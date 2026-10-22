Angine De Poitrine hatalmas 2027-es világkörüli turnét jelentett be – beleértve a halifaxi és a londoni dátumokat Glastonbury környékén

Angine De Poitrine hatalmas világkörüli turnét jelentett be jövőre, amely magában foglalja a Glastonburyvel nagyjából egy időben londoni dátumokat, valamint a halifaxi The Piece Hall megállóját.

Az új turné a kísérletező duó eddigi legnagyobb élő koncertjeit jelzi, és az év elején elterjedt koncerteket követi. Jimmy Fallonkiadják második albumukat, a 'Vol. II., és elindul a kritikusok által elismert 2026-os főcímturné.

A 2027-es futam dátumai a melbourne-i Forum Melbourne-ben, március 4-én kezdődnek – az első főműsoruk Ausztráliában –, majd később Dél-Amerikán, Észak-Amerikán és Európán keresztül is bejárják őket, majd a nyáron az Egyesült Királyságot is elérik.

A brit fellépések között szerepel eddigi legnagyobb főkoncertjük a londoni O2 Academy Brixtonban június 28-án és 29-én, valamint egy slot a halifaxi The Piece Hallban. Mindhárom fellépés nagyjából egy időben játszódik Glastonburyvel – így valószínű, hogy a fesztivál 2027-es felállásának része lehet.

A főműsorok mellett az újonnan bejelentett fellépések között szerepelnek a Lollapalooza Argentina, a Lollapalooza Brasil, a Lollapalooza Chile, a WOMADelaide és a Primavera Sound fesztiválok is.

A jegyek értékesítése jövő pénteken (október 30-án) helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődik, az elővételi lehetőségek pedig október 27-től, keddtől lesznek elérhetőek. Jegyekért látogass el ideés lent találja meg az új műsorok listáját.

A 2027-es Angine De Poitrine turné dátumai:

MÁRCIUS

4 – Melbourne, VIC – Forum Melbourne

6 – Meredith, VIC – Golden Plains †

7 – Adelaide, SA – WOMADelaide †

9 – Sydney, NSW – Enmore Theatre

13 – Buenos Aires, AR – Lollapalooza Argentína †

14 – Santiago, CL – Lollapalooza Chile †

19 – São Paulo, BR – Lollapalooza Brasil †

21 – Bogota, CO – Estéreo Picnic †

28 – Calgary, AB – Grey Eagle Rendezvényközpont

29 – Calgary, AB – Grey Eagle Rendezvényközpont

31. – Ottawa, ON – Ottawa történelem

ÁPRILIS

1 – Ottawa, ON – Ottawa történelem

6 – Winnipeg, MB – Burton Cummings Színház

7 – Winnipeg, MB – Burton Cummings Színház

MÁJUS

2 – Washington, DC – A himnusz

3 – Boston, MA – MGM Music Hall, Fenway

5 – Pittsburgh, PA – Stage AE

6 – Detroit, MI – Royal Oak Music Theatre

7 – Columbus, OH – KEMBA Live!

8 – Nashville, TN – Az igazság

10 – Dallas, TX – A bombagyár

11 – Austin, TX – Moody Amphitheatre a Waterloo Parkban

15 – Denver, CO – Mission Ballroom

JÚNIUS

3-5 – Barcelona, ​​ES – Primavera Sound †

5 – Párizs, FR – We Love Green †

12 – Neuchâtel, CH – Festi'neuch †

14 – Milánó, IT – Magnolia Estivo

18-20 – Scheessel, DE – Hurricane Festival †

18-20 – Neuhausen Ob Eck, DE – Southside Fesztivál †

24 – Halifax, Egyesült Királyság – The Piece Hall

28 – London, Egyesült Királyság – O2 Academy Brixton

29 – London, Egyesült Királyság – O2 Academy Brixton

JÚLIUS

18 – Toronto, ON – RBC Amphitheatre

30 – Chicoutimi, QC – Zone Portuaire

† FESZTIVÁL MEGJELENÉS

Az anonim duó a múlt héten indította el teltházas 2026-os brit turnéját Bristolban, és azóta két fellépést is játszott a londoni The Troxyban hétfőn és kedden (október 19-én és 20-án).

A két londoni koncert közül az elsőnél Julia Migenes izzó, ötcsillagos értékelést adott a műsornak, és a québécois-i matematikai rockzenekart „kivéve a világból” dicsérte.

„Hogyan tudott Angine ilyen heves választ kiváltani? Ez a rejtély? Egészen biztosan. A színház? Kétségtelenül” – olvasható. „De ami még ennél is fontosabb, ez az, ami miatt a közönség mindig visszajön, amint az idegen nyelv és az ostoba jelmezek újdonsága elmúlik – hihetetlen zenei képességük miatt szinte lehetetlen levenni róluk a szemét.”

Az év elején, Julia Migenes A The Great Escape-ben is elkapták a szettjüket, és dicsérték a zenészeket, mint „moshpitokat uszítanak és imádják mikrotonális őrületük vírusos látványát. Bár az AI-szilárdság növekedhet, van valami e két pöttyös idegen megdöbbentő kiszámíthatatlanságában és puszta zeneiségében, ami alapvetően emberi érzés.”