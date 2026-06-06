Duffy bejelenti az első élő show-t 15 év után az emberrablás megpróbáltatásai után

Duffy bejelentette első élő show-ját 15 év után, ezzel is jelezve, hogy visszatért gyötrelmes emberrablási megpróbáltatásai után.

A walesi énekesnő 2011 óta nem játszott teljes fellépést, amikor 2020-ban megosztotta magát a közélettől.

Pénteken azonban Instagram Stories oldalán azt mondta rajongóinak, hogy július 5-én egy londoni „titkos meghitt” helyszínen fog fellépni egy szavazáson. „Nem örülnék jobban, mint ha néhányan részt vennétek” – mondta.

„Csak kis kapacitású, így csak néhányat tudunk kiválasztani, de nagyon várom, hogy énekeljek néhány új dalt.”

Nem árulta el, hol lesz a show, de arra kérték a rajongókat, hogy egy ingyenes szavazással jelentkezzenek. itt. Elkérjük a születési dátumot, a helyet és az elérhetőségeket, a jelentkezők pedig e-mailt kapnak a művésztől, amelyben kifejti, hogy „a nyerteseket június 15-én e-mailben értesítjük”.

2020-ban Duffy elárulta, hogy miért nem folytatta a felvételeket és a turnékat, és kifejtette, hogy „megerőszakolták, drogozták, és fogságban tartották néhány napig”, és a későbbi felépülése „időt vett igénybe”.

– Kíváncsi vagy, miért nem a hangommal fejeztem ki fájdalmam? – folytatta a nő. „Nem akartam megmutatni a világnak a szomorúságot a szememben. Feltettem magamnak a kérdést, hogyan tudok szívből énekelni, ha összetörik? És lassan töretlen.”

Nem sokkal ezután „háborús fegyvernek” nevezte a nemi erőszakot a saját honlapján megosztott fájdalmas élménybeszámolójában. Ezután arra biztatta a rajongókat, hogy beszéljenek személyes küzdelmeikről, hozzátéve, hogy „felszabadultnak” érezte magát, miután megosztotta történetét.

Ugyanebben az évben Duffy a Netflixnél is felszólalt, és „felelőtlennek” nevezte őket, amiért a filmben „a szexuális kereskedelem, emberrablás és nemi erőszak brutális valóságát csillogtatják”. 365 nap.

Egy hamarosan megjelenő Disney+ dokumentumfilm elmeséli Duffy történetét, a walesi neveltetésétől a hírnévvé válásig, a későbbi visszavonulásig, beleértve a családdal, barátokkal és az iparágban dolgozó társaival készített interjúkat. A dokumentumot márciusban jelentették be, de még nem adtak meg megjelenési dátumot.

Miután 2007-ben aláírt egy lemezszerződést, Duffy 2008-as debütáló albuma, a 'Rockferry' lett abban az évben a legkelendőbb lemez az Egyesült Királyságban. 2010-ben adta ki második albumát Endlessly címmel, 2020-ban pedig visszatért a Something Beautiful és a River In The Sky című kislemezeivel.

A múlt hónapban közzétett egy fotót magáról egy hangstúdióban, és ezt írta: „Bárcsak megtalálnám a megfelelő szavakat, hogy megmagyarázzam, mennyire hiányoztok. Dolgozom azon, hogy visszatérjek hozzátok.”