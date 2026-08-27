Az „Eklipse”-ben egy tinédzser némasággal és elutasítással néz szembe, miután apja elkapta a „melegbetegséget” (Exkluzív klip)

Manuel Wetscher osztrák filmrendező önéletrajzi élményeit fiktizálta debütáló játékfilmjében Eklipseamely a 83. Velencei Filmfesztivál Horizons szekciójában lesz világpremier szeptember 5-én.

A német és angol nyelvű változatban egyaránt „k” betűvel írt cím „fogyatkozást” jelent, jelezve, hogy a film hogyan érinti azt, amit a napfogyatkozás látásunkkal és megértésünkkel tesz – mindkettő sötétséget hoz a Földre, miközben a Hold elhomályosítja az emberek naplátását, de röviden olyan dolgokat is felfed, amelyek egyébként szabad szemmel rejtve maradnak.

Eklipse Wetscher tapasztalata ihlette, amikor apja AIDS-ben szenvedő halálának részleteit az 1990-es években titkolták előle. A film főszerepében Moritz Hohlrieder Tomy, Finley Brown pedig a legjobb barátja, Chris. A két tinédzser egy nyarat egy alpesi tehenészetben tölt Ausztriában, és segít Tomy nagybátyjának, akit Hannes Perkmann alakít, a fejésben és a szabadban való felfedezésben. De az együtt töltött idő nem csak szórakozás és játék.

„Tomy anyja úgy dönt, hogy továbbra is titokban tartja fia előtt az igazi okot, amiért az apja kórházban van” – jegyzi meg egy összefoglaló. Eklipse. „Amikor Chris megtudja, hogy Tomy apja kórházban van „melegbetegséggel”, megijed – és Tomy hirtelen szembesül az elutasítással és a saját családja hallgatásával.”

Lenz Moretti, Lisa Schützenberger és Barbara Romaner is szerepel abban a filmben, amely a félelmeket és a tabukat kutatja, és azt, hogy ezek hogyan tudnak elfedni fontos tényeket.

Wetscher együtt írta a filmet Bernhard Jarosch-al, akivel korábban a rövidfilmeken is együttműködött. Magma és Négy évszakmelynek írótársa is volt, valamint Éjszaka, amikor az egerek sikítanakamelyben Jarosch szerepelt. Simone Hart az operatőr Eklipsemíg Anna Kirst szerkesztette a filmet.

A Films Boutique folytatja a világméretű eladásokat Eklipse. Gyártó cégei az osztrák Eutopiafilm és az olasz Albolina Film.

THR ma kizárólag egy klipet mutathat be a Velencében bemutató filmből, amely az 1990-es évekbe visz vissza az Alpokba. Készülj fel, hogy találkozz Tomyval és Chrisszel. És készülj fel egy jelenetre, amitől remélhetőleg nem fog úgy forogni a fejed, ahogy a Föld forog a tengelye körül. Nézze meg az exkluzív klipet Eklipse pont itt.