Madonna arra kéri a rajongókat, hogy „tegyék le a kibaszott telefonjaikat, és csatlakozzanak”, miután visszatértek a színpadra

Madonna arra buzdítja rajongóit, hogy élőzene nézése közben tegyék le telefonjukat.

A Queen of Pop 15. stúdiólemezét, a 'Confessions II'-t készül kiadni július 3-án, amely a 2005-ös 'Confessions On A Dance Floor' spirituális folytatása. Az album előrendelése/előmentése itt.

Az album megjelenése előtt Madonna számos nagy horderejű élő fellépést tartott, köztük egy rögtönzött show-t a New York-i Times Square-en a hét elején, és egy meglepetésszerű fellépést Sabrina Carpenter Coachella címsorában.

Most, a koncertek hátterében, van egy üzenete a modern közönség számára. premierjét követően Vallomások II – A film A hét elején Madonna egy Q&A-ban beszélt arról, hogy az embereknek manapság „tartós igényük van”, hogy mindent dokumentáljanak.

„Azért jöttem erre a földre, hogy cselekvő legyek, nem pedig figyelő” – mondta a hallgatóságnak Fajta.

Ezután megbeszélte a díszletet Carpenterrel, ahol debütáltak a „Bring Your Love” című duettjükkel. Annak ellenére, hogy élvezte az élményt, azt sugallta, hogy a közös tánc „mély törzsi élménye” tönkrement, mivel arcok helyett telefonok tengerére nézett.

Amikor búcsúszavakat kértek tőle, hozzátette: „Tegye le a kibaszott telefonjait, és csatlakoztassa.”

Eddig három számot osztott meg az albumról – az „I Feel So Free”, a „Bring Your Love” és a „Love Sensation” című számokat.

A „Confessions II” lesz Madonna első lemeze a 2019-ben megjelent 14. „Madame X” című albuma óta, amelyen újra találkozik a Confessions producerével, Stuart Price-szal.

„Amikor Stuart Price-szal először elkezdtünk dolgozni ezen a lemezen, ez volt a kiáltványunk: táncolnunk, ünnepelnünk és imádkoznunk kell a testünkkel” – magyarázta Madonna.

„A tombolni művészet. A határok feszegetéséről és a hasonló gondolkodású emberek közösségéhez való csatlakozásról szól” – tette hozzá. „A hang, a fény és a rezgés átformálja érzékelésünket, transz-szerű állapotba sodorva bennünket. A basszus ismétlődése, nem csak halljuk, de érezzük is. Megváltoztatja tudatunkat, feloldja az egót és az időt.”

Az album megjelenési dátuma előtt Kylie Minogue reagált azokra a pletykákra, amelyek arról szólnak, hogy Madonna együttműködik a Confessions II-vel, Linda Perry pedig kifejezte azon szándékát, hogy készítsen Madonnának, és legfrissebb zenéjét „gyengének” nevezte, és „igyekszik felvenni a versenyt a Charli XCX-szel”.

Madonnát Shakira és a BTS mellett megerősítették a labdarúgó-világbajnokság első félidei műsorának egyik főszereplőjének is.