James Bond aukció: Daniel Craig „Skyfall” öltönyje, Ana de Armas „No Time to Die” ruha blokkolni készül

A James Bond-rajongókat valószínűleg megrázza a szeretett franchise tiszteletére rendezett aukció.

A Propstore online kötvényárverése 400 tételt tartalmaz, amelyek a régóta futó sorozat minden filmjét felölelik, és kiemelik a franchise fejlődését 1962-től. Dr. sz 2021-ig Nincs idő meghalni. A James Bond online aukción már világszerte licitálhatók, amelyeket az aukciós linken keresztül lehet leadni, és október 27-ig tart.

Az aukció legfontosabb elemei közé tartozik Daniel Craig Tom Ford öltönye, inge és mandzsettagombjai 2012-ből. Skyfallvárhatóan 53 000 dollárért adják el. Szintén üti a blokkot Ana de Armas Paloma ruhája és szandálja Nincs idő meghalnia ruhával valószínűleg 53 000 dollár körüli áron is lehet majd menni.

Az egyik szerencsés licitáló 14 első kiadású könyvet kap Ian Fleming Bond-írótól, a Jonathan Cape kiadó gyűjteményét pedig várhatóan 50 000 dollár feletti áron adják el. Egy vászonhátú brit quad poszter Dr. sz értéke akár 22 000 dollár, míg egy 1983-as kereplőlap Octopussy 10 000 dollár feletti eladásra irányulhat.

Daniel Craig bejön Skyfall. Az Everett Collection jóvoltából

„James Bond egyedülálló helyet foglal el a populáris kultúrában, és az érdeklődés a mai napig erős” – mondja Alastair McCrea, a Propstore szállítmányok igazgatója. A Hollywood Reporter. „Bond több mint 60 éve része a mozinak, minden generációnak megvan a maga Bondja, saját kedvenc filmje és emlékezetes pillanatai. Az egyik ember Sean Conneryvel, egy másik Pierce Brosnannal, egy másik Daniel Craiggel nőtt fel, így még mindig ugyanazon család három generációja vitatkozhat arról, hogy ki a legjobb 007. Ez az, ami mindenkit vonz a gyűjtésben. A színészek, a kütyük, poszterek, jelmezek vagy az eredeti műalkotások nagyon kevés filmes franchise állíthatja ezt, és ez nagy része annak, hogy a gyűjtői piac miért marad ilyen erős.

Egy brit quad Dr. sz. A Propstore jóvoltából

A kötvényárverés a Propstore korábbi online aukcióját követi, amelyen több mint 300 tétel szerepelt Denis Villeneuve rendezőtől. Blade Runner 2049. Az aukció a múlt héten zárult le, és olyan különlegességek voltak, mint a Ryan Gosling által viselt jellegzetes kabát, amely 201 600 dollárért kelt el, beleértve a vevő prémiumát is. Ez az új, Bond-központú aukció a várakozások kialakulása közben zajlik a következő 007-es film sztárjának casting folyamata közepette, amelyet Villeneuve fog rendezni.

„A horizonton megjelenő új filmről szóló hírek mindig új érdeklődést váltanak ki, és arra számítok, hogy ez az elkövetkező években növekedni fog” – teszi hozzá McCrea. „A más márkákhoz fűződő kapcsolatok szintén magasan tartották az érdeklődést, az Aston Martintól az Omegáig, és ezek mind növelik az ismertséget. A Daniel Craig-korszakban a gyűjthető tárgyak ára emelkedett a legnagyobb mértékben, és ez a plakátok, forgatókönyvek, könyvek és jelmezek terén is megfigyelhető.”