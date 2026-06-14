Az Egyesült Királyságban a kokainhalálozások száma minden korábbinál magasabb az „ultra erős tisztaságú” piac elárasztása miatt

A kokainnal összefüggő halálesetek rekordszintet értek el az Egyesült Királyságban, miközben megugrott a kábítószer „ultraerős” formáinak elérhetősége.

Az új adatok azt mutatják, hogy a kokain 2024-ben 1279 halálesethez kapcsolódott az Egyesült Királyságban, ami az előző évi 1118-hoz képest, és a legmagasabb szám a rekordok kezdete óta. Az Independent.

A 200 000 fős Cheltenham Fesztiválon idén végzett titkos kutatások 85 százalékos tisztaságú mintákat találtak, ami drámai elmozdulást jelent a 13 évvel ezelőttihez képest, amikor az Egyesült Királyságban a kokain átlagos tisztasága 32 százalék körül volt.

A szakértők a felemelkedést a gyorsan változó piaccal hozták összefüggésbe, mivel a tisztább termékekhez könnyebben hozzá lehet jutni, és sok esetben a gyógyszer olcsóbb, mint valaha. A dél-amerikai termelés fellendülése hozzájárult a tisztaság növekedéséhez, és a felhasználók valószínűleg nincsenek tudatában az egészségükre gyakorolt ​​fokozott kockázatnak.

Peter Cain drogtudományi tanácsadó a rendőrség által lefoglalt drogokat teszteli, és megállapította, hogy a tisztasági szint jelenleg 80 százalék körül van, ami 5 százalékos növekedés a COVID-19 óta. „Ez egy vásárlói piac” – magyarázta. „A felhasználók erősebb terméket kapnak, és kevesebbet fizetnek, és most mindenki többet fizet a sörért és egyéb dolgokért.”

2023-ban az Egyesült Királyságban volt a legmagasabb a kokainfogyasztók aránya Európában, a szennyvízből származó kormányzati adatok szerint Angliában a kábítószer fogyasztása negyedével nőtt az elmúlt öt évben.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség szerint a fogyasztás növekedését részben a dél-amerikai rekordszintű termelés segítette elő. Arra figyelmeztetnek, hogy a példátlan globális kínálat történelmi mélypontra sodorta a nagykereskedelmi árakat, lehetővé téve a szervezett bűnözői csoportok számára, hogy az erősebb kokaint szélesebb körben terjeszthessék.

A kokain növelheti a szívroham, a szélütés és a görcsrohamok kockázatát, míg a kábítószer alkohollal való keverése tovább növelheti a túladagolás kockázatát.