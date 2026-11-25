Amanda Seyfried többet árul el az A24-ben való részvétele körüli titkolózásról Mindent láthatsz és mennyire meglepődött, hogy sikerült titokban tartania szerepét a filmben.

A Nathan Fielder és Lance Oppenheim által rendezett dokumentumfilm azt a 34 napot követi nyomon, amelyet a filmesek a kegyvesztett Theranos alapítójával, Elizabeth Holmesszal és társával, Billy Evans-szal töltöttek Holmes bebörtönzéig. Míg Fielder és Oppenheim az elmúlt három évben dolgozott a dokinál, Seyfried egy éve csatlakozott hozzá, önmagaként és Holmes szerepében szerepelt a film harmadik felvonásában, miután börtönbe távozott. A film októberi megjelenéséig Seyfried szerepét titokban tartották.

Egy új megjelenés során The Tonight Show Jimmy Fallon főszereplésévelSeyfried megnyílt kb hogyan titkos volt a részvétele.

„Nem tudtam, mi lesz a forgatókönyv, amíg nem állítom be, vagy például egy ötfaktoros hitelesítési alkalmazás lesz, ahol előző este el tudom olvasni” – mondta.

Mindent láthatsz Seyfried második alkalommal játszott Holmest, miután a 2022-es limitált sorozatban alakította. A Lemorzsolódás. Holmes maga is nézett klipeket Seyfried előadásából a dokumentumfilmben. Seyfried Emmy-díjat kapott az alakításáért, most pedig Holmes szerepében az Oscar-bulizást generálja. Ha megnyeri az Oscar-díjat, akkor történelmet írna, mint az első, aki Oscar- és Emmy-díjat is nyert ugyanazon személy alakításáért.

Noha Seyfried egy év nagy részében titokban tartotta a filmben való részvételét, mégis elmondta a hozzá legközelebb állóknak.

„Én vagyok a legközvetlenebb ember, akivel valaha is találkoztam. Hogy a fenébe tudtam leplezni?” – mondta. „Sok embernek elmondtam. De azt hiszem, mindannyiukban megbízhatok.”

YCSE világszerte átlépte a 100 millió dollárt a pénztáraknál, és ez lett az első dokumentumfilm, amelynél egymillió Letterboxd-tag naplózza a filmet, ahogy megtekintették.