David Fincher bevallottan látta Cliff Booth további rossz kalandjai az utolsó filmje.

Szerdán a The Ringer's-ben Nagy Kép podcast, az Oscar-jelölt azt mondta: „Aggódom, hogy megváltoznak a prioritásaim. Úgy értem, a prioritásaim már megváltoztak. Komolyan, láthattam, hogy ez az utolsó filmem.”

Így folytatta: „Nem azért, mert utáltam vagy nem, mert az emberek nem értek hozzá, hanem, tudod, 64 éves vagyok. És 20 éves korom óta rendezek. Szóval, amikor 20 éves voltam, és valódi tekintéllyel és technológiai rálátással tudtam beszélni a legtöbb osztályvezetőmmel, ez fura dolog volt.”

Fincher kifejtette, hogy türelme alábbhagyott az évek során: „Nincs annyi türelmem, mint egykor, és a prioritásaim bővültek, ha nem is változtak. És úgy érzem, száz éve a mozi készítése után számolni kell, és az embereknek meg kell kezdeniük megérteni, hogy… A legnagyobb rossz szolgálat, amit a mozival valaha is tettek, az az ötlet, hogy megpróbáljuk történetszerűen iparosítani a folyamatot.”

„Bármi, amit csinálunk, és nem a színészeket fényképezzük, nem túl jól eltöltött idő… Nem akarok 10 óránál többet dolgozni” – mondta a rendező. – Úgy értem, 12 órás munkanapokon dolgozunk ezen, tudod?… Este nyolc óra van. Ágyban kell lennem.

Beszélt az AI használatáról is Cliff Boothmegjegyezve, hogy szerinte „a filmezés eleve pazarló, és nem is kell annak lennie”.

„Úgy találom, hogy az egyik dolog, amiért annyira sérülök: nem vagyok emberiség-ellenes, és nem vagyok ellene, hogy emberek dolgozzanak” – mondta. „100 éve van egy térdrángás, ami azt jelenti, hogy ha valódi problémája van, akkor adjon rá munkaerőt. Nos, a 21. században ez már nem megoldás. A megoldás az, hogy a gondolkodásban legyen áramvonalasabb.”

In A Hollywood Reporteráttekintése Quentin Tarantino nyomon követéséről Volt egyszer Hollywoodbana vezető filmkritikus, David Rooney azt írta, hogy Brad Pitt „arany fénye és laza karizmája, David Fincher szigorúan ellenőrzött rendezése és Quentin Tarantino forgatókönyvének bozontosabb történetmesélési stílusa nem mindig a legzökkenőmentesebben illeszkedik egymáshoz”.

Rooney így folytatta: „De a nyilvánvaló kölcsönös megbecsülés és szeretet, amelyet ez a kreatív triumvirátus osztozik, ragályos, és a filmnek olyan jó hangulata van, amely egyszerűen nem hagyja abba – még akkor sem, ha feszítettebbnek és kevésbé tartalmasnak tűnik, mint 2019-es elődje.”