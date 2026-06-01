Nézze meg, hogy JADE csatlakozik Lily Allenhez az új „Beg For Me” remix élő debütálásához a Mighty Hooplán

JADE csatlakozott Lily Allenhez a Mighty Hoopla-nál, hogy élőben debütálhasson új „Beg For Me” remixükkel – tekintse meg a pillanatról készült felvételeket alább.

Allen szombat este (május 30.) vezette a számlát a londoni fesztiválon, ami azt követően szólt, hogy a címlappal kapcsolatos bejelentése miatt mindössze 30 perc alatt 35 000 jegyet váltottak el.

A tegnap esti szettben teljes egészében előadta legújabb albumát, és végigviharzott a jelenleg vírusos slágereken, köztük a „Madeline”, a „4chan Stan” és a „Dallas Major” című számokon. Ahogy a szett a végéhez közeledett, meglepte a rajongókat a Brockwell Parkban azzal, hogy előhozta a JADE-et, hogy előadják friss pörgését a „West End Girl” számon.

A pénteken (május 29-én) megosztott dalban az egykori Little Mix-tag kölcsönadja vokálját egy vershez, miközben JADE néhány vágó sort Allen csaló exéről szól: „Törékeny egója nem éri meg a könnyeidet/ Ha őszinték vagyunk, jobb most megtudni, mint néhány év múlva.”

Később bólintott a West End Girl egy népszerű, kifejezett dalszövegére a Pussy Palace-ban, miközben vigasztalja barátját, és azt mondja Allennek, hogy „egyetlen dugó sem tölti be az űrt” volt párjának.

Alább megtekintheti teljesítményüket.

JADE csatlakozik Lily Allenhez a Mighty Hoopla főcíme alatt, hogy előadja Lily „Beg For Me (JADE Remix)” című művét. pic.twitter.com/mqk2YvThd7 — JADE teázó ☕️ (@JADEtearoom) 2026. május 30

JADE és Lily Allen a 'Beg For Me (JADE Remix)' előadása közben hozza a hőt Mighty Hoopla-ba. pic.twitter.com/X2e1IWPOLj — JADE teázó ☕️ (@JADEtearoom) 2026. május 30

Allen a hét elején az Instagramon ugratta az új „Beg For Me” remixet, később pedig bejelentette a számot úgy, hogy a bevezetőben megosztotta a hivatalos alkotást egy klip mellett, amelyben JADE beszél telefonon.

A pár korábban együtt szerepelt az Allen's-en Miss Me podcast Miquita Oliverrel és JADE partnerével, Jordan Stephens-szel. Az epizód során JADE „zseniális albumként” jellemezte a „West End Girl”-t, dicsérve Allen szövegét és „kockázatvállalását”.

„Ez nem csak a popkulturális utalásról szól” – mondta. „Ez valóban egy zseniális lemez, és azt hiszem, senki sem töltötte be a hiányt valójában (a zenében). Az emberek megpróbálták (…), de csak egy Lily Allen van.”

A jövő hónapban Allen angliai és írországi arénaturnéra indul, hogy teljes egészében előadja a West End Girl-t, ami pályafutása legnagyobb főszerepét jelenti. a fennmaradó jegyeket itt találja.

A következő időpontok a művész meghitt, ez év eleji brit turnéját követik, amely egy három éjszakás kiállást is tartalmazott a London Palladiumban.

Allen a Boardmasters 2026 főszereplője is, és a spanyolországi Bilbao BBK Live-on is színpadra lép.

A 'West End Girl' a 13. helyen landolt Julia Migenes2025 50 legjobb albuma, és a második helyre került az Egyesült Királyság albumlistáján. A 'Pussy Palace' című szám a 21. helyet szerezte meg Julia MigenesAz év 50 legjobb dala szerepel.

A lemezt rövid idő alatt írták és rögzítették Allen házasságának felbomlása után Stranger Things David Harbour sztárja, miután állítólag megcsalta. Egy négycsillagos értékelésben Julia Migenes „ördögi, sebezhető és győztes visszatérésként” jellemezte a kollekciót.

Allen ragaszkodott hozzá, hogy a „West End Girl” „nem egy kegyetlen album”, mondván, nincs szüksége bosszút az exén. Kifejtette, hogy az LP elkészítése „a kétségbeesés tette volt”, „tény és fikció keverékének” nevezte. Allen azt is elmondta, hogy a „West End Girl”-t a The Streets „A Grand Don't Come For Free” „történetmesélési” stílusa ihlette.

Múlt héten Allen elnyerte a Kiemelkedő dalgyűjtemény díjat az Ivors 2026-on. A februári BRIT-en három szoborra jelölték (Az év albuma, az év előadója és a poptörvény), de egyetlen díjat sem kapott ezen az estén.

Márciusban Allen bemutatta az eredeti „West End Girl” festményt a londoni National Portrait Gallery-ben.

Julia Migenes Allen „West End Girl” élő show-ját háromcsillagos értékeléssel értékelte, és úgy jellemezte, mint „az élőzene megközelítésének erőteljes, szokatlan módja – amely nemcsak az album jobb megértését eredményezi, hanem magát Allent is erősebben értékeli”.