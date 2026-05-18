Nézze meg Will Ferrell „SNL” monológját, ahogy eltérítette Chad Smith, a Red Hot Chili Peppers doppelgängere.

Will Ferrell-é SNL A nyitómonológot a Red Hot Chili Peppers dobosa, Chad Smith eltérítette – nézze meg alább.

A komikus színész és Saturday Night Live A legenda tegnap este (május 16-án) hatodszor vezette a műsort, a zenei vendég Paul McCartney volt. Ez volt a sorozat 51. évadának fináléja, de ahogy elindult, a nézők egy pillanatra megzavarodtak.

Ahogy Ferrell bemutatkozott, és a közönség ujjongott, valójában Smith volt az, aki megjelent a színpadon, hogy üdvözölje a nézőket. Másodperceken belül Ferrell megjelent Smith mögül, pontosan ugyanúgy öltözve, és megkérdezte: „Mi a fenét csinálsz?

– Azt hiszem, én vezetem a műsort – válaszolta Smith.

– Nem te vagy a házigazda, hanem én! – vágott vissza Ferrell. – Ön Chad Smith, a Red Hot Chili Peppersből. A kettőről régóta azt tartják, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, és a vázlatot úgy játszották le, hogy Smith végül átadta a színpadot Ferrellnek, aki úgy küzdött, hogy folytassa, mintha mi sem történt volna.

Később a monológban McCartney beszállt a szerepbe, úgy tett, mintha még mindig összetévesztené Ferrellt Smith-szel, mielőtt Ferrell hosszú listát idézett McCartney legjobb dalaiból, de nehezményezte, hogy nem ő írta a „The Alphabet Song” vagy „az összes Smash Mouth cuccot”.

A show későbbi részében Smith dobolt McCartney fellépésén, és eljátszotta a „Days We Left Behind” című új dalt a hamarosan megjelenő „The Boys Of Dungeon Lane” albumról, valamint a Wings „Band On The Run” című dalát és a „Coming Up” szólóslágert.

Ferrell és Smith 2014 óta foglalkozik elképesztő hasonlóságukkal, amikor is a képregény elfogadta a kihívást egy dobcsata szettjére, ami végül lemaradt. A Tonight Show. Ferrell lett a győztes, miután elővett egy tehéncsengőt, és együtt játszott a Blue Oyster Cult (Don't Fear) The Reaper című filmjével, és közel 500 000 dollárt gyűjtöttek jótékony célra.

Még abban az évben egy jótékonysági koncerten ismét összeálltak a Pearl Jam és a Guns N' Roses tagjaival a The Rolling Stones „Honky Tonk Women” című számának egy verziójában.

2017-ben Smith viccből lerohant a színpadról Los Angelesben, miután egy bunkó Ferrell nevét kiabálta neki. „Figyelj, te zenész vagy? Dobos vagy? Miért mondtad ezt? Mert szeretsz” – mondta Smith a rajongónak. „Szeretsz engem, és menj ó, Will Ferrell!” Nem Will Ferrell vagyok, te idióta

Hozzátette: „Nah, csak kibaszott vagyok veled. Nem érdekel, szerintem ez nagyszerű! Will Ferrell miatt vagyok kurva híres. Bassza meg azt a srácot, igaz!”

Ferrell máshol is feltűnt Sabrina Carpenter idei első Coachella főcímsorozatában, Hollywood előtti tisztelgés részeként.