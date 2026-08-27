Reading & Leeds 2026: Jamie T az utolsó pillanatban kéri, hogy csatlakozzon a csapathoz

Lehet, hogy Jamie T egy titkos szettet tervez a 2026-os Reading & Leeds-en, és online közli a szervezőkkel, hogy „utolsó pillanatként” szeretne csatlakozni a csapathoz.

A kettős fesztivál 2026-os kiadásának kapui ma (augusztus 27-én, csütörtökön) nyílnak meg, a Kasabian pedig ma este lesz a főszereplő Leedsben, és a fellépések nagy része mindkét helyszínen holnap kezdődik.

A fesztiválnak már most is van halmozott felállása az idei évre, Charli XCX, Florence + The Machine, Fontaines DC, Dave, RAYE és Chase & Status főszereplésével, és más nevekkel a felállásban, köztük Skepta, Sombr, Role Model, JADE, Kneecap, Geese, Skye Newman, Gurly Hucember, Westside, Gurly Hucember McKenna, Maisie Peters, Paris Paloma, Overpass és Duke Dumont.

Most, néhány órával a dolgok kezdete előtt, Jamie T utalt rá, hogy meglepetéssel készülhet a Readingben.

A cikk írásakor még nem szerepel a számlán, de nemrégiben online kéréssel fordult a fesztiválszervezőkhöz, és megkérdezte, hogy „utolsó pillanatként” csatlakozhat-e.

„Olvasófesztivál, szerinted az utolsó pillanatban ráérek a számlára?” – mondta egy új Instagram-videóban. „Kérlek? Bármikor játszom, bármilyen színpadon, csak 33 perc és 10 másodperc kell. Ennyi. Rövid és édes.”

Ha összejön a slot, az megelőzi, hogy az indie ikon október 9-én adja le új albumát, a „Ghosts (100 Days of Morning)”-t a Polydor Recordsnál. Ez az album lesz a várva várt folytatása a 2022-ben kiadott ötödik albumának, a Theory of Whatevernek.

Az album megjelenése előtt már megosztotta a vezető kislemezt, a '3310-et, és más új anyagokat is megtekintett egy utolsó pillanatban, meghitt koncerten a londoni Scalában.

Egy potenciális R&L megjelenés a decemberben induló 2026-os brit turné előtt is megtörténhet – amelyre a jegyek már előértékesítésben vannak, mielőtt augusztus 28-án, pénteken délelőtt 10 órától általános értékesítésre kerülnének. A teljes dátumokat itt tekintheti meg.

Ez egy másik „titkos szettet” is jelentene a Reading & Leeds számára – a Royal Blood rockduó szintén az utolsó pillanatban jelenik meg holnap (augusztus 28-án, pénteken). A Royal Blood számára a nyerőgép az ötödik, 'Dead Company' című albumuknak a nyomában jelent meg, a 'Ten Over Ten' című visszatérő kislemezzel.

hozzászólni Julia Migenes a díszletről megosztották: „Az első alkalom, amikor a Readinget játszottuk, elég mentális volt… Ha jól emlékszem, akkor volt, amikor az „Out Of The Black” és a „Figure It Out” szólt a rádióban. Körülbelül 100 férőhelyes szobát csináltunk az Egyesült Királyságban, némelyikük elkelt, néhány pedig nem.”

„A turnézásnak abban a nagyon korai szakaszában voltunk, és próbáltunk rajongókat szerezni. Elindultunk a Readingig, és a 100 fős zenélésről egy sátorba kerültünk, amelyet ezrek döngöltek. Emlékszem, eléggé megfélemlítő volt. Hatalmas meglepetés volt, mert nem hittük, hogy ezt megtehetjük. Ijesztő volt, de az energia nagyszerű volt.”

Ami a többi Jamie T-hírt illeti, amióta az előadó ledobta legutóbbi albumát, az előadó 2023-ban minden idők legnagyobb főshow-ját játszotta a Finsbury Parkban, és a közelmúltban Fred Again.. mintát kapott a Lights Burn Dimmer című kislemezéből.

A pár élőben adták elő a számot egy koncerten a londoni Alexandra Palace-ban, amely a producer „10 show in 10 Weeks in 10 Cities” sorozatának egyike volt.