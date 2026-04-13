„Az őrület érzése legyőzhető”

A Massive Attack tagja, Robert Del Naja megosztott egy nyilatkozatot, amelyben a „drákói kormányt” sújtotta, miután letartóztatták a palesztinai akció tilalma elleni tiltakozás során.

Del Naja azon tüntetőtársak százai között volt, akik szombaton (március 12.) a Trafalgar Square-en tiltakoztak a palesztinai akciók tilalma ellen, és feltartottak egy táblát, amelyen ez állt: „Ellenzem a népirtást, támogatom a palesztinai akciókat”.

A rendőrök elvitték a tüntetésről, és letartóztatták, mert azzal gyanúsítják, hogy támogatást mutatott egy tiltott szervezetnek, amire most egy hosszú nyilatkozatban tért ki. Instagram.

„A gázai izraeli népirtás során a legtöbb ember, köztük én is, úgy érezte, hogy fokozatosan megőrülnek” – kezdték. „Hogyan engedhette meg a világ, beleértve a brit kormányt is, hogy ez megtörténjen?

„Az őrültség érzését fokozta számos brit hírügynökség (köztük a BBC) megmagyarázhatatlan politikája, akik nem voltak hajlandók megnevezni az identitást, amely egyik atrocitást a másik után követte el. Izrael volt, és mindenki tudta, hogy Izrael. Miért nem mondják ezt?”

„Az őrület témájában 2026-ban Nagy-Britanniában a terrorizmusról szóló törvény értelmében letartóztathatnak, mert csendben ül, és egy kartontáblát tart a kezében, amely szerint ellenzi a népirtást, és támogatja az erőszakmentes fellépést annak megakadályozására.”

Azt mondta, „mindenki tudja, hogy ez teljes őrület”, azt állítva, hogy ez magában foglalja a letartóztatásokat végrehajtó rendőrtiszteket és a Legfelsőbb Bíróság bíráit, akik nemrégiben törvénytelennek ítélték.

Az év elején a Massive Attack reagált arra, hogy a felsőbíróság törvénytelennek ítélte a Palesztina Akció tilalmát, és akkoriban kijelentette, hogy Keir Starmer kormánya „meg akarta büntetni azokat, akik láthatóvá tették a népirtásban való közreműködésüket”, és „tekintélyelvű törvényt alkotott, hogy megtorolja a békés, jeleket tartó polgárokat”.

A Filton 24-re hivatkozva – aki állítólag 2024-ben betört és szabotált egy Bristol melletti Elbit Systems gyárat, amely az izraeli hadsereg számára fegyvereket állít elő – a továbbiakban azt mondták, hogy „a legmagasabb árat azok fizették, akik e kormány bosszúálló bűnösségéért küzdenek”.

Legutóbbi nyilatkozatában Del Naja kijelentette, hogy „mindenki tudja, hogy a „Palestine Action” aktivistáinak puszta elkeseredettsége, akik katonai felszerelést vandálnak, nem terrorizmus. Ezt valójában senki sem hiszi el.

„A kormány számos tagja (és) vezető tanácsadója a „háború a béke” ideológiai pártblokkjához tartozik, amely figyelmen kívül hagyta békés felvonulók millióit, hogy illegálisan megtámadják Irakot. Arroganciájuk és érzéketlen közönyük azt az emberi kétségbeesést kelti, amelyet pokolian akarnak leverni a bíróságokon.”

Posztját reményteli üzenettel zárta, és biztosította a rajongókat, hogy „az értelem vagy az őrület legyőzhető”.

„Követelhetjük, hogy kormányunk tartsa be azokat a nemzetközi törvényeket, amelyekért az előző generációk életüket áldozták” – mondta. „Az Egyesült Királyság polgárai kevésbé lesznek elkeseredve (és a túlterhelt bíróságaink csendesebbek lesznek), ha országunk a szomszédok, például Spanyolország feddhetetlenségével cselekszik, és nyugodtan visszautasítja területük és vagyonuk illegális amerikai/izraeli háborús bűncselekményekre való felhasználását.”

Del Naja azt mondta, hogy „néhány óra rendőri őrizetben, törvénytelen letartóztatás mellett nagyon csekély ár” ezekért a célokért, és így zárta: „Demokráciánk, valamint a most alkotmányos törvényben szereplő polgári jogok és szabadságjogok szó szerint az ehhez hasonló apró cselekedetekre épültek. Talán ezért akarja ez a drákói kormány leverni őket?

„Szabad Palesztina. Nincsenek háborúk.”

A Massive Attack számos más módon is támogatását fejezte ki Palesztina iránt, és tavaly nyáron csatlakozott a Primal Screamhez, és lesújtott a kormányra, amiért lehetővé tette a „békés állampolgárok” letartóztatását a Palesztina Akció londoni demonstrációján.

Szeptemberben csatlakoztak a Fontaines DC-hez, az Amyl & The Sniffershez és több mint 400 másik előadóhoz a No Music For Genocide kampányban, majd később hozzátették, hogy teljes mértékben bojkottálni fogják a Spotify-t. Utóbbi állításuk szerint annak köszönhető, hogy a streamer vezérigazgatója, Daniel Ek jelentős befektetéseket hajtott végre „egy társaságban (Helsing), amely katonai lőszeres drónokat és vadászrepülőgépekbe integrált mesterséges intelligencia technológiát gyárt”.

Akkoriban a Spotify szóvivője azt mondta: „A Spotify és a Helsing két teljesen különálló vállalat”, és hozzátette, hogy Helsing „nem vett részt Gázában”, és erőfeszítései „Európa megvédésére irányultak Ukrajnában”.

Helsing magukat hozzátették, szerint Gyám: „Jelenleg azt látjuk, hogy téves információ terjed arról, hogy a Helsing technológiáját Ukrajnán kívüli háborús övezetekben is bevetik. Ez nem igaz.

„Technológiánkat csak elrettentés és az ukrajnai orosz agresszió elleni védekezés céljából vetik be az európai országokba.”

A Massive Attack 1999 óta bojkottálta az izraeli fellépéseket, és tavaly tavasszal nyilatkozatot adott ki Kneecap támogatásáról, miután bejelentették, hogy az ír trió ellen az Egyesült Királyság terrorellenes rendőrsége nyomozást indított.

A Kneecap's Móglaí Bap ellen indított eljárást tavaly szeptemberben ejtették az ügy előidézésének módjával kapcsolatos technikai okok miatt. A főbíró akkor azt mondta a bíróságnak, hogy a vád „jogellenes” és „semmis”.