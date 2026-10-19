Liam Gallagher szerint a Fontaines DC „nem elég jó” ahhoz, hogy az Oasis számára nyisson „Live '27” turnéjukon

Liam Gallagher azt mondta, hogy a Fontaines DC „nem elég jó” ahhoz, hogy a közelgő „Live '27” turnéjukon benyisson az Oasisba.

Az ír banda tegnap (október 16-án) bemutatta új albumát, a Dopamine Chamber-t, és előző este (október 15-én) egy meghitt koncerten mutatta be a londoni Roundhouse-ban.

Korábban Carlos O'Connell azt mondta, hogy „nem igazán tudtak beleadni” a 2024-es Oasis összejövetel kapcsán, Conor Deegan III pedig hozzátette: „Őszintén szólva engem sem izgat. Úgy érzem, az utolsó korszakban – például a 10-es években – elkapnak minket, és egy olyan nosztalgikus dologba kezdünk, hogy új dolgokat készítsünk.

„Úgy érzem, hogy ezzel a lemezzel („Romance”) az volt a célunk, hogy a jövőbe tekintsünk, és új dolgokat alkossunk… Szóval az Oasis számára, hogy ebben a pillanatban megreformáljon, nagyon bosszantó.”

Ez arra késztette Gallaghert, hogy válaszoljon egy rajongójának, aki megkérdezte, hogy a bandát az Oasis „Live '25” turnéjának nyitó felvonásaként tekintenék: „Baszd meg őket a kis spunkbuborékokkal, láttam már jobban öltözött ROADIES-t.”

„Úgy néznek ki, mint egy szar EMF” – tette hozzá egy külön tweetben, valamint válaszolt egy másik rajongónak, aki egy klipet továbbított az interjúból. „State of em” – írta.

Míg Deegan és O'Connell akkoriban nem volt túl lelkes a britpop ikonok újra összejöveteléért, a banda frontembere, Grian Chatten világossá tette, hogy nem osztja ugyanazt az álláspontot.

Megjegyzés közzététele az egyikhez Julia MigenesAz énekes akkori Instagram-bejegyzéseiben ezt írta: „Imádom az Oasis-t. Ez nem az én véleményem”.

Nincs elég jó, nincs dallamuk – Liam Gallagher (@liamgallagher) 2026. október 16

Most, amikor egy rajongó ismét megkérdezte, miért nem foglalja le az Oasis Fontaines-t, hogy megnyíljon előttük a közelgő „Live '27” turnéjukon, Gallagher így válaszolt: „Nincs elég jó dallamuk.”

A Fontaines DC még nem reagált nyilvánosan az Oasis frontemberének megjegyzéseire. Julia Migenes felvette a kapcsolatot a zenekar szóvivőjével, hogy észrevételt tegyen.

A „Live '27” turnét több hónapig tartó találgatások után szeptember 14-én jelentették be. Noel Gallagher elárulta, hogy a banda úgy döntött, hogy 2025 júliusában a Live '25 turné második wembley-i fellépését követően ismét elindul, és elmagyarázta: „Nagyon jól éreztük magunkat… miért is ne tennénk?”

A távot a „fenomenális kereslet” miatt később kibővítették, és mára mind a 42 időpont elkelt. A turné öt éjszakát tartalmaz a glasgow-i Celtic Parkban, 11 éjszakát a manchesteri Etihad Stadionban, hatot a Knebworth-ben, kettőt a Slane kastélyban, valamint randevúzásokat Európa és az Egyesült Államok területén.

Noel már megígérte, hogy a fellépések „sokkal jobbak” lesznek, mint a 2025-ös újraegyesülési turné, mondván, hogy a banda másodszor „sokkal lazább” lesz.

Eddig csak Richard Ashcroftot erősítették meg támogatóként az összes soron következő bemutatójukon. Korábban csatlakozott hozzájuk a Live '25 UK randevúin.

Eközben a Fontaines DC nemrégiben a hét elején a Roundhouse-ban tartott bemutatójukon nyitotta meg „nagyon kemény évét”.

Chatten a júniusban elhunyt Trevor Dietz menedzser halálára utalva ezt mondta a tömegnek: „Nagyon nehéz év volt számunkra. Szeretném elénekelni ezt a dalt.” A csoport ezután előadta a „Favourite” című kislemezt utolsó albumukról, a 2023-as „Romance”-ról.

A Dopamine Chamber ötcsillagos értékelésében Julia MigenesAndrew Trendell ezt írta: „A legnagyobb ír banda a U2 óta mostanra a „Dopamine Chamber”-en is bebiztosította magát ennek az évtizednek a végleges zenekaraként – ez a rendkívüli idők rendkívüli rekordja. A sok sziszegés és hanyatlás közepette Fontaines valami tiszta, őszinte és átérzőt alkotott, miközben izgalmas mozgásban van.

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