Tekintse meg Harry Styles „Together, Together” turnéját, amely hatalmas nyitóesttel indul Amszterdamban

Harry Styles egy hatalmas nyitóesttel indította el visszatérő 'Together, Together' turnéját Amszterdamban – nézd meg alább, mi történt a fotókkal és a setlisttel együtt.

A turné előzetesét egy különleges, egyszeri manchesteri koncerttel kísérték meg még márciusban, és tegnap este a popsztár megkezdte globális rezidenciáját az amszterdami Johan Cruijff Arénában, amely az első 67 fellépése volt a világ hét városában.

A „Together, Together” turné hat éjszakából áll a londoni Wembley Stadionban és összesen 30 fellépésből a New York-i Madison Square Gardenben, valamint számos koncertből áll Amszterdamban, São Paulóban, Mexikóvárosban, Melbourne-ben és Sydneyben.

Ettől a hónaptól a futam decemberi befejezéséig a Styles-hez olyan nevek csatlakoznak, mint Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé és Skye Newman bizonyos időpontokban.

A turné a negyedik szólóalbuma, a Kiss All The Time megjelenése után indul. Disco Occasionally”, több számmal legutóbbi albumáról, köztük az 'American Girls', 'Aperture', 'Carla's Song', Coming Up Roses', 'Ready, Steady, Go!' és a Taste Back mind tegnap este játszották.

Harry Styles játszott:

„Figyelsz még”

'Aranysárga'

'Imádlak'

„Görögdinnye cukor”

„Zene egy sushi étteremhez”

„Kóstold vissza”

„Coming Up Roses”

„Fine Line”

„amerikai lányok”

„Vezess tovább”

„Ready Steady Go”

„Ne táncolj többet”

„Bánj kedvesen az emberekkel”

„Pop”

„2. évad fogyás”

'Carla's Song'

'Nyílás'

„Matilda”

„Az idők jele”

'Ahogy volt'

A One Direction egykori énekese egy sor rajongói kedvencet játszott a „Golden”, az „Adore You”, a „Watermelon Sugar” és a „Music for a Sushi Restaurant” című számokkal.

Styles ezután bemutatta a „dalnak, amellyel a szettet korábban befejeztük, de most már inkább a kezdetnek” a visszafogott változatát, mielőtt belevágott második albumának, a „Fine Line”-nek a címadó dalába, és megígérte, hogy a show következő felében újra táncolni fognak.

A magas oktánszámú koncert során, amelyen gyakran végigszáguldott a bonyolult színpadon, megállt, hogy a közönséghez szóljon, megállt, hogy figyeljen a rajongók jelzéseire, és egy ponton segítsen annak, aki elveszítette az anyját a tömegben, és „Boldog születésnapot” énekelt egy másiknak.

A fő szettet a 'Carla's Song' és az 'Aperture' című számokkal zárta, majd rövid időre elhagyta a színpadot, majd egy vonószenekarral zárta a dolgokat, melyeket a 'Matilda', 'Sign of the Times' és 'As It Was' támogat.

A Styles az év hátralévő részében turnézni fog.

HARRY CANTANDO MATILDA CON HEDŐS pic.twitter.com/xSlaykC7DD — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) 2026. május 16

Harry cantando Carla's Song x Satellite hoy en ámsterdam!! pic.twitter.com/zzYeHdsyJX — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) 2026. május 16

Harry Styles a színpad körül rohangál ma este Amszterdamban! pic.twitter.com/pQRyU1ExCy — 🏁 (@concertleaks) 2026. május 16

El escenario duante Hallod még? 😍🌈 pic.twitter.com/rdG4Z4DYUH — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) 2026. május 16

A Harry Styles turné úgy készült, hogy ülésből nézzük, mert a tegnapi nap csodálatos volt, és semmi panaszom rá 🤩 pic.twitter.com/KB0TislE40 — emma (@lxttlesatellite) 2026. május 17

Más de Harry y los bailarines durante Dance No More en Ámsterdam!! pic.twitter.com/P9KShYPg1L — Harry Styles México 💋🪩 (@HarryMexOficial) 2026. május 16

Harry Styles „Together, Together” turnéjának fennmaradó dátumai:

