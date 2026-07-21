Preraffaelita nők vagy a pszichiátria az élen, ősszel a Fundación Mapfre-nél

A MAPFRE Alapítvány a mai napon bejelentette, mi lesz őszi kiállítási programja, amely öt kiállításból áll majd, melyek madridi és barcelonai termeiben látogathatók.

Madridban olyan kiállításokat láthatunk, amelyek a modernitás és a nemzetközi avantgárd fejlődésének alapvető állomásait dolgozzák fel, valamint a katalán fővárost már átjárt amerikai fotós, Minor White retrospektívét. Barcelonában a KBr Photography Center ad otthont Dana Lixenberg holland fotós produkciójának és a KBr Flama kezdeményezés új kiadásának.

2027. szeptember 24-től január 10-ig a Recoletos ad otthont a «Pre-Raphaelism. Feminine Itineraries”, „1850-1914, The Other Shore of the Avant-garde” és „Minor White”. Az első a 19. század közepén Nagy-Britanniában kibontakozó mozgalmat vizsgálja meg alkotói hozzájárulásai alapján és Pamela Gerrish Nunn felügyelete alatt. Kapcsolódása a férfi kritikusok, illetve a férfi művészek autonómiájának és befolyásának lesz a Ruskin művész. Olajfestményeket, vízfestményeket, rajzokat, metszeteket, fényképeket, textileket, hímzéseket, zománcokat és ólomüvegeket láthatunk többek között olyan szerzőktől, mint Elizabeth Siddal, Julia Margaret Cameron, Evelyn de Morgan, May Morris és Eleanor Fortescue-Brickdale.

„Az avantgárd másik partja” a kiadványt veszi kiindulópontnak Az őrület kifejezései (1922), Hans Prinzhorn német pszichiáter és művészettörténész, a Heidelbergi Egyetemi Kórházban gyűjtött pszichiátriai betegek munkáinak gyűjteménye alapján. Akkoriban ismeretlen láthatóságot adott ezeknek az alkotásoknak, és megkérdőjelezte a határokat a művészet, a betegség és a kreativitás között.

A Pilar Soler kurátora által rendezett kiállítás elemzi mind azt a kulturális kontextust, amelyben a szöveg megjelent, mind az avantgárd mozgalmakban megnyilvánuló visszhangját, amellett, hogy a könyvet és Prinzhorn gyűjteményét a nácizmus instrumentalizálta, hogy lejáratja a modern művészetet vagy annak hozzájárulását a modern művészet megszületéséhez. art brut. Ugyanígy kiemeli, hogy a pszichiátriai betegek alkotásai hogyan módosították a múlt századi művészeti gyakorlat megértését.

Ami a Carlos Gollonet kurátora által készített Minor White retrospektívet illeti, az produkciójának főbb állomásait tekinti át, mindenekelőtt a művész által a természet, a táj, a portré és a férfi akt körüli narratív és költői csoportokként felfogott fényképes képsoraira összpontosítva.

Már Barcelonában, 2027. október 1. és január 17. között a KBr ad otthont a „Dana Lixenberg” kiállításnak. Amerikai képek” és „KBr Flama'26”. Lixenberg a fényképezés szerzője őszinte és elkötelezett pillantással azokra, akiket ábrázol: harminc éve marginalizált közösségek, populáris kultúra és tájak szereplői, utóbbi esetben az emlékezethez és az identitáshoz kötődnek.

Az „American Images” a kortárs amerikai társadalom megközelítése lesz néhány figyelemre méltó művén keresztül: from Birodalmi udvarokamely az 1992-es Los Angeles-i zavargások után kezdődött, Jeffersonville-ben (Indiana) és Shishmaref-ben (Alaszka) készült sorozataihoz vagy a Polaroidjaival készült installációhoz. Mindkét esetben változatos valóságokat dokumentált, olyan megközelítéssel, amely távol áll a sztereotípiáktól és tiszteletben tartja főszereplőit.

A Maison Européenne de la Photographie-val együttműködésben megszervezett antológiát Laurie Hurwitz és Marcel Feil gondozta.

Ami a hatodik alkalommal megrendezett KBr Flama projektet illeti, amely a barcelonai fotóiskolákban képzett fiatal fotósok útját kívánja láthatóvá tenni, idén Sara Bravóval, Elena Bulet i Llopisszal, Luca Gaetano Pirával és Meghan Mathews-szal találkozhatunk, akiket a Roser de Cambray, Crist és Carlinaes Gubrayból álló zsűri választott ki.