A „Variations on Violence” elnyerte a legjobb film díját Oldenburgban

Zachary Nichols Változatok az erőszakról elnyerte a legjobb filmnek járó Német Függetlenségi Díjat az idei Oldenburgi Filmfesztiválon, Németország vezető indie filmfesztiválján.

A film egy katonai drón kezelőjét követi nyomon, akit távirányítós erőszak követ haza, valamint nővérét, Maryt, aki instabil kapcsolatok körforgásába kerül, miközben Johnny egyre romlik a valóságon. Nichols eredetileg művészeti installációként fejlesztette ki a projektet, mielőtt funkcióvá bővítette volna.

Boris Mojsovskié Idegen nyelv megkapta a Spirit of Cinema díjat, amelyet a fesztivál közönségszavazata határoz meg. A német premierre kerülő kanadai filmben Steve Byers, Cynthia Aspherger és Greg Bryk láthatók. A középpontjában Kathy (Kim Sue Murray), egy egyedülálló nő áll, aki kómába esik egy gyorsrandevú eseményen történt esés után, és bosnyák akcentussal ébred fel – ez a változás megváltoztatja a hozzá való hozzáállást és a bánásmódot, és összeköti őt egy kórházi takarítónővel, aki bevezeti egy új társadalmi világba.

Marjorie Conrad-é Az örömtelen gazdaság elnyerte a Német Függetlenségi Díjat Eredetiségért, Merészségért és Merészségért. Az 58 perces film egy meg nem nevezett nő videógyűjteményéből épül fel, és osztott képernyős struktúrában követi nyomon szexuális történetét és hűtlenségeit, párosítva filmes ízlését, különösen növekvő pornómániáját a képkockák egyik oldalán élettörténetével a másik oldalon. Az oldenburgi zsűri „hipnotikusnak és etikailag összetettnek” nevezte a filmet. Az örömtelen gazdaság premierje a Cannes-i rendezők kéthete rovatában.

Matthew Osuboré Nagypapa virágai megkapta a legjobb bemutatkozó filmnek járó Hans Ohlms-díjat. A zsűri megállapította, hogy a filmet, amelynek világpremierje Oldenburgban volt, költségvetés nélkül készült, és dicsérte a korlátok által előidézett leleményességet, és a hangvételt az 1990-es évek vígjátékainak tiszteletlenségéhez hasonlította. A főszerepet is játszó Osubor a 90-es évek független filmes, Alexandre Rockwell mentorálásával készítette a filmet (A Levesben) egy ambiciózus virágszállító sofőrt (Osubor) követ, aki egy nagypapa nevű erős helyi figura pályájára kerül.

Matthew Osubor be Nagypapa virágai. Az Oldenburgi Filmfesztivál jóvoltából

A színészi alakításért járó Seymour Cassel-díjat Frank Mosley kapta Jackrabbit és Gia Crovatint érte Gyilkos.

Mosleyt TA Diamond szerepéért ismerték el Jared Hogan filmjében, amely az 1930-as évek Utah-jában játszódik, és egy balesetben rokkant bányászról szól, aki hamis ürügyekkel egy rejtett revolverrel elhagyja családját. A zsűri nem performatívnak nevezte az előadást, mondván, az őszinteséget és hitelességet tükrözte egy sivár környezetben, miközben megőrizte a karakter emberségét és humorát.

Crovatint Marian, egy filmrendező szerepéért, akit egy volt osztálytársa kreatív lopással vádolt meg Neil LaBute filmjében, kitüntetésben részesítette. Gyilkosegy pszichológiai thriller, a LaBute szerint Joseph L. Mankiewicz alkotásaiból merített Nyomoz és Alfred Hitchcocké Kötél és Tárcsázza az M gyilkosságot. A zsűri felhívta a figyelmet a párbeszéddel vezérelt anyagok megtestesítésének nehézségére, és a hagyományon belüli teljesítménynek nevezte az előadást. A Thomas Sodaski és Jordan Baker közreműködésével készült 107 perces film világpremierje a Globe Oldenburgban volt.

Gia Crovatin benne Gyilkos. Az Oldenburgi Filmfesztivál jóvoltából

Michele Leonardié Fehér Fehérebb Legfehérebb fekete elnyerte a Német Függetlenségi Díjat a legjobb rövidfilm kategóriában. A zsűri méltatta a 15 perces film visszafogottságát, mondván, hogy túlmagyarázása nélkül bízott a közönségében, és úgy jellemezte, hogy az ártatlanság és a bűnösség témáival foglalkozik egy, a zsűri által morálisan nehezen összeegyeztethetőnek nevezett, egyszerűséggel kezelt áruláson keresztül.

Az idei visszatekintést LaBute-nak szentelték, aki Crovatin mellett jelen volt. A fesztivál a LaBute's-t vetítette A férfiak társaságában (1997), Barátaid és szomszédaid, Betty nővér (2000), Valami bársonyos reggel (2013) és A Sötétség Háza (2022) a retrospektívvel együtt.

Zoe Bell kaszkadőr-előadóművész több mint három évtizedes területen végzett munkája elismeréseként elismerésben részesült; vetítették a fesztivált Double Dare (2004), Halálbiztos (2007), Halál angyala (2009) és Volt egyszer Hollywoodban (2019) a program részeként.