Ron Howard a dokumentumfilm készítésről, Richard Avedon és a „Creative Endurance”

Egy ponton AvedonRon Howard dokumentumfilmje a híres fotósról, Richard Avedonról, azt állítják, hogy Avedon a 20. század nagy részét megörökítette. Merész állítás, de Howard filmje, amely a Richard Avedon Alapítvány által biztosított szédületes archívumot desztillálja, meggyőző példát mutat be 100 perces futási ideje alatt.

Miután az amerikai divatmagazinok csúcspontján a kiemelkedő fotós lett, Avedon volt az ihletője Audrey Hepburn és Fred Astaire zenés vígjátékának. Vicces Arc. Ismertsége arra késztette, hogy megörökítse a szórakoztatás, a politika, a társadalom és a kultúra leghíresebb arcait, James Baldwintól és Allen Ginsbergtől Marilyn Monroe-n és Charlie Chaplinen át a Reagans és a Warhol's Factory-ig. Portréi és kereskedelmi munkái között (Avedonnak köszönhető Brooke Shields alapvető Calvin Klein kampánya) dokumentálta a háború utáni Párizs romjait, az amerikai polgárjogi mozgalom építészeit és a vietnami háború napalmos áldozatait.

Mindezt, csakúgy, mint a fotós magánéletét és még sok mást, feltárunk benne Avedonamelyet május 17-én Cannes-ban külön vetítenek.

Howard számára nem idegen a biodocs. A termékeny kreatívokra összpontosítva dokumentumokat rendezett Luciano Pavarottiról (2019. Pavarotti) és Jim Henson (2024-es). Jim Henson ötletember), utóbbi Cannes-ban is meghajolt. A témaválasztásról azt mondja: „Mindannyian nagyra értékeljük a munkájukat, de talán nem igazán ismertük fel, hogy ez mit takar.”

A franciaországi leszállás előtt Howard beszélt vele THR eredetéről Avedona szerzőség fontosságáról a képekben, és arról, hogy Avedon hogyan „használta a munkáját saját kíváncsiságának kielégítésére”.

Mikor zártad le a dokumentumfilmet?

Csak néhány héttel ezelőtt.

Hűha.

De évekig dolgoztunk ezen, egészen az archívumban tett első látogatásainkig. Amit annyira szeretek életemnek ebben az időszakában, kreatívan ide-oda mozogni a forgatókönyves narratívák és a dokifilmek között, hogy a dokumentumfilmek tempója és tempója annyira eltérő. Csak mindig veled van, átszivárog, hosszú ideig. Ritkán van ilyen lapos sprint. Néha a legutolsó interjúban nem csak néhány idézetet illeszthetsz a filmbe, hanem valódi újragondolásra ösztönöz, és elmélyíti a téma megértését. Nagyon szeretem a lehetőséget, hogy felfedezzem ezeket a más világokat, és elég gyakran velem ez egyéni életrajzi munka.

Miért vonz az életrajzi film?

Az egyetlen igazi darab, amit akkor csináltam, amikor követtük [chef] José Andrés körül. És amikor elkészítettük a Paradicsom tűz filmet [2022’s We Feed People]fogalmunk sem volt arról, hogy ez pontosan hová vezet. De valójában azokról a lehetőségekről volt szó, amelyek az utamba kerültek. Nagyon érdekelnek azok az emberek, akik művészi kiválóságot érnek el. Érdekel az élet és a szikra, valamint a fizetendő járulékok és az életük egyéb aspektusainak költségei. Mindez beletartozik abba a pörköltbe, amely jelentős eredménnyel végződő karriert eredményez.

Hogyan került Richard Avedon a radarodra, mint dokumentumfilmes téma?

Sara Bernstein, a dokumentumfilm részleg elnöke [Howard’s production company] Képzeld, felkapott a szél, hogy az Avedon család és az alapítvány talán nyitott arra, hogy egy filmrendező hozzáférhessen az archívumhoz, és támogassa az interjúk megszerzésére irányuló erőfeszítéseket. Így hát elmentem az archívumba, és ez véletlenül egybeesett ezzel [2023 retrospective] New Yorkban. Semmi mást nem éreztem, csak tiszteltem Richard Avedon nevet és azt a maroknyi képet, amit neki tulajdonítottam, de nem éreztem mélységét és hatókörét, amit tett. Kinyithatod az összes fiókot, és felrobban a fejed – kit fényképezett és milyen körülmények között. Voltak olyan felvételek is, amelyeket az ülésekről vett fel, amelyek nem igazán valók a filmhez, de láttam, hogy nem csak emberi lényeket fényképezett szimbólumként vagy tükröződésként. Valójában kirajzolta a belső énjüket, és megtalálta a módját annak, hogy ez befolyásolja a fényképet, még akkor is, ha az ő reklám, fényes magazinmunkája vagy reklámja volt. Ez elég ok volt számomra, hogy a film elkészítéséről beszéljek.

