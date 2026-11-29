Egy elveszett Daft Punk mixet 1997-ből újra felfedeztek, helyreállítottak és meghallgathatóvá tették – nézd meg alább.

A leedsi DJ-t, Ralph Lawsont a francia elektronikus duó küldte el 1997 februárjában, nem sokkal debütáló albumuk, a „Homework” megjelenése után, hogy eljátssza a Kiss 105 FM rádióműsorában. Trans Europe Express.

Lawson, a leedsi Back To Basics klubest alapító rezidens DJ-je Thomas Bangalterrel és Guy-Manuel de Homem-Christoval barátkozott össze, miután abban az évben megnyitott nekik egy show-n, ahol a drum'n'bass úttörője, Goldie vezette a számlát.

Miután lejátszotta a mixet a rádióműsorában, Lawson elhelyezte a digitális hangszalagot (DAT) a tárolóba, ahol addig maradt, amíg 2024-ben újra nem találkozott vele. A közbenső évtizedek során azonban penészesedett, és elszakadt, amikor megpróbálta lejátszani.

A bristoli székhelyű, Greatbear hangmegőrzéssel foglalkozó szakértők segítségét kérte, akik több hetet töltöttek a szalag gondos javításával és tisztításával.

„Örülök, hogy az embereket boldoggá tehetjük az ilyen jellegű helyreállítási munkákkal” – mondta a Greatbear Adrian Finn, aki bevallotta, hogy táncolt, miközben visszahallgatta a felvételt. „Szerintem jó volt, és örülök, hogy szinte hiba nélkül játszott vissza.”

Lawson még abban a hónapban feltölti a teljes mixet a SoundCloudba. Hallgassa meg alább.

Lawson kezdetben attól tartott, hogy a kazettán a Daft Punk híres BBC Radio One műsorának egy példánya lehet. Essential Mix 1997 márciusából, de örömmel fedezte fel, hogy ez egy teljesen más felvétel.

A mixet a néhai amerikai house producer, Romanthony „Everybody Dancing” című dalával nyitja meg, aki a Daft Punk második albumának, a 2001-es „Discovery”-nek a „One More Time”-nak és a „Too Long”-nak ad vokálját.

Még 2022-ben a Daft Punk a „Házi feladat” 25. évfordulóját egy deluxe újrakiadással és egy egyszeri élő közvetítéssel ünnepelte a Los Angeles-i Mayan Theaterben 1997-től.

A duó 28 év együttlét után 2021 februárjában jelentette be a szakítást, az év elején pedig Bangalter kizárta az élő találkozás lehetőségét, azzal magyarázva, hogy még mindig vannak „egyéb felfedeznivalók” a csoporttól távol.

Ennek ellenére csatlakozott Fred Again..-hez, hogy februárban a londoni Alexandra Palace-ban egy back-to-back DJ-szett, ahol a páros Daft Punk klasszikusokat játszott.

Eközben a múlt hónapban bejelentették, hogy a Daft Punk összeállt a LEGO-val egy új készlet megalkotásában, amely a 2007-es turnéjukról alkotott híres piramisszínpadot alkotta meg, ami az első volt a tervezett együttműködések sorozatában.