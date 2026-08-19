Anne Hathaway „Igazán keményen nyomta” próbálta rávenni Julie Andrewst, hogy visszatérjen a „Princess Diaries 3”-hoz

Anne Hathaway elárulta, hogy „nagyon keményen nyomta”, hogy Julie Andrews újra eljátssza Clarisse Renaldi királynő szerepét a közelgő harmadikban. Hercegnőnaplók törlesztőrészlet.

Egy nemrégiben készült interjú során Szórakozás ma este Miután megkapta a Disney Legends kitüntetését a D23 Expón, az Oscar-díjas Andrews arra reagált, hogy nem gondolja, hogy részem lenne Hercegnőnaplók 3.

„Először is csak azt szeretném mondani, ha megváltozik a szíve, akkor le vagyunk zuhanva” – mondta Hathaway. „Igazából bármit. De tisztelettudóak is akarunk lenni. Például az isten szerelmére, ha valaki hozzájárult a szórakozás világához és a közös örömünkhöz, az ő. Bármit is akar, azt teljesen megértjük.”

Viszont, Az Odüsszeia A színésznő hozzátette: „Nagyon keményen nyomkodtunk, hogy lássuk, meg akarja-e csinálni.”

Egy interjú során A Hollywood Reporter A hónap elején Andrews elmagyarázta, miért nem látja magát újra Clarisse Renaldi királynő helyébe lépni. „Azt hiszem, az abszolút igazság az, hogy azt hiszem, már túl vagyok ezen az egészen.” A Zene Hangja – vallotta be sztár. „Nem vagyok teljesen nyugdíjas, de ez egy másfajta munka, amit mostanában végzek… [writing] könyveket, és sok podcastot és hangfelvételt rögzítek. De tényleg, nem hiszem, hogy részem lenne benne.”

Míg a környező részletek Hercegnőnaplók 3 titokban tartják, a film a filmsorozat folytatása lesz, amelynek középpontjában Mia Thermopolis (Hathaway) áll, aki megtudja, hogy ő Genovia trónörököse. A második rész végén A hercegnő naplói 2: Királyi eljegyzésMiát egyedülállóként koronázzák Genovia királynőjévé, miután a parlament eltörölte azt a törvényt, amely előírja, hogy a királynőnek először férjhez kell mennie. Azonban végre összejön Nicholas Devereaux-val (Chris Pine), miután lemondta az esküvőjét Andrew Jacobyval (Callum Blue).

Hathaway is elmondta ET hogy csak azt akarja, hogy a harmadik rész „szórakozzon” azok számára, akik a 2001-ben bemutatott eredeti film óta rajongók.

„Azt akarom, hogy azok a nők, akik hatévesek voltak, amikor az első megjelent – ​​akik közül sokan ma már maguk is anyák, talán még hatévesekkel is –, azt akarom, hogy érezzék, hogy gyermekeiket valami olyan dologhoz hozzák, ami fontos számukra, ami egy alapvető emlék a számukra, valami, ami a szívük és az életük része volt” – mondta. „És ez azt jelenti, hogy igazságosan tegyük. És ez azt jelenti, hogy időt kell fordítani arra, hogy valóban helyesen építsék fel. Ez nagy nyomás, de úgy érzem, ez egy nagyszerű csapat.”

Adele Lim-et kérték fel a film rendezésére, a forgatókönyvet pedig Flora Greeson írta. Aadrita Mukerji megírta a forgatókönyv egy korábbi vázlatát, mielőtt a produkciós csapat más irányba fordult volna.