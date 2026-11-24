Az AC/DC, Blondie és Kylie Minogue azon sztárok közé tartozik, akik a 83 éves korában elhunyt Molly Meldrum zenepromoter előtt tisztelegtek.
Az ausztrál műsorszolgáltató és lemezproducer hosszas betegség után hunyt el a richmondi Epworth Kórházban Hirdetőtábla. „Mélyen szerette hosszú távú partnere, Yan Wongngam, a családja és mindazok, akik ismerték” – áll a családja közleményében.
Meldrumot „az ausztrál zene szívdobogtatójaként, bajnokaként és szellemiként írták le”, mondván, hogy zenészek és zenerajongók generációira volt hatással.
„A szeretetteljesen „a gurunak” nevezett, nemcsak egy nemzet hangját formálta meg, hanem a hangjával vezérelve felnőtt generációk álmait is – tették hozzá.
A halál okát még nem tárták fel.
Az AC/DC azok között volt, akik tisztelegtek Meldrum előtt. „Emlékeztek Ian „Molly” Meldrumra, aki 1974 óta bajnok volt az AC/DC-ben” – írta az együttes Instagramjukon.
Ausztrália házigazdájaként Visszaszámlálás zenei program, a Meldrum 1974-től 13 éven át támogatta a helyi és nemzetközi művészeket Minogue-tól, az INXS-től az ABBA-ig.
Minogue így emlékezett vissza a műsorban eltöltött időre, és hozzátette: „Egyszer túl voltam a Countdown közönségén, és késő tinédzser koromban már részt vettem a műsorban! (és Molly meglátogatott minket a „Neighbours”-ban!) A történetek sokak, és soha nem volt unalmas pillanat!
„Annyi ausztrál művészt támogatta, és a maga csodálatos és utánozhatatlan módján üdvözölte a nemzetközi művészeket Ausztráliában. Nagyon hálás vagyok rendíthetetlen szeretetéért és támogatásáért. Vale Molly. Felforgatom a zenét az ön tiszteletére.”
Blondie részvétét is kifejezte, mondván, hogy „mélyen elszomorította őket” a halála.
Azt írták: „Molly nagyban hozzájárult a Blondie sikeréhez Ausztráliában, támogatta a zenénket, és egy teljesen új közönségnek mutatott be minket. Mindig hálásak leszünk a belénk vetett hitéért és az ajtókért, amelyeket segített kinyitni. Igazi szenvedélye volt a zene iránt, csodálatos humorérzéke volt, és valóban egyedülálló volt. Nagyon fog hiányozni.”
Jason Donovan is hosszasan tisztelgett a néhai promóter előtt. „szerte a világon szerették, elismerték és tisztelték az ausztrál zenéhez való rendkívüli hozzájárulásáért és az általa támogatott művészekért. Soha nem lesz még egy hozzá hasonló.” – mondta az énekes.
Így folytatta: „Ez egy nagyon szomorú nap, de micsoda örökség, és milyen csodálatos emlékeket fogunk hordozni oly sokan. Köszönjük Molly a zenét, az emlékeket, a nevetéseket, és hogy segítettél ausztrál művészeket a világ színpadára vinni. Igazi eredeti. Egy ausztrál legenda. „Tegyél magadnak egy szívességet” (az ő aláírása… ) haver!! Nyugi!”
Jimmy Barnes azt is elmondta, hogy Meldrum „fáradhatatlanul dolgozott az ausztrál zene népszerűsítésén itt és a tengerentúlon, és útközben sokat nevettünk”.
Hozzátette: „Molly és én sok mindenen mentünk keresztül. Kezdetben ő volt az ellenség. Az ország legjobb zenei tévéműsorát vezette, de ragaszkodott hozzá, hogy mímelnünk kell. Harcoltunk, de végül megegyeztünk, hogy részt veszünk a műsorban. A hatás azonnali volt. A műsoraink a kocsmáktól a nagyobb kocsmákig, a nagy termekig terjedtek néhány hónap alatt. Molly soha nem ért el minket, és soha nem értünk hálát a zenéért, amiért mindig hálásak lehettünk.”
„Hiányozni fogsz haver. Nyugodj békében” – tette hozzá.
Mollyval sok mindenen mentünk keresztül. Kezdetben ő volt az ellenség. Az ország legjobb zenei tévéműsorát vezetjük, de ragaszkodunk ahhoz, hogy mímelnünk kell.
Küzdöttünk, de végül megegyeztünk, hogy részt veszünk a műsorban. A hatás azonnali volt. Műsoraink a kocsmáktól a nagyobb kocsmákon át a nagyokig terjedtek… pic.twitter.com/vMnRXgmMS8
– Jimmy Barnes (@JimmyBarnes) 2026. november 23
Anthony Albanese Ausztrália miniszterelnöke úgy jellemezte, hogy „utánozhatatlan interjústílusa és megfoghatatlan lelkesedése volt”.
Hozzátette: „A Countdown alatt és azon túl is kiállt az ausztrál művészek ellen, és nemzetközi fellépőket hozott a partjainkra. Új művészeket adott fel, és a bevett művészeket üdvözlő öleléssel fogadta. És az évek során, amikor könyörgött, hogy tegyünk magunknak egy szívességet, az ausztrál filmzene központi részévé vált. Szerencsénk volt, hogy velünk volt. May Ian Meldrum 'Mol nyugodjon békében.”
Utánozhatatlan interjústílusával és megfoghatatlan lelkesedésével Molly Meldrum majdnem annyira szerette a zenét, mint mi őt.
A Countdown-on és azon túl is ausztrál művészek ellen küzdött, és nemzetközi fellépéseket hozott partjainkra. Új művészeket adott fel…
– Anthony Albanese (@AlboMP) 2026. november 23
A Savage Garden egykori énekese, Darren Hayes szintén hosszú tisztelgést tett közzé, amelyben azt írta, hogy „nem emlékszik egyetlen napra sem az életemből, ha Molly Meldrum ne lett volna a részese”.
Hozzátette: „Minden ambíciómat úgy álmodtam meg, hogy minden héten azt a televíziós műsort nézem, egészen addig a napig, amíg az első TV-előadásom, a Truly Madly Deeply a Hey Hey-n, Molly támogatása miatt van szombaton. Az első kislemezünket, az „I Want You”-t az egész nemzet előtt védte, mielőtt bárki is igazán hitt volna a Savage Gardenben. Bárcsak az átlagember tudhatta volna, hogy a kamerán kívül van.
Leghíresebb interjúi közé tartozik egy 1977-es leülés Károly királlyal, aki viccelődött a 40. évfordulós ünnepségeken. Visszaszámlálás 2014-ben (via BBC News): „Van egy régi showbusiness mondás, amely arra figyelmeztet, hogy soha ne dolgozz állatokkal vagy gyerekekkel. Molly Meldrumra azonban senki nem készített fel.”
Meldrum agysérülést szenvedett, miután 2011-ben leesett a létráról. 2014-ben ő lett az első olyan személy, aki nem volt hanglemezelő, és bekerült az Ausztrál Hanglemezipari Szövetség (Aria) Hírességek Csarnokába.
Állami temetéssel ismerik el a szerint Független.