Az érzelmek átcsapnak a Paramount-WBD fúziót ellenző ipari dolgozók városházán: „Ez egy nagy amerikai ipar halála”

Az érzelmek átcsaptak a hollywoodi munkások, szakszervezeti tisztviselők és az FCC jelenlegi biztosának szombati összejövetelén, akik ellenezték a Paramount Skydance-Warner Bros. tervezett egyesülését szombaton, és egyesek azzal érveltek, hogy a megafúzió az üzlet többi közelmúltbeli kihívása mellett „Hollywood halálát” jelenti.

Írók, színészek, stábtagok és kisvállalkozások tulajdonosai borzasztó jóslatokat fogalmaztak meg a javasolt 111 milliárd dolláros tranzakcióval kapcsolatban a „Main St. vs. The Merger” városházán, a Beverly Hills-i Lumiere moziban. Egyesek tehetetlenségük érzését fejezték ki amiatt, hogy az egyik történelmi stúdió elnyeli a másikat. Ezt a tranzakciót a Warner Bros. részvényesei április végén jóváhagyták. Mások, köztük a moderátor és az FTC volt biztosa, valamint az amerikai gazdasági szabadságjogok jelenlegi vezető tanácsadója, Alvaro Bedoya, azt sürgették, hogy a tranzakció még nem zárult le, és reményt keltettek.

Pénteken a Reuters arról számolt be, hogy Kalifornia, New York állam és más államok főügyészei pert készítenek elő az egyesülés megakadályozására, miután Rob Bonta kaliforniai főügyész korábban megígérte, hogy megvizsgálja az ügyletet.

Ennek ellenére úgy tűnt, hogy a teremben sokan nem foglalkoztak azzal a perrel, hogy leállítsák a tranzakciót. Egy személy, aki producerként azonosította magát, de a városházán sok felszólalóhoz hasonlóan nem mondta ki a nevét, egzisztenciálisan írt le egy Paramount-Warner Bros. üzletet. „Egy dominó esett le a világjárvány alatt. Egy másik esett az írók sztrájkja alatt. Ha a Paramount egyesül a Warner Bros.-val, akkor lehet, hogy a végső dominó lesz az, ami mindent lerombol” – mondta.

A félelem az, hogy a hollywoodi megafúzió több ezer elbocsátáshoz, egy kulcsfontosságú vevő elbocsátásához vezetne a projektek piacán, és kevesebb munkával járna azoknak, akik már szembesülnek az iparági összezsugorodás és a korábbi konszolidáció downstream hatásaival. Az egyik televíziós író, aki felszólalt a találkozón, elmondta, hogy a CBS Studios-szal fejlesztés alatt áll egy projektje, amely lelassult, miután bejelentették a Paramount-Warner Bros. egyesülését. Idén pályafutását kellett megtennie. „Ha ez az egyesülés megtörténik, az iparágunk halála lesz, úgy gondolom” – mondta.

-vel megosztott közleményben A Hollywood Reportera Paramount-Skydance szóvivője azt mondta: „A megállapodás ellenszegülése azt jelenti, hogy szembe kell nézni a fogyasztók szélesebb választékával, új lehetőségekkel az alkotók és a dolgozók számára, valamint a kreatív ökoszisztéma területén tapasztalható nagyobb verseny ellen – az ellenkezője annak, amit a trösztellenes törvény hivatott elérni. Ez azt is jelenti, hogy olyan előnyöket biztosítunk a megrögzött inkumbenseknek, mint a Netflix, amit nem érdemelnek meg. Továbbra is küzdeni fogunk minden olyan üzlet ellen, amely az ipart és a teremtőket megsemmisítené. egy egészet.”

A teremben nehéz volt a hangulat, amikor a hallgatóság tagjai megkérdőjelezték, hogyan tudnának hatni. „Mint olyan ember, aki nagyon keményen igyekszik pozitívan, motiváltan, inspiráltan és erővel megőrizni az embereket, és „Folytassuk, csináljuk tovább, kezdem úgy érezni, hogy… tudod, mire gondolok? Nehezen. És egyre nehezebb megtartani másokat inspirációban. És ez nem tetszik” – mondta egy színésznő és a képregény hangja.

Egyesek csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy több választott tisztségviselő és szakszervezet nem lépett fel az egyesülés megkérdőjelezésére, különösen a SAG-AFTRA előadóművészek szakszervezete került kritika alá.

A Writers Guild of America West elnöke, Michele Mulroney és az igazgatótanács tagja, Adam Conover, valamint Anna Gomez jelenlegi FCC-biztos, valamint a Nemzetközi Dokumentumfilm Szövetség és a Future Film Coalition képviselője, Marjan Safinia nem cáfolta a pesszimizmust. („Ez egy nagyszerű amerikai ipar halála” – mondta Conover nyitóbeszédében.) De javasoltak olyan akcióelemeket, mint például személyes történetek elmondása a közösségi médiában, politikai képviselők felhívása és nagyobb csoportokhoz való csatlakozás, hogy lobbizzanak az üzlet leállítása érdekében.

Bedoya optimista volt a potenciális ügyvédi perrel kapcsolatban is. „Ez az egyesülés tud blokkolni kell” – mondta nyitóbeszédében. „Azt kell mondanom, hogy nem csak azt gondoljuk, hogy Rob Bonta főügyész más államügyészekkel együtt beavatkozik az egyesülés megakadályozása érdekében, minden okunk megvan arra, hogy azt gondoljuk, hogy nyerni fognak.”

Ezenkívül Bedoya azt mondta, hogy az összeolvadást megkérdőjelezheti egy magánszemély vagy szakszervezet által benyújtott per, jogszabály, a tranzakció Európai Uniós felülvizsgálata vagy az iráni háború közepette megbukott közel-keleti vállalkozások finanszírozása.

A városháza néhány nappal azután érkezett meg, hogy Ellison Paramount Skydance-je új botrányba keveredett a CBS Newsnál. A felújítás során 60 perca vezetőség elbocsátotta Tanya Simon ügyvezető producert, valamint Cecilia Vegát és Sharyn Alfonsit tudósítóit, valamint Nick Bilton oszlopírót-slash-filmrendezőt bízta meg a híres hírmagazin vezetésével. Régóta 60 perc Scott Pelley tudósítót ezt követően elbocsátották, miután egy hétfői értekezleten a vezetőségbe került, és azt állította, hogy a CBS News vezetője, Bari Weiss „gyilkolt. 60 perc.”

Bár a találgatások kavarogtak arról, hogy más tudósítók követik-e Pelleyt az ajtón, Lesley Stahl, Bill Whitaker és Jon Wertheim pénteken azt mondta, hogy maradnak, mert „nem akarjuk látni 60 perc meghal.”

A Lumiere színházban Gomez, az egyetlen demokrata, aki az FCC-nél maradt, cselekvésre szólította fel a teremben uralkodó frusztrációt. Azzal érvelt, hogy az ABC-vel szembeni közvélemény visszahúzta Jimmy Kimmelt az adásból, és visszaállította a késő esti műsorvezetőt a szerepébe, és bemutatta a mindennapi hangok erejét.

„Tudom, hogy kimerítő, kimerült vagyok” – mondta. „Minden nap beszélek valami új horrorról, amit ez a kormányzat művel, különösen az első kiegészítéssel kapcsolatban. Kimerült vagyok. De nem ideje fáradtnak lenni. Itt az ideje, hogy ihletet merítsen, mert a hangja valóban számít.”

június 6., 19:51 Frissítve Bedoya munkatapasztalatának javítása érdekében. Ő egy korábbi FTC, nem az FCC biztos.