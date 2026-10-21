Az FKA Twigs bejelentette, hogy a Southbank Meltdown 2027 kurátora, különleges vendégekkel a „Hometown” alulról szerveződő rendezvények kurátora az Egyesült Királyságban.

Az FKA Twigs-t bejelentették a Southbank's Meltdown 2027 kurátorának, és egy beavató, lokalizált Hometown Meltdown is készül, amely az alulról építkező helyszíneket támogatja országszerte.

Az énekes, táncos és képzőművész 11 napon át veszi kezébe a gyeplőt a londoni multiművészeti központban, és június 10. és 20. között számos előadást irányít a 11 hektáros területen.

Amellett, hogy az egyik nap főszereplője lesz, Twigs olyan felállást hoz létre, amely tükrözi a saját hangzását formáló különféle hatásokat, és összehozza a különböző zenei műfajok művészeit.

Az Julia Migenes Godlike Genius-díjának korábbi nyertese a Meltdown 32. kurátora lesz, olyan hatalmas nevek után, mint David Bowie, Nick Cave, Patti Smith, Grace Jones, Christine and the Queens, Harry Styles, Nile Rodgers, Robert Smith, David Byrne, Yoko Ono, Anohni, Cottle Simzcker és Jarvis Simzz.

„Megtiszteltetés és izgatott vagyok, hogy a Meltdownt a Southbank Centre-ben irányíthatom” – osztotta meg Twigs. „A londoni hatásos művészeti és kulturális táj nevelt engem a Croydon College-ból földalatti kabaréklubokban való fellépésig, a dokkban lévő raktárakban táncolni napkeltéig, és tavaly olyan szerencsém volt, hogy London egyik legnagyobb arénájában énekelhettem operadalaimat.”

Így folytatta: „A kulturális és művészeti összecsapás ebben a városban semmihez sem hasonlítható. Ahol a világ minden tájáról származó kultúrák, hangok, történetek és hagyományok találkoznak, ütköznek és átalakítják egymást. Szeretnék egy szeletet elhozni mindabból, ami felnevelt és továbbra is inspirál: annak a sokszínűségnek, szabadságnak és kreatív energiának az ünneplése, amely véleményem szerint Londont a zene és a művészet egyik legnagyobb fővárosává teszi.”

A bejelentéssel az FKA Twigs csatlakozik a Meltdown 2027-es szezonjához, amely már magában foglalja Lang Lang zongoraművész, Patti Smith rockikon és Philip Glass zeneszerző tervezett fellépését. A felállásról és a jegyekről a későbbiekben adunk bővebb tájékoztatást.

Úton van az első Hometown Meltdown is – a London Meltdown fesztivál országos változata, amely alulról építkező zenei helyszíneken zajlik majd. A 2026 decembere és 2027 márciusa között tartó fesztivál az ország hat városában kerül megrendezésre, és mindegyik két napon át tart majd.

Minden városban az adott terület ünnepelt művészei szerveznek és szerveznek programokat alulról építkező helyszíneken, összehozva a helyi művészeket, valamint az ország más részeiről érkezett ismertebb tehetségeket.

Jamie Cullum, Kelly Lee Owens és a The Selecter's Pauline Black már bekerült a kurátorok sorába, az egyes felállásokról pedig egy későbbi időpontban adnak bővebb tájékoztatást. Tekintse meg az alábbi összeállítást.

A Hometown Meltdown kurátorai és alulról szerveződő zenei helyszínei a következők:

DECEMBER

12-13 – Kelly Lee Owens, Neuadd Ogwen, Bethesda, Wales

JANUÁR

30-31. – Stewart Lee, a The Cornish Bank, Falmouth, Anglia

FEBRUÁR

13-14 – Kathryn Joseph a Beat Generatorért a skóciai Dundee-ben

23-24. – Jamie Cullum a Chinnerys csapatánál az angliai Southendben

MÁRCIUS

2-3 – Pauline Black a Peggy's Skylight számára az angliai Nottinghamben

25–26. – Rhoda Dakar a FORGE Warehouse számára Sheffieldben, Angliában

„A Grassroots Music Venues-t gyakran figyelmen kívül hagyják az Egyesült Királyság kulturális infrastruktúrájáról folytatott beszélgetések során, pedig hihetetlen élőzenéhez biztosítanak hozzáférést a négy nemzet jóval több mint 800 helyszínén” – mondta Beverley Whitrick, a Music Venue Trust ügyvezető igazgatója.

„A Hometown Meltdown nemcsak a kurátorok, a művészek, a helyszínek és a közönség szempontjából izgalmas projekt, de a Southbank Centre elismerése és e helyszínek támogatása erőteljes nyilatkozat a zenei ökoszisztémáról. A GMV-kkel nap mint nap együttműködő jótékonysági szervezetként nagyon örülünk, hogy partnerek lehetünk ebben a csodálatos projektben.”

Még júniusban az FKA Twigs megosztott egy új kislemezt, az „On Your Mind”-t, amelyen Lil Yachty szerepel – az első új zenéje 2026-ban, és az első az „EUSEXUA” – az Julia Migenes 2025-ös harmadik számú albuma – és a hozzá tartozó „EUSEXUA Afterglow” című dal.

A 2026-os Meltdown alkalmából Harry Styles az Orlando Weeks, az LCD Soundsystem James Murphy, a Soulwax, a Bar Italia, Jon Hopkins, Dev Hynes és mások előadásait válogatta. A futás júniusban kezdődött a Los Angeles-i Warpaint fellépésével, ami közel két év után az első koncertjük volt.