Az Action Xtreme forgalmazása az Egyesült Királyságban és Írországban is megjelenik John Hannah-val, a „Bad Day at the Office” főszereplésével (exkluzív)

Az Action Xtreme a John Hannah vezette film megjelenésével terjeszkedik az Egyesült Királyságban és Írországban is. Rossz nap az irodában.

Az adrenalinnal teli POV-akcióthriller Chee Keong Cheung producere és rendezője, valamint Radha Mitchell (Silent Hill, Tűzben lévő ember), az augusztusi Edinburgh-i Nemzetközi Filmfesztiválon lesz brit premierje. Megnyílik a rangos Midnight Madness, majd idén októberben országszerte bemutatják a mozikban az Egyesült Királyságban és Írországban.

A lépés jelentős mérföldkövet jelent a brit székhelyű stúdió számára. A bővülő gyártási terv mellett az Action Xtreme nemzetközi partnerségeken, tehetséggondozási kezdeményezéseken, valamint a Falmouth Egyetemen szerzett úttörő MA-képzésen dolgozik akciófilm készítés területén. Amellett, hogy felügyeli a produkciók moziban való megjelenését az Egyesült Királyságban és Írországban, a vállalat szelektíven beszerez olyan kereskedelmi célú akció- és műfaji címeket is, amelyek „a márkához igazodnak”.

Rossz nap az irodában teljes egészében az első személy szemszögéből készült, GoPro kamerákkal. A film egy férfit (Hannah) követ, aki úgy ébred fel egy szállodában, hogy nem emlékszik rá, hogy kicsoda, de egy holttestet fedez fel a fürdőben, és egy sereg orgyilkos közeledik hozzá. Kénytelen menekülni, hogy felfedje az igazságot, miközben a túlélésért harcol, és rájön, hogy nem az a férfi, akinek hitte.

„Első személyű lövöldözős videojátékok stílusában forgatott mozitudós szellemességgel, humorral, fergeteges tempóval és repeső hangsávval, ez egy anarchikus, rendkívül erőszakos és vidám izgalmas utazás a tiszta, filmszerű mészárlásból” – mondta az Edinburgh-i Filmfesztivál producere, Emma Boa. “A végső Midnight Madness élmény.”

Cheung, az Action Xtreme vezérigazgatója is hozzátette:Rossz nap az irodában pontosan az a fajta merész, moziélmény, amiért az Action Xtreme-et megalkották… Az első moziban való bemutatkozásunk az edinburgh-i Midnight Madness fesztiválpremierjével, az országos megjelenés előtt, ez egy hihetetlenül izgalmas pillanat a társaság számára.”

Andreas Roald társ-vezérigazgató elmondta, hogy a disztribúció „kulcsfontosságú eleme” stratégiájuknak. „Az elmúlt néhány évben arra összpontosítottunk, hogy az Action Xtreme-et sokkal többre építsük, mint egy produkciós céget… Létrehoztunk egy platformot, amely akciófilmeseket fejleszt, filmeket gyárt, és most közvetlenül az akcióközönséghez juttatja el ezeket a filmeket. A terjesztés kulcsfontosságú eleme volt stratégiánknak.”

A stúdió legújabb produkciói között szerepel egy nigériai akcióthriller A talaj fiaamely a Netflix Africa egyik legsikeresebb akciófilmje lett a több területen zajló mozifilmek után. A következő produkciók között sci-fi thriller is szerepel A KísérletRhona Mitra és Famke Janssen főszereplésével, valamint több, jelenleg fejlesztés alatt álló nemzetközi koprodukció.