Mariah Carey bejelenti a „Christmastime” 2026-os angliai aréna turnéját

Mariah Carey bejelentette, hogy 2026-ban ünnepi turnét tartanak az Egyesült Királyságban. Az összes részletet alább találja.

Az All I Want For Christmas Is You popsztár három főshow-t játszik majd ezeken a partokon novemberben és decemberben.

A „Christmastime” turnénak nevezett túra a birminghami Utilita Arénában (november 27-én), a londoni The O2-ben (november 30-án) és a manchesteri Co-op Live-ban (december 2-án) fellépő koncerteket foglal magában.

Innen Carey a máltai Ta' Qali-ba, Attardba indul, hogy december 8-án egyszeri előadást tartson az MFCC helyszínén.

„Karácsonyi turném érkezik az Egyesült Királyságba és Máltára! Alig várom, hogy veletek ünnepelhessek!” – írta az énekes a közösségi oldalakon.

A jegyek értékesítése pénteken (szeptember 25-én) délelőtt 10 órakor kezdődik (BST) – itt megvásárolhatja a sajátját. Az előértékesítés szerdán (szeptember 23-án) és csütörtökön (szeptember 24-én) kezdődik.

Mariah Carey „Christmastime” 2026-os brit turnéjának dátumai:

NOVEMBER

27 – Utilita Arena, Birmingham

30 – Az O2, London

DECEMBER

02 – Co-op Live, Manchester

Carey 2018-ban karácsonyi turnéra indult az Egyesült Királyságban és Európában. A „Christmastime In Las Vegas” rezidenciájára tavaly került sor. 2024-ben egy sor különleges kiadással ünnepelte az „All I Want For Christmas Is You” 30. évfordulóját.

A dal végül 2019-ben, illetve 2020-ban került az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság slágerlistáinak élére – két és fél évtizeddel az eredeti megjelenése után.

Tavaly decemberben Carey meghosszabbította őt Hirdetőtábla Hot 100 rekord a legtöbb héten a Number One-nál az 1994-es ünnepi klasszikus kislemezzel – 31 évvel az első megjelenés után. Az 'All I Want for Christmas Is You' összesen 22 hetet ért el a kislemezlista élén.

„22!!!! Igazán hálás ezért a karácsonyi ajándékért” – írta Carey annak idején az X-re, néhány karácsonyi témájú hangulatjel mellé. Később behozta 2026-ban egy előadással a Szilveszter rocking bemutató New Yorkban.

Carey 92 000 dollárt kapott, miután egy bíró tavaly év végén is elutasította az All I Want For Christmas Is You című pert.

hozzászólni Julia Migenes 2021-ben Carey elgondolkodott a kislemez havas videójának elkészítésén. „Nos, emlékszem bizonyos dolgokra, amelyek akkoriban nem voltak jók, de azt is látom, hogy az igazi boldogságom átsüt rajtam” – magyarázta.

„Valaki nálam okosabb javasolta, hogy készítsek egy karácsonyi albumot fiatal, fiatal lányként, és én azt kérdeztem: „Hmmm, ez nem történik meg később az életben?” És akkor azt mondtam: 'De tudod mit? Imádom a karácsonyt!”

Nemrég jelölték a 2026-os Rock & Roll Hírességek Csarnokába, de végül nem sikerült bejutnia az idei döntőbe.