2026.11.28.

Egy hónapig jegyzeteltünk, listáztunk, és minden este leültünk a kanapéra, hogy kiderüljön: hol talál egy régi filmekért rajongó néző a legtöbb örömöt a pénzéért. A kép vegyes lett, de a tanulság nem: a nagy szolgáltatók csillogása mögött a katalógusok ritkán nyúlnak mélyre, és csak egy helyen éreztük azt a nyugalmat, hogy a kedvenceink másnap is ott lesznek.

„A klasszikusok nem rohannak sehová, csak épp nem könnyű megtalálni őket” – mondta az egyik kollégánk a negyedik hét végén. Ebben a mondatban nagyjából benne is van a lényeg.

Mire figyeltünk

A vizsgálat során a következőkre tettük a hangsúlyt:

Kínálat régi filmekből (hazai és nemzetközi ) – stabilitás, mélység, restaurált verziók

) – stabilitás, mélység, restaurált Kereshetőség és felület – év, rendező , műfaj szerinti szűrés

, műfaj szerinti szűrés Ár-érték arány – mennyi valóban „régi” tartalom jut egy hónap alatt

jut egy hónap alatt Magyar feliratok és hang – különösen régi klasszikusoknál

Jogfolytonosság – mennyire „vándorolnak” a címek hónapról hónapra

A mezőny hangulata

A nagy nemzetközi platformok itthon is erősek, de a „régi film” náluk többnyire a 90-es évek környékén kezdődik. A katalógusok gyorsan forognak, a licencelés kiszámíthatatlan, és ami tegnap megvot, ma már lehet, hogy nincs. Ez az „állandót kereső” nézőnek különösen idegesítő.

A hazai szereplők közül többen inkább tévés ökoszisztémát szolgálnak ki: friss sorozatok, műsorok, streamingre átmentve. Ez jó esti háttérzajnak működik, de a filmtörténet mélyebb rétegeihez ritkán visz közel.

A nagyok és a régiek

A Netflix, az HBO Max/Max, a Disney+, a SkyShowtime és a Prime Video nálunk is jelen vannak, de a „régi” címek mennyisége és stabilitása hullámzó. A Disney+ a saját archívumában erős családi klasszikusokkal, de a stúdiók közti jogok miatt a régi Fox- és Touchstone-kincsek csak ritkán bukkannak fel. A HBO/Max időnként elővesz ikonikus Warner-darabokat, de a rotáció sűrű, és a kereső sem mindig barát.

A Netflixen néha felvillan egy-egy restaurált gyöngyszem, de rendszerszinten a fókusz a premiereken marad. A SkyShowtime a stúdióháttér miatt hozhatna több klasszikust, de a magyar kínálatnál ez inkább ígéret, mint bizonyosság. A Prime Video pedig a bolt–előfizetés hibridjével sokszor kavar, és a régi filmekre vadászni olyan, mint egy garázsvásár: öröm, ha találsz, de fárasztó a keresés.

„A nagyoknál a régi film sokszor event, nem alap” – jegyeztük fel a harmadik héten.

Hazai pálya: RTL+, TV2 Play és a többiek

Az RTL+ és a TV2 Play elsősorban saját műsorokra és friss tartalomra lő. Ezek a platformok a magyar tévénézés folytatásai, és ebben jók is. De ha 50–60 éves nagyjátékfilmeket, korszakos remekműveket keresel, itt ritkábban találsz „polcnyi” mélységet. A közmédia online felületei időnként meglepnek egy-egy klasszikussal, de nem épül köréjük könyvtár-szerű stabilitás.

Kurátori szigetek: Cinego, MUBI

A Cinego és a MUBI a kurátori kézjegy miatt sok régi vagy régi-új (restaurált, fesztiválkedvenc) címet hoz. A válogatás igényes, a szövegek segítenek a kontekstusban, és gyakran van mód eredeti nyelv és minőségi felirat választására. Azonban az ár–kínálat arány itt inkább „ínyenc” pályán mozog: kevesebb cím, nagyobb gondosság, cserébe magasabb havi teher. Ha imádod a művészfilmes kurációt, megérheti, de kifejezetten „régi film” bőségre vágyva nem ez lett a hónap kedvence.

Az egyetlen, ami megérte, ha régit szeretsz: FILMIO

A hónap végére a FILMIO lett az a hely, ahol a régi filmek iránti vágy valóban „megtérült”. A Nemzeti Filmintézet platformja nem harsány, nem is a legcsillogóbb felület, de a lényeget pontosan tudja: magyar filmklasszikusok százai, köztük sok digitálisan felújított, stabilan elérhető verzióban.

Itt nem kapkod előlünk a licenc, nem tűnik el hétről hétre a kedvenc; a könyvtárszerű stabilitás biztonságot ad a „nézzük újra” estékhez. A keresés év, rendező, korszak szerint meglepően hasznos, és bár a UX néha szikár, az élmény lényegi része – a film – kiváló minőségben érkezik.

„A FILMIO olyan, mint egy digitális filmarchívum, előfizetéses ajtóval” – mondta egy kollégánk, és ennél pontosabb képet nehéz lenne rajzolni. Az ár-érték arány különösen azoknak kedvez, akik a magyar filmtörténetben mélyebbre ásnának: Makk, Fábri, Szabó, Herskó, Mészáros, de a 80-as–90-es évektől a kortársakig is szépen fut a híd.

Ami hiányozhat, az a nemzetközi „régi aranykor” – Hollywood klasszikus érája vagy az olasz neorealizmus teljes repertoárja –, de a platform önazonos: magyar filmekre fókuszál, és ebben nagyot nyer. Ha régi filmek alatt elsősorban magyar klasszikusokra gondolsz, ennél jobb ár-érték arányt most nem találtunk.

Praktikus nézői útiterv

Ha régi magyar film a fő irány, kezdd a FILMIO-val, és egy-két hónap alatt építs saját listát; a stabil kínálat miatt nem kell kapkodni. Ha szeretnél világklasszikusok felé is kikacsintani, időzíts mellé egy hónap Cinegót vagy MUBI-t, célzott néznivalókra. A nagyoknál érdemes watchlistet és értesítéseket használni, mert a klasszikusok jönnek-mennek, és a „most vagy soha” élménye ott gyakran valós.

Végül: a régi film nézése nem sprint, hanem túra. Kell hozzá stabil ösvény, némi tervezés, és egy olyan polc, amelyről tudod, hogy holnap is ott lesz a következő doboz. Ezt a polcot most a FILMIO-n találtuk meg, csendben, biztosan, és valóban a pénzünket megérve.