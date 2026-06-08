Az Echo & The Bunnymen elhalasztja a bemutatót, miután a „közúti baleset” miatt Ian McCulloch orvosi kezelésre szorul

Az Echo & The Bunnymen kénytelen volt elhalasztani a bemutatót, miután egy közúti baleset miatt Ian McCulloch orvosi kezelésre szorult.

A zenekar jelenleg Észak-Amerikában van, és tegnap este (június 7-én, vasárnap) a philadelphiai Filmore-ban akartak fellépni, de néhány órával a megjelenésük előtt el kellett halasztani a koncertet.

Echo and the Bunnymen hivatalos közösségi médiájukon megosztotta: „Miközben Washington DC-ből Philadelphiába utazott, Ian McCulloch járműve közúti balesetet szenvedett. Ennek eredményeként Iannek orvosi ellátásra volt szüksége.”

Hozzátették, hogy az elszenvedett sérülések „nem tekinthetők súlyosnak”, de hangsúlyozták, hogy McCulloch „érthető módon megrendülten távozott az esettől”, és elővigyázatossági intézkedésként további orvosi vizsgálaton vesznek részt.

„Gondos megfontolás után – folytatta a bejegyzés – meghoztuk azt a nehéz döntést, hogy elhalasztjuk a ma esti philadelphiai fellépést. Egy előadás elhalasztása mindig a végső megoldás. Soha nem akarunk csalódást okozni rajongóinknak, és tudjuk, hogy sokan terveztek majd részt venni az esti koncerten.”

Miközben Washington DC-ből Philadelphiába utazott, Ian McCulloch járműve közúti balesetbe keveredett.

Ennek eredményeként Iannek orvosi kezelésre volt szüksége. Szerencsére az elszenvedett sérülések vélhetően nem súlyosak; azonban, amint azt értékelheti, ő volt… pic.twitter.com/BDXx77jMcd — Echo & the Bunnymen (@Bunnymen) 2026. június 7

Arra is kérték a rajongókat, hogy „tartsák meg jegyeiket, amíg a következő lépéseken dolgozunk”, és ígéretet tettek arra, hogy „a műsorral kapcsolatos további frissítést a lehető leghamarabb közöljük”.

Még ebben a hónapban (június 30-án) egy hatalmas hazatérés show-t játszanak a liverpooli Anfield Stadionban a My Chemical Romance különleges vendégeiként.

Jelenlegi dátumaik követik a poszt-punk úttörőit, akik 2025-ben élő show-sorozatot játszottak, amelyek között szerepelt egy slot a Splendor Festivalon a Bloc Party, a Kaiser Chiefs, Jake Bugg, Travis és mások mellett, valamint egy főshow a Halifax Piece Hallban.

Azelőtt Courtney Love 2024 végén azt mondta, hogy az Echo's Will Sargent-tel dolgozik új szólóalbumán, de nem a „durva” PJ Harvey-vel.

A banda legújabb nagylemeze 2018-ban érkezett meg, „The Stars, The Ocean and The Moon” formájában.