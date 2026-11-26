A Prado Múzeum 2026-ban azzal kezdődött, hogy útitervének harmadik kiadását Isabel de Farnesiónak és az ő védnöki szerepének szentelte. A Prado nőiesen; Októberben tisztelegett Svéd Krisztinának, annak negyedik centenáriuma alkalmából, áttekintette szoborgyűjteményeit, és kiadványt bocsátott rendelkezésére; és idén csúcsosodik ki az osztrák Marianáról szóló, elsöprő méretű kiállítás házigazdájával. A kiállítás azonban ezúttal nem a szponzori tevékenységére helyezi a hangsúlyt, hanem a folyamatos képekben való megjelenésére, amelyek hozzájárultak a hispán monarchia hatalmának terjesztéséhez és népszerűsítéséhez annak egyik legbonyolultabb szakaszában.

Mariana, IV. Fülöp második felesége, II. Károly anyja, aki szétszórt jelenléttel, és ezért nagyon vonzó a tükörben a hátsó falon. Las MeninasMiguel Falomir tegnap hangsúlyozta, hogy a spanyol királynők közül a legnagyobb hatalommal rendelkező nő volt Katolikus Izabella és II. Isabel között, és ez a körülmény, valamint az általa szereplő portrék igen magas száma, különböző tipológiákban és gazdag szimbolikával, több mint elegendő ok arra, hogy olyan kiállítást biztosítsanak neki, amely kivételes lehetőséget jelent az udvar portréi, portréi és portréi dinamikájának megértésére, továbbfejlesztésére. műhelyben. Királynőként, régenskirálynőként vagy anyakirálynőként nagyobb mennyiségű kompozícióban találjuk meg alakját, mint azokban, amelyeket apósának, III. Fülöpnek vagy férjének dedikáltak; sok közülük erre az alkalomra fel lett újítva.

Noelia García Pérez, az eddig tervezett három kiadásért felelős A Prado nőiesenolyan utazást készít, amelynek célja egy királynő alakjának megvilágítása, amely a történetírásban a legutóbbi időkig nemigen szerepelt témaként. Amikor átvette a hatalmat IV. Fülöp halálától, akivel tizenhárom évesen férjhez ment, fia nagykorúvá válásáig, csődközeli gazdasági helyzettel, a határok gyengeségével és a Franciaországgal és Portugáliával fennálló feszültségekkel, valamint az osztrák Juan José, az Aragonia és az előző uralkodó, a felkelő uralkodó bírálatát, házasságon kívüli fia ellenállásával kellett szembenéznie. királynő és támogatói, Juan Everardo Nithard és Fernando de Valenzuela. A közvéleményt átható és tekintélyét csorbító nemkívánatos reakciók: általában hangsúlyossá vált külföldi származása (annak ellenére, hogy a nagyon spanyol María Ana de Austria lánya, valójában IV. Fülöp nővére), és kétesnek tűnő erkölcsisége Valenzuelával való szoros kapcsolata miatt. A jelenlegi tanulmányok, mint mondtuk, kiegyensúlyozottabb képet adtak személyiségéről és kormányáról, és részben ugyanez a minta ezek eredménye.

A portrék, amelyeket most a Pradóban látni fogunk, gyakran jelentik a választ igazi a bizalmatlanság légkörébe és arra a kísérletre, hogy allegóriákkal és szimbólumokkal hangsúlyozzák tekintélyét: ez a rendkívüli gazdagság vizuális öröksége. Születésénél fogva az Ausztria Házhoz tartozó utolsó királynőnket kora gyermekkorától haláláig újra és újra vászonra vitték, és ezeknek a vásznaknak jó része a Prado gyűjteményében található. A projektet alkotó mintegy száz darab (valódi hasonlatok, többnyire női hasonlatok) hozzávetőleg fele a madridi múzeum kincse, a többi pedig kölcsönzés, kiemelve a bécsi Kunsthistorisches Museum darabjait.