MÁJUS

17. – Amszterdam, NL – Johan Cruijff ArenA ^

20. – Amszterdam, NL – Johan Cruijff ArenA ^

22. – Amszterdam, NL – Johan Cruijff ArenA ^

23. – Amszterdam, NL – Johan Cruijff ArenA ^

26. – Amszterdam, NL – Johan Cruijff ArenA ^

JÚNIUS

12 – London, Egyesült Királyság – Wembley Stadion Csatlakoztatja az EE *

13 – London, Egyesült Királyság – Wembley Stadion Csatlakoztatja az EE *

17 – London, Egyesült Királyság – Wembley Stadion Csatlakoztatja az EE *

19 – London, Egyesült Királyság – Wembley Stadion Csatlakoztatja az EE *

20 – London, Egyesült Királyság – Wembley Stadion Csatlakoztatja az EE *

23 – London, Egyesült Királyság – Wembley Stadion Csatlakoztatja az EE *

JÚLIUS

17 – São Paulo, BR – Estadio MorumBIS ~

18 – São Paulo, BR – Estadio MorumBIS ~

31 – Mexikóváros, MX – Estadio GNP Seguros #

AUGUSZTUS

01 – Mexikóváros, MX – Estadio GNP Seguros #

26 – New York, NY – Madison Square Garden +

28 – New York, NY – Madison Square Garden +

29 – New York, NY – Madison Square Garden +

SZEPTEMBER

02 – New York, NY – Madison Square Garden +

04 – New York, NY – Madison Square Garden +

05 – New York, NY – Madison Square Garden +

09 – New York, NY – Madison Square Garden +

11 – New York, NY – Madison Square Garden +

12 – New York, NY – Madison Square Garden +

16 – New York, NY – Madison Square Garden +

18 – New York, NY – Madison Square Garden +

19 – New York, NY – Madison Square Garden +

23 – New York, NY – Madison Square Garden +

25 – New York, NY – Madison Square Garden +

26 – New York, NY – Madison Square Garden +

30 – New York, NY – Madison Square Garden +

OKTÓBER

02 – New York, NY – Madison Square Garden +

03 – New York, NY – Madison Square Garden +

07 – New York, NY – Madison Square Garden +

09 – New York, NY – Madison Square Garden +

10 – New York, NY – Madison Square Garden +

14 – New York, NY – Madison Square Garden +

16 – New York, NY – Madison Square Garden +

17 – New York, NY – Madison Square Garden +

21 – New York, NY – Madison Square Garden +

23 – New York, NY – Madison Square Garden +

24 – New York, NY – Madison Square Garden +

28 – New York, NY – Madison Square Garden +

30 – New York, NY – Madison Square Garden +

31 – New York, NY – Madison Square Garden +

NOVEMBER

27. – Melbourne, AU – Marvel Stadion ^^ @

28. – Melbourne, AU – Marvel Stadion ^^ @

DECEMBER

12 – Sydney, AU – Accor Stadion ! @

13 – Sydney, AU – Accor Stadion ! @

Támogatási cselekmények:

^ Robyn

* Shania Twain

~ Basszusok

# Jorja Smith

+ Jamie xx

^^ Fousheé

! Skye Newman

@ Baby J

Amikor megjelentek a jegyek Styles közelgő egyesült királyságbeli randevúira, akár 250 000 fős sorok álltak az egyes előadásokon, és később kiderült, hogy a hatalmas keresletnek köszönhetően több rekordot is megdöntött a Wembleyben és a Madison Square Gardenben is.

A Wembley-koncertek során az 'As It Was' énekese minden eladott jegyből 1 fontot adományoz a LIVE illetékére, ezzel segítve az Egyesült Királyság helyi zenei helyszíneinek védelmét és a feltörekvő tehetségek támogatását.

Legutóbbi albuma a Kiss All The Time. A Disco, Alkalmanként, négy csillagot ért el Julia Migenes, amely úgy jellemezte, hogy „olyan album, amellyel nagyon sok időt akar majd tölteni, és hagyja, hogy minden rétege beborítson”. Hozzátette: „Eddig ez pályafutása legfelfedezőbb albuma, új dolgokat próbál ki, és új irányokba tereli a hajóját.”