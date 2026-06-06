'John Wick' Spinoff 'Caine' hozzáadja Bill Nighyt (exkluzív)

Bill Nighy brit színész leszerződött egy szerepre Cainea Lionsgate John Wick spinoffját Donnie Yen harcművészeti mester rendezi.

Yen, aki a cím szerinti vak bérgyilkosként jelent meg John Wick: 4. fejezetszintén előtérbe helyezi a funkciót, amely jelenleg Budapesten és Hongkongban készül.

A híváslapon Mason Thames is (A fekete telefon) és Dacre Montgomery (Stranger Things), valamint Rina Sawayama, aki megismétli Akira szerepét, aki in Kanóc 4 a bérgyilkos szállodában dolgozott, amelyet bérgyilkosok leptek el, és Caine-t okolta apja haláláért.

Mattson Tomlin, a közelgő írója A Batman II. részés a Keanu Reeves által készített képregény adaptációja BRZRKRírta a forgatókönyvet Michael McGrale-lel.

A történet követi az eseményeket Kanóc 4 Caine-t felszabadították a The High Table, az elit bűnözői családok által irányított globális birodalmat irányító tanács iránti kötelezettségei alól. De mit gondol? Pont amikor azt hitte, kint van…

A funkció előállítása Kanóc Stawarts Basil Iwanyk és Erica Lee a Thunder Road zsindelyből, és John WickChad Stahelski filmrendező, aki a 87Eleven Entertainment produkciós szalaghirdetésén keresztül készít. John Wick maga, Keanu Reeves is producerkedik, ahogy John Saunders is.

Yen a projekt executive producere Courtney Brockkal együtt.

Nighy a színpad és a vászon egyik legismertebb brit mestere, aki kiemelkedő munkájáról ismert Szerelem Valójábanromantikus dráma Az időről és a Alvilág filmeket. Idén nyáron lesz látható a sorozatban Ride or Die Octavia Spencer és Hannah Waddingham mellett Helena Bonham Carter lesz a főszerep a Hugo Blick-ben.California Avenuea BBC számára.

Az UTA, az Independent Talent Group és Jackoway Austen képviseli.