És akkor még fogalmam sem volt arról, hogy életéből mennyit vállalt a társadalmi megfigyelés, az állampolgári jogok, a fotóújságírás szolgálatában álló, kevésbé ismert szegletek feltárása mellett. Az emberek nem mindig támogattak. A magazinok nem akarták, hogy elszökjön, és Vietnamról tudósítson. Nem izgatta őket ez. Nem ezt akarták tőle. Biztos vagyok benne, hogy az üzletvezetőjének ez nem tetszett. És a kritikusok nem mindig fogadták el, és volt néhány nagyon kemény kritikája, ami nagyon megverte. És mégis kitartott, és elhatározta, hogy kreativitását teljes mértékben az általa legjobban értett módon alkalmazza. Számomra ez lett a kreatív kitartás tárgyi leckéje. Arra használja a kagylóját és a termetét, hogy valójában mást mondjon, és többet tegyen. Ezt hihetetlenül inspirálónak találtam.

Végül is igazán érzelmi kapcsolatban voltam Avedonnal. Nem vagyok olyan, mint ő, azon kívül, hogy szeretek dolgozni, és rengeteg energiám van hozzá. Vicces volt, eszembe juttatott pár mentoromat a korszakából, akik hasonló tulajdonságokkal rendelkeztek. Az a fanyar ész, aki úgy tervezte, hogy a dolgok középpontjában legyen.

Mint ki?

Az összes epizód rendezője Boldog napokategy Jerry Paris nevű srác. Jerry bárhová ment, ő volt a ringmester. Ezeket a nagyszerű bulikat tartotta a házában. Nem hollywoodi bulik voltak, hanem úszás és kosárlabda, nem arról volt szó, hogy felkapott vagy felháborító. De mindig vicces volt, és szerette az embereket. Avedon felment, és embereket fényképezett az utcán. Ha Jerryvel voltunk, és valamelyik városban egy promóciós körút miatt, akkor csak felment volna beszélgetni az emberekkel az éttermekben.

Valaki a dokiból rámutat, hogy Avedon művében a 20. század íve látható.

Termékeny volt [and] kereslet, és ez pokoli kombináció, különösen abban a korszakban, amikor a magazinok voltak a közösségi média. Ez egy sok vízhűtős beszélgetés volt. Az ő korában a televízió és a magazinok voltak, még inkább, mint a mozi. Olyan fáradhatatlan volt. Annak ellenére, hogy több ezer negatívumot semmisített meg, csak sok földet borított. Én is ehhez kapcsolódom: munkáját saját kíváncsiságának kielégítésére, a világ felfedezésére használta, nem csak arra, hogy nagyszerű éttermekben étkezzen, vagy szép szállodákban szálljon meg.

A készítés folyamatában Avedon,megjelölt egy személyes kedvenc képét?

Nagyon sok olyan van, ami nincs is a filmben. Nagyon szerettem volna, ha a film film lesz. Nagyon szerettem volna, hogy úgy működjön, ahogy egy film, utazásként. Szóval meg kellett hoznom néhány döntést. De van valami egyenes humanista portréjában, mint egy fiatal Lou Alcindor, aki később Kareem Abdul-Jabbar volt, aki 18 vagy 19 évesen tartja a kosárlabdát egy New York-i játszótéren. Úgy nőttem fel, hogy imádtam John Ford filmjeit, és kiderült, hogy a kedvenc fotóm John Fordról, mint egy szemfoltos öregemberről, Avedon volt, és nem is tudtam.

És magának soha nem volt összefutottja Avedonnal?

Tudod, nem igazán voltam benne a divatlapban [world]és én sem voltam vitatott, szociológiailag pörgős vagy meglepő téma. Szóval nem vagyok meglepve, de szívesen bent lettem volna.

Nem vagyok benne biztos, hogy láttad-e, de Avedon kiáltást kap A Az ördög Pradát visel 2.

azt láttam! Nagyon élveztem azt a filmet.

Ez a divat világában való kitartó erejéről tanúskodik, és abban a filmben az volt az érzés, hogy munkája és munkamódszere ma már nem reprodukálható.

Nehéz tudni. Ezért használjuk ezt az idézetet a végén [of the doc] ahol azt mondja: „Nem is hiszem, hogy később lesznek fotósok”, és hogy a képeket, bárhol is vannak, csak le fogják nevezni. De aztán fordítva, megfordul, és azt mondja, amit én hiszek, ami az, hogy az emberek érezzenek egyfajta mélységet vagy kapcsolatot egy képpel, aminek át kell futnia a művész szűrőjén, hogy lelket és szándékot adjon neki. Mindent egybevetve, bármilyen eszközöket használnak is a képek generálására vagy rögzítésére, úgy érzem, hogy a szerzőséget továbbra is értékeljük.