Az „Ulya” rendezője belevág a harmadik lett Oscar-pályázóba, amely egy feltörekvő színész női kosárlabda-legenda szerepét tölti be, és „blockbuster” lett

Lettország beírta az Oscar történelmét 2025-ben, amikor Gints Zilbalodis Folyik elnyerte a legjobb animációs film díjat. Két évvel később az ország egy egészen más filmet választott ki a 2027-es Oscar-gálán. A balti ország választotta Ulya rendező: Viesturs Kairišs (január), melynek főszereplője a feltörekvő lett színész, Kārlis Arnolds Avots, a világpremier pedig Cannes-ban volt az Un Certain Regard szekcióban, mint a legjobb nemzetközi játékfilm Oscar-pályázója.

A legendás lett kosárlabdázó, Uljana Semjonova kétszeres olimpiai bajnok és háromszoros világbajnok élete ihlette a fekete-fehér Ulya egy elszigetelt vidéki óhitű közösségből követi főhősét a profi kosárlabda kiélezett versenyvilágába. Ott kell eligazodnia a rendkívüli magassága által vonzott figyelem és az élsport követelményei között.

Szemjonova végül 15-ször megnyerte a Szovjetunió nemzeti bajnokságát és az Európa Bajnokok Kupáját, 1976-ban és 1980-ban pedig olimpiai aranyérmet nyert a Szovjetunióval, és ő lett az első nem amerikai nő a kosárlabda Hírességek Csarnokában.

Pénteken, Ulya megnyitja a 30. alkalommal megrendezett észt Tallinni Fekete Éjszakák Filmfesztivált (PÖFF). Lettország, Lengyelország, Észtország és Litvánia koprodukciójaként a balti filmművészet világszínpadon való felemelkedésének szimbóluma is. „Ulya nagyon jó példa arra, hogy a balti filmipar mit érhet el a régiónkon kívüli együttműködéssel és partnerekkel” – mondta Triin Tramberg, a PÖFF művészeti igazgatója. „Lehet, hogy országaink kicsik, de rengeteg történettel és kreatív tehetséggel rendelkezünk. A koprodukciók egyesítik ezeket az erősségeket, segítenek az ambiciózus filmeknek eljutni a közönséghez szerte a világon, és erősebb nemzetközi jelenlétet biztosítanak filmeseinknek.”

Avots a forgatókönyvet Livia Ulmannel és Andris Feldmanissel írta. Wojciech Staroń az operatőr, a vágást Armands Zacs végezte. A B-Rated International az Ulya értékesítését bonyolítja le, az Ego Media Lettországban, az Allfilm Észtországban, a Staroń Film Lengyelországban és a Tremora Litvániában. A New Mountain Films felvásárolta Ulya Észak-Amerika számára.

rendező Viesturs Kairišs (jobbra) és a sztár Kārlis Arnolds Avots az „Ulya” forgatásán

A mintegy 1,8 millió lakosú Lettország, amely Nyugat-Virginiához hasonlítható, korábban két másik Kairišs-filmet is elküldött az Oscar-gálára: a 2022-es filmjét januáregy felnőtté váló történet egy feltörekvő filmesről, aki a lett függetlenség hátterében keresi magát, és 2017-es filmje Melanie krónikáiegy nő valós történetén alapul, akit fiával együtt a negyvenes években, Lettország szovjet megszállása után egy szibériai munkatáborba küldtek.

Kairišs beszélt THR körülbelül Ulyaamely egy legendