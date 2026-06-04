„Jason Statham ellopta a biciklimet”: David Leitch akció-vígjátéka 2027 nyarán jelenik meg

Jason Statham hamarosan megjelenő akció-vígjátéka a mozikba készül.

A Fekete Medve csütörtökön jelentette be, hogy David Leitch rendező filmje Jason Statham ellopta a biciklimet Észak-Amerikában 2027. augusztus 6-án mutatják be a mozikban. A film részleteit még nem hozták nyilvánosságra annak a projektnek a részletei, amely ezen a héten kezdte meg a fő fotózást.

Statham olyan szerepet játszik a filmben, amely a leírás szerint emlékeztet arra, amelyet a CIA helyszíni ügynökeként játszott Melissa McCarthy mellett 2015-ben. Kém. A projekt folytatja Statham és a Black Bear kapcsolatát, beleértve Guy Ritchie-t is Viva La Madnessamely a közelmúltban fejezte be a produkciót, és Ben Foster, Jason Isaacs és Camila Mendes is szerepel a főszerepben.

Leitch, akinek a rendezői szerepei között szerepel Az őszi srác és a közelgő Hogyan raboljunk ki egy bankotkormányok Jason Statham ellopta a biciklimet Alison Flierl forgatókönyvéből, a történetet Flierlnek és Scott Chernoffnak tulajdonítják. A producerek közé tartozik Leitch és Kelly McCormick a 87North, Statham a Punch Palace Productions, John Friedberg a Black Bear, valamint Meredith Berg és Ethan Erwin a Beryllium Entertainment esetében. A Fifth Season és a Tango executive producere.

A nyáron a mozikba kerülő Black Bear filmek közé tartozik a Matthew McConaughey által vezetett film Amziah King riválisai és a vígjáték Spa hétvége a főszerepben Leslie Mann és Isla Fisher.

Stathamnek olyan készülő filmjei vannak, mint a Lionsgate krimi Lázadásaugusztusban a mozikba kerül, és az Amazon MGM Studios A méhész 22027 elejére datált. A színész filmjei meghaladták a 8 milliárd dollár összértéket a globális kasszapénztáraknál, és olyan franchise-ok körébe tartoznak A Meg és Fast & Furious.