóságtól”, hogy „nagyon megérdemelt szünetet tartson a nyilvánosság előtti munkától és a megjelenéstől, ami végtelen, folyamatos nyilvános ellenőrzéshez vezetett”. Grande az elmúlt évben számos online kommentárral szembesült egészségét és testét illetően.