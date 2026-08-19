77 éves korában elhunyt Frank Beard, a ZZ Top dobosa

77 éves korában elhunyt Frank Beard, a rocklegendák, a ZZ Top régi dobosa.

A hírt ma (augusztus 18-án) jelentette be a banda, hivatalos weboldaluk megerősítette, hogy Beard tegnap halt meg, miközben hospice-ellátásban részesült a texasi Richmondban lévő tanyáján. Családja körülvette, halálának okát nem közölték.

A ZZ Top alapítója, Billy Gibbons tiszteleg Beard előtt, és „az egyik természetesen leginnovatívabb dobosnak” és „Texas nagyszerű és igaz fiának” nevezte.

Hozzátette, hogy Beard „aláírt visszaütése kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a ZZ a csúcson maradjon”, ugyanakkor megerősítette, hogy a zenekar továbbra is a dobos kívánságai szerint kíván fellépni. A Salt Lake Cityben és Colorado Springsben tervezett koncerteket törölték, de a tervek szerint ezen a hétvégén két előadást is játszanak az austini The Moody Theatre-ben, amely helyszín szerintük Beard egyik kedvence és „második otthona volt számára”.

Beard tavaly márciusban átmeneti szünetet tartott a turnézásban, hogy megműtötték, de három hónappal később visszatért. Ezt követően az év elején ismét ellépett, Michael Monahan pedig beállt a dobfelszerelés mögé.

A texasi Frankstonban született 1949-ben. Beard tinédzserként kezdett dobolni, amikor megismerkedett leendő bandatársával, Dusty Hill-lel. Együtt játszottak olyan csoportokban, mint a The Cellar Dwellers, a The Warlocks és a The Outlaws, mielőtt Beard 1969-ben csatlakozott Gibbonshoz a ZZ Topban. Ő mutatta be Gibbonst Hillnek, és megalakult a banda klasszikus felállása.

A 70-es években a rock és a blues keverékének szinonimájává váltak, a korai klasszikus dalokkal, köztük a „La Grange”-vel, míg a 80-as években nagyobb kereskedelmi sikert értek el az „Eliminator” albummal, amelyen a „Gimme All Your Lovin”, a „Sharp Dressed Man” és a „Legs” is szerepelt.

Karrierjük során több mint 50 millió lemezt adtak el, és 2004-ben bekerültek a Rock And Roll Hírességek Csarnokába.

Dusty Hill 2021 júliusában, 72 évesen hunyt el.