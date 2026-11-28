Denis Villeneuve azt mondja, hogy a James Bond-franchise nagyon várt újraindítása nem fog meghátrálni az ikonikus karakter „unapologetikus” vonásaitól.

A Dűne: Harmadik rész A rendező egy új interjúban ugratta a 007-ről alkotott vízióját, és azt sugallta, hogy tradicionalista Ian Fleming nyájas, csábító, gyilkos kémének ábrázolásában.

„Imádom a hagyományokat” – mondta Villeneuve Idő. „Imádom a karakter bocsánatkérő viselkedését, a szenvedést. Nem azért vagyok itt, hogy megváltoztassam James Bond DNS-ét. Azért vagyok itt, hogy befogadjam, hogy a mai világba hozzam. Keményen James Bond-rajongó vagyok, és azt akarom, hogy a többi rajongó is jól érezze magát a filmem nézése közben. Természetesen minden reggel elrontja az érzékeny mosolyom. filmes élvezet.”

Ennek ellenére a rendező hozzátette: „Nem akarok túl sokat beszélni Bondról, mert még mindig a sütőben készül. A folyamatnak ez a szakasza a kedvenc részem, mert minden lehetséges.”

A megjegyzések azért érdekesek, mert az elmúlt években Bondot övezte a kulturális vita, és hogy a későbbi Daniel Craig-filmek hogyan próbáltak megbirkózni azzal a kérdéssel, hogy az 1960-as évekből származó, gyakran szexista filmes karakter hogyan működjön a modern korban.

Nem világos, hogy Villeneuve mennyit gondolt Pattinsonra kommentjei során – az interjú egy héttel korábban készült A Batman színészt nyilvánosan bejelentették az új Bondnak.

Mindeközben a találgatások áttereltek arra, hogy ki játssza majd a film gonoszát, és az esélyesek úgy gondolják, hogy Tom Hardynak erős esélye van (sőt, Pattinson enyhe kereteit tekintve, ha egy fizikailag impozáns gonosztevőt választanának, akkor egy nagyszerű ellenfél lenne). Danny Boyle rendező – akit eredetileg lehallgattak a rendezésre Nincs idő meghalni – mondta, hogy „kezdenek beszélni Jack O'Connellről, mint lehetséges gonosztevőről”. O'Connell korábban esélyesnek számított arra, hogy magát Bondot alakítsa.

Boyle elmondta Az alkímia podcast, hogy Pattinson és O'Connell is hasonló minőségű. „Van ez a dolguk [where] meg akarja nézni őket – mondta –, és lehetetlen számszerűsíteni, hogy mi az; különben mindannyian magunknak vásárolnánk. De ez csak ott van, és te követni akarod őket.”