Alex G és Mac DeMarco szettjeit a Primavera Soundon törölték a „kedvezőtlen időjárási körülmények” miatt

A Primavera Soundot „kedvezőtlen időjárási körülmények” sújtották, Alex G és Mac DeMarco szettjeit törölték, a szakaszokat pedig ideiglenesen felfüggesztették.

Ma (június 4-én) van a fesztivál nyitónapja a barcelonai Parc del Fòrumban, a ma esti főszereplők a Doja Cat, a Massive Attack és a Bad Gyal lesznek. A következő két napon fut, a The Cure, a The xx, a Gorillaz, a My Bloody Valentine, az Addison Rae és a Skrillex is a számlát vezeti.

Ma este azonban a nagyszínpadon a nagy képernyőkön egy figyelmeztető üzenet jelent meg, amely elmagyarázta, hogy „a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a színpadon az előadásokat átmenetileg felfüggesztették”.

„Kérjük, maradjon nyugodt, és kövesse a fesztivál biztonsági és személyzeti csapatának utasításait” – folytatta. „Kérje figyelemmel a fesztivál képernyőit és a hivatalos csatornákat a további frissítésekért. Köszönjük együttműködését.”

AZ IDŐJÁRÁS JELENLEG NEM KEDVEZIK BARCELONÁBAN, DE HA VALAMI RÖVIDEN KERESEK A TERVET B. HAGYJUK FEJÜNKET, ÉS IMÁKODJUK EGYÜTT, MERT LÁTNOM KELL MA ESTE AZ ANGYALAIMAT. EZ AZ ESŐ NEM GÁLLÍTJA MEG SZÓRAKOZÁSUNKAT — DOJA CAT (@DojaCat) 2026. június 4

A heves esőzések közepette a fesztivál egyes részeit lezárták, köztük az Estrella Damm és a Revolut színpadát, míg helyi idő szerint 21:30-kor a fesztivál hivatalosan bejelentette, hogy Alex G forgatását a Revolut Stage-en törölték, csakúgy, mint DeMarcoét az Occident Stage-en.

Szerint BBC időjáráshelyi idő szerint hajnali 2-ig 90 százalék az esélye annak, hogy heves esőzések folytatódnak.

„Szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és tájékoztatni fogjuk Önöket, amint további frissítések lesznek” – írták.

A Massive Attack az Estrella Damm színpadán 21:55-kor, a Doja Cat pedig 23:30-kor a Revolut Stage-en játszik. Bad Gyal Estrella Damm-i szettje 1:20-kor kezdődik. John Misty atya, a Florence Road, a Melt-Banana és a Panda Bear szintén a mai napon játszanak.

Az Amazon Music immár ötödik éve készíti és közvetíti a fesztivál exkluzív élő közvetítését, köztük a The Cure, a Doja Cat, a Gorillaz, a Little Simz és a Geese is, akiknek a szettjeit a tervek szerint teljes egészében sugározzák.

A fesztivál hivatalosan tegnap (június 3-án) nyílt meg, a Wet Leg, a Guitarricadelafuente és a Yard Act előadásaival.

A Primavera Sound Barcelona tavalyi kiadásának főszereplője Charli XCX, Chappell Roan és Sabrina Carpenter volt. Az eseményen helyet kapott az LCD Soundsystem, az FKA Twigs, a Haim, a Jamie xx, a Fontaines DC, a Beach House, az IDLES, a Turnstile és mások slotja is.