Anna Weyant megfesti Marc Jacobsot a „Vanity Fair” borítójához

Anna Weyant sztárművész Marc Jacobs tervezőt festette a borítóhoz Vanity Fair2026-os stíluskiadás.

A magazin címlapsztorija, a „Marc Jacobs nem tud hazudni” Jacobs négy évtizedes divatjával és névadója, a 850 millió dolláros kiadó, a Marc Jacobs International eladásával foglalkozik.

Weyant közeli portréján Jacobs kőarcú nyugalommal, sötét háttér előtt néz szembe a nézővel, és találkozik a pillantásával. Ha nem lenne a művész jellegzetes holland régi mestere festői stílusa, és finom utalások a mögöttes feltűnésre olyan részleteken keresztül, mint Jacobs divatkiegészítői (kék virágos fülbevalók, egy Chanel tweed felső fodros nyaklánca, szalon hajcsat), az alkotás keretezése és kompozíciója egy fénykép kijózanító közvetlenségét idézné fel. am.

Ez is egy futó téma a cikkben. „Én csak a divat áldozata voltam… nem tartom ezt rossz dolognak” – mondja Jacobs. V.F.. Talán, de ahogy Kaia Gerber modell mondja a magazinnak, megismételve a többi interjút, „Marc soha nem próbált senki más lenni, mint saját maga.”

Jacobs korábban Weyant-tal dolgozott és öltöztetett. Megbízta, hogy 2024 őszi egyik kreációját viselve fesse meg Gerbert a Divat borítója az adott év decemberében. „Szeretem Anna nőit, és szeretem a Kaia gondolatát, amelyet Anna látott” – mondta akkoriban. A 2025. szeptemberi New York-i Academy Mansion-beli bemutatóján Jacobs Weyant-tal is együttműködött a díszlettervezésben, amelyet ő egy magával ragadó installációvá alakított. A babaház. A modellek Jacobs babaház témájú ruháiban járták át az alkotásokat.

Weyant már régóta felfedez egy hátborzongató babaház motívumot munkájában. Alakjai, akik gyakran fiatal nők, általában csendesen belekeverednek az álomszerű, „alacsony tétű traumákba”, ahogy a művész leírta. Ám e nyugtalanság ellenére olykor-olykor butasággal és szellemességgel is megmutatják őket, valamint paradox módon porcelánszerű testük váratlan erejét. Weyant képviseli Gagosian; a festményét Zuhanó nő (2020) 1,6 millió dollárért kelt el a Sotheby's-nél 2020-ban, ami a művész rekordja.

A V.F. A funkció néhány divatszakmát is tartalmaz, szokatlanul éles kritikával Jacobstól az LVMH konglomerátummal szemben, amely úgy döntött, hogy eladja Jacobs címkéjét, valamint kétségeit a márka új tulajdonosainak, a G-III Apparel Groupnak a WHP Global-lal együttműködésben való kereskedelmi prioritásaival kapcsolatban. A működési engedélyek szerint a G-III-nak „kevésbé elegáns konnotációja van az iparágban”. V.F.. Mindeközben Jacobs elismerte, hogy „az LVMH megtartott minket, és a lehető legkevesebbet tette meg üzletünk növekedése érdekében” – mondta, hozzátéve, hogy ez nem az ő hibájuk.

„Jó érzésem van az őszinteségtől” – mondta Jacobs személyes életével kapcsolatban, amelybe beletartozik a művészeti galériák pártfogolása is. „Izgat, hogy nyitott vagyok, és izgat, hogy felfedjek olyan dolgokat, amelyeket valaki más titkolna” – mondta Jacobs. V.F.hozzátéve: „Jó érzésem van az őszinteségtől.”