A kiállítás négy kronológiai részre tagolódik, az első a főhercegnőből királynévá való átmenetének felel meg. Először Baltasar Carlos herceggel kötött házasságát tárgyalták, de korai halála miatt végül megkötötték a házasságát apjával, IV. Fülöppel, Isabel de Borbón özvegyével és akkoriban három évtizeddel idősebb nagybátyjával. Ausztriai Mariana fiatal kora tehát akadálya lehet az utódlás garantálásának, így a róla akkor készült portrék – sokaknak Frans Luycks ​​volt a szerzője – a valós életkoránál érettebb külsővel ajándékozzák meg. Olyannyira, hogy népszerű figyelmeztetések érkeztek a királyhoz Ne tévesszen meg a vásznakmivel a kár az egész monarchiát érintheti.

Miután meghatalmazott útján megházasodott, Mariana Madridba utazott, és tucatnyi városon ment keresztül, amelyek nyilvános ünnepségekkel és tünékeny építészettel ünnepelték az esküvőt. Ez az öröm nagyon nyilvánvaló volt Paviában és Milánóban, amelyeket akkor a spanyol monarchia kormányzott; Utóbbiban egy diadalívet terveztek, amelyet a Pradóban újraalkottak, és szimulálták a még befejezetlen dóm homlokzatának befejezését is. Ez a szertartás röviden a jólét és a béke, valamint az örökös reményét hozta; 1649-ben Navalcarneróban tartották, majd az új királynő El Escorialban telepedett le.

Társasként töltött ideje áll a kiállítás második szekciójának középpontjában. Velázquez ekkor Olaszországban tartózkodott, így Martínez del Mazo készítette az első portrékat a már házas Marianáról. Az egyik, jelenleg a Pradóban, a Kunsthistorisches-től származik, mert ajándékba küldték a bécsi udvarnak, hogy III. Ferdinánd, az apja kapja meg.

A királynő ekkori kanonikus portrémodelljét azonban végül maga Velázquez konfigurálta volna megérkezésekor, és széles körben reprodukálnák: állva, gyermekvédőt viselve, jobb karját egy fotel támlája felé nyújtja, bal kezében zsebkendőt tart, a háttérben pedig egy asztali óra látható. Három változatát őrizzük, ebből kettő a kiállításon; Emlékeztetni kell arra, hogy a királyi család portréi iránti nagy kereslet és modelljeik nagy elterjedése a különböző formátumú és minőségű képek megsokszorozódásához vezetett. Általában műhelymásolatok voltak, amelyek befolyásolják e tervek szerencséjét.

Velázquez egy másik nagyon elegáns portrét is festett, kisebb méretű, az arcra és a frizurára koncentrálva, amelyen a ruházat és a dísztárgyak vázlatosabbak voltak. Ugyanúgy megismétlődne más festményeken és szobrokon is; Néha a két forrás tipológiája keveredett, a ruházat tekintetében is, ami elengedhetetlen volt a királynő-kép kialakításában.

Denia volt az első hely, ahol betette a lábát a félszigetre, és tudjuk, hogy ott már szabó várta; Osztrák családja vonakodása nélkül spanyol divatot viselt, beleértve a már említett gyalogos nadrágot is. Erre a kiállításra Lorenzo Caprile műhelye két ruhájának reprodukcióját készítette el, a belső szerkezetükre összpontosítva.

Amikor IV. Fülöp meghalt, és Ausztriai Mariana régens lett – itt egy harmadik részbe lépünk –, a királynő képe gyökeresen átalakult. Özvegyként ezentúl a jól ismert fekete-fehér apácaruhát viselné, amely gyászt, hűséget és erényt, de luxust és eleganciát is idéz; vele élete végéig képviselteti magát.

A Nemzeti Galériából származik Martínez del Mazo egyik legvonzóbb portréja, amelyet többször is lemásoltak: egy erényes, legitimált és tehetséges uralkodót mutat be, aki betartja az Ausztria Ház más női portréiban már jelenlévő konvenciókat és az akkori modern utalásokat is. Gyűrűje elkötelezettséget jelez; egy kiskutya, mint mindig, a hűségre utal; Diana vadásznő alakja erkölcsi korrektségét hangsúlyozza, az ülő tipológia pedig a hatalom emblémája.

A festő megerősítette azt a tekintélyt, amelyet át akart adni – és amely önmagában a hatalommal ellentétben nem örökölhető, hanem ki kell érdemelni – azzal, hogy a Tükörcsarnokban helyezte el, ahol IV. Fülöp fogadta a hivatalos méltóságokat.

A hatalom képeinek egy másik igen beszédes és ritkább tipológiája a kiállításon Mariana és II. Károly gyermekkorának kettős portréja testesül meg (ő volt az uralkodás, ő pedig az ő nevében uralkodott). Prágából érkezett, szerzője ismeretlen – vélhetően kettős -, anyát és fiát egy medalionba helyezi, amelyet Hispania alakja tart és a vallást szimbolizáló szemlélődik, aki nosztalgiával néz rájuk. IV. Fülöp valószínűleg most halt meg.

A Pradoban a bőséges királyi ikonográfiában (érmek, érmék) is elmélkedünk, mindkettő hatalmának átadása szolgálatában – a II. Károly rossz egészségi állapotáról szóló pletykák nem sokáig érkeztek – és néhány portrét a gyermekkirályról, amelynek végső célja az volt, hogy megmutassa erősnek és tehetségesnek. Az egyik, lovas és Luca Giordano nem tartalmaz szimbólumokat vagy allegóriákat, hanem a képzeletre reagál: lóháton és korvett helyzetben jelenik meg, amikor tudjuk, hogy nem tud járni. Modellje Velázquez Baltasar Carlos volt, aki szintén lovas volt.

Mindenesetre Ausztria Mariana régensségének legbeszédesebb képeit Carreño de Miranda adta nekünk két anya és fia portréján abban a Tükörcsarnokban: ő uralkodott, míg ő megtanult királynak lenni. Mindkét kompozícióban hangsúlyoznunk kell a Velazqueño-visszhanggal rendelkező térkezelés gondosságát és a függő festmények jelenlétét, amelyek erre a kiállításra kerültek, és megerősítik az erény, a legitimitás és az igazságosság kívánt üzenetét: utalunk Judit és Holofernész szerző: Tintoretto, Felipe II felajánlja a csecsemő Don Fernandót az égnek és Ticio Tizian és IV. Fülöp lovas portréja, Martínez del Mazo Rubens modellje alapján.

A turné utolsó fejezetét II. Károly és Ausztriai Mariana két portréja nyitja, ismét Carreño de Miranda, és a Rohrau kastélyból érkezik: a Tükörcsarnokban helyezték el, mint az Aranygyapjú Rend nagymestere; olyan környezetben, mint amelyben Velázquez először festette meg.

1677 és 1679 között a toledói Alcázarhoz szorították, mert sikerült érvényesülnie az osztrák Juan José udvarában, halála után visszatért Madridba, ahol a Pradóban egy kompozícióban egy auto-dafe platformján láthatjuk majd fiával és menyével, María Luisa de Orleans-szal. Károly két házasságával és az előrelátható utódlási konfliktussal szemben is állást foglalt – a bajor José Ferdinand javára, sikertelenül -: számos akkori portréja nem mutatta be a királyi kötelezettségek gyakorlását, de nem is nélkülözte a politikai relevanciát. Az áhítatos könyv teret nyert.

A kiállítás utolsó, káprázatos terme királyi női arcokat tár elénk a katolikus királynőtől Marianáig, a hatalom és az odaadás hagyományát szőtt királynők, régensek és kormányzók galériáját. Képéhez és a spanyol monarchia ikonográfiájának megszilárdításához Tiziano, Antonio Moro, Pantoja de la Cruz, Sánchez Coello, Sofonisba Anguissola, Van Dyck és Claudio Coello járult hozzá; egyben ékesszóló narratívát is kialakítani a női hatalomról a modern korban.

Ausztriai Mariana

NEMZETI PRADO MÚZEUM

Paseo del Prado, s/n

Madrid

2026. november 26-tól 2027. március 28-ig