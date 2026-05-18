A vad „remény” felélénkíti az álmos Cannes-t

ReményNa Hong-jin dél-koreai rendező első filmje a 2016-os horror összecsapása óta A Jajgatásvasárnap késő este ébresztette fel ezt az álmos cannes-i filmfesztivált a világpremierjén.

A nagy költségvetésű sci-fi akció-allegória, amelyben az idegenek leszállnak az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált zóna (vagy DMZ) közelében lévő Hope Harbour nevű vidéki faluba, talán a leglelkesebb és leghosszabb ovációt kapta a fesztiválon versenyben játszó filmek közül. A Grand Théâtre Lumière közönsége 6 percen keresztül szurkolt, ami jó jele annak, hogy ez a közönségcsalogató, amelyet április elején a Neon, a nemzetközi forgalmazásra pedig a Mubi vásárolt meg, kereskedelmi siker lehet. A közönség is éljenzett és tapsolt a film három kiemelkedő díszlete alatt – talán elnémítva a visszhangot a 2 óra 40 perces epika végén. „Köszönöm, hogy ilyen sokáig itt maradtál egy filmen” – mondta Na, amikor átadta a mikrofont, miután koreai nyelven köszönetet mondott a szereplőknek és a stábnak.

Ha túl sokat mondasz, az elrontaná egy olyan film mókáját, amelynek fordulatait soha nem fogod látni. De mi, akik láttuk A Jajgatás A versenyen kívüli premier Cannes-ban 10 évvel ezelőtt, ahogy én tettem, és azonnal Na Hong-jin megtért, felismeri a ritmusát. A rendezőben a rejtélyek és az operatőr elemi erejű fellángolása van, és ez a sámánista horrorfilm azt az érzést keltette a közönségben, mintha maguk üldöznék a megszállt családtagokat a koszos padlójú kunyhók körül. Remény úgy néz ki, és úgy érzi, sokkal nagyobb a költségvetése. Koreai sztárok, Hwang Jung-min (A Jajgatás), Zo In-sung (Mozgó) és Hoyeon (Kalmár játék) spar egy nemzetközi szereplőgárdával Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell és a Mindhunter Cameron Brittona szereplésével, akik közül egyiket sem lehet felismerni, amikor először jelenik meg a képernyőn.

A filmről írt kritikájában A Hollywood Reporter David Rooney kritikus hívott Remény „A felturbózott izgalmak vadul szórakoztató rohama.”

„Nagyszerű érzés egy film első képkockáiból tudni, hogy egy biztos műfaji szerző kezében vagy” – írta Rooney. „A ritka akcióthriller, amely szinte teljes egészében fényes nappal játszódik, Remény azonnal magával ragad virtuóz kameramunkájával, lüktető partitúrájával, adrenalizált tempójával és élesen megrajzolt karaktereivel.”