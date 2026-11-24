Az AC/DC, Blondie és Kylie Minogue azon sztárok közé tartozik, akik a 83 éves korában elhunyt Molly Meldrum zenepromoter előtt tisztelegtek.

Az ausztrál műsorszolgáltató és lemezproducer hosszas betegség után hunyt el a richmondi Epworth Kórházban Hirdetőtábla. „Mélyen szerette hosszú távú partnere, Yan Wongngam, a családja és mindazok, akik ismerték” – áll a családja közleményében.

Meldrumot „az ausztrál zene szívdobogtatójaként, bajnokaként és szellemiként írták le”, mondván, hogy zenészek és zenerajongók generációira volt hatással.

„A szeretetteljesen „a gurunak” nevezett, nemcsak egy nemzet hangját formálta meg, hanem a hangjával vezérelve felnőtt generációk álmait is – tették hozzá.

A halál okát még nem tárták fel.

Az AC/DC azok között volt, akik tisztelegtek Meldrum előtt. „Emlékeztek Ian „Molly” Meldrumra, aki 1974 óta bajnok volt az AC/DC-ben” – írta az együttes Instagramjukon.

Ausztrália házigazdájaként Visszaszámlálás zenei program, a Meldrum 1974-től 13 éven át támogatta a helyi és nemzetközi művészeket Minogue-tól, az INXS-től az ABBA-ig.

Minogue így emlékezett vissza a műsorban eltöltött időre, és hozzátette: „Egyszer túl voltam a Countdown közönségén, és késő tinédzser koromban már részt vettem a műsorban! (és Molly meglátogatott minket a „Neighbours”-ban!) A történetek sokak, és soha nem volt unalmas pillanat!

„Annyi ausztrál művészt támogatta, és a maga csodálatos és utánozhatatlan módján üdvözölte a nemzetközi művészeket Ausztráliában. Nagyon hálás vagyok rendíthetetlen szeretetéért és támogatásáért. Vale Molly. Felforgatom a zenét az ön tiszteletére.”

Blondie részvétét is kifejezte, mondván, hogy „mélyen elszomorította őket” a halála.

Azt írták: „Molly nagyban hozzájárult a Blondie sikeréhez Ausztráliában, támogatta a zenénket, és egy teljesen új közönségnek mutatott be minket. Mindig hálásak leszünk a belénk vetett hitéért és az ajtókért, amelyeket segített kinyitni. Igazi szenvedélye volt a zene iránt, csodálatos humorérzéke volt, és valóban egyedülálló volt. Nagyon fog hiányozni.”

Jason Donovan is hosszasan tisztelgett a néhai promóter előtt. „szerte a világon szerették, elismerték és tisztelték az ausztrál zenéhez való rendkívüli hozzájárulásáért és az általa támogatott művészekért. Soha nem lesz még egy hozzá hasonló.” – mondta az énekes.

Így folytatta: „Ez egy nagyon szomorú nap, de micsoda örökség, és milyen csodálatos emlékeket fogunk hordozni oly sokan. Köszönjük Molly a zenét, az emlékeket, a nevetéseket, és hogy segítettél ausztrál művészeket a világ színpadára vinni. Igazi eredeti. Egy ausztrál legenda. „Tegyél magadnak egy szívességet” (az ő aláírása… ) haver!! Nyugi!”