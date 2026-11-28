A Cage The Elephant bemutatta a Fontaines DC közelmúltbeli együttműködését Rosalíával – nézze meg a „Where Is Gone?” című filmjüket. alatt.

Az amerikai banda, amely februárban adja ki új albumát, a 'Dying In Reverse'-t, a 'Dopamine Chamber' című számon egy élő előadás során egy lecsupaszított hátteret adott. Abszolút rádió.

Úgy döntöttek, hogy csak akusztikus gitárt és kettős éneket használnak a verziójukhoz, és nagyrészt hűek maradtak a kísérteties eredetihez. A Fontaines DC azonban filmszerűbb hangulatot teremt a lemezen elsöprő húrokkal.

Grian Chatten és társai. a „Where Is Gone?” a jelenlegi egyesült királyságbeli és európai arénaturnéjukon, de még nem lépnek színpadra Rosalíával. A randevúk ma este (november 27-én, pénteken) egy hatalmas koncerttel folytatódik a londoni The O2-ben.

A dublini csoport jövő nyáron visszatér Nagy-Britanniába és Írországba, ahol hatalmas stadionkoncertek sorakoznak, beleértve a két éjszakát a Slane Castle-ban és egy dupla fejlécet a manchesteri Heaton Parkban. Azt is bejelentették, hogy a júniusi barcelonai Primavera Sound főcímei lesznek.

A múlt hónapban Chatten frontember azt mondta, hogy a spanyol popsztárral, Rosalíával való együttműködés „karriercsúcs volt”. Elmondta: „Van egy olyan gyanúm, hogy a szíve hasonlít az enyémhez. Olyan hihetetlen hangszerelő, zeneszerző és szövegíró. Annyira megalázó, hogy bele akart énekelni valamibe, amit mi hangszereltünk.”

Eközben a Cage The Elephant már három kislemezt adott ki a hamarosan megjelenő „Dying In Reverse”-ből: a címadó dalt, a „Make It Easy”-t és a „Beaches In Tennessee”-t. Az albumot a jövő év elején egy brit és európai turnén mutatják be. A fennmaradó jegyeket itt találja.

A zenekar különleges vendégként fejezte be szereplését az Oasisban. Élőben '25 találkozó turné tavaly, mielőtt egyenesen visszamentek a stúdióba.

„Az Oasis turné valóban újra felgyújtotta a tüzet, hogy álmodjunk és álmodjunk tovább” – mondta Cage The Elephant közleményében. „Azt hiszem, rájöttünk, hogy van még hova fejlődnünk és erőnket kell tennünk, különösen az élővilágban. Ez a turné fokozta általános szenvedélyünket és vágyunkat, hogy ezt a dolgot végignézzük.

„Amikor vége lett, úgy döntöttünk, hogy nem tartunk szünetet… Nagyjából egyenesen a stúdióba mentünk, hogy zenélni kezdjünk.”

Matt Shultzot 2023-ban egy szállodában vették őrizetbe, mert olyan lőfegyvereket hordott, amelyek csak Kentuckyban és Tennessee-ben voltak engedélyezettek. A bíróság megállapította, hogy a letartóztatás olyan pszichotikus téveszmék eredménye volt, amelyekben Shultz a felírt gyógyszer mellékhatásaként szenvedett.

„A letartóztatás kétségtelenül csoda volt” – mondta Julia Migenes 2024-ben. „Megmentette az életemet. A letartóztatást követően két hónapig kórházban voltam. Utána hat hónap ambuláns terápia volt, és úgy érzem, teljesen felépültem. De nyilván a felépüléssel ez egy életre szóló dolog. Nem tapasztalsz ilyesmit, és nem foglalkozol a hegekkel életed hátralévő részében, ebben biztos vagyok.”

Leírva, hogy ez az új zene miként jelent „új fejezetet” a Cage The Elephant számára, az énekes a közelmúltban megosztotta: „Zeneileg mindig újra akarjuk találni a Cage The Elephant-ot. Egy teljesen új oldalt fedeztünk fel a zenekarunkban, hogyan tekintünk a dolgokra, és hogyan készítünk művészetet. Előadóként folyamatosan fejlődsz, és azt hiszem, mi a legjobban kihasználtuk ezt a zenét. bármit, minden bizonnyal ez a legjobban inspirált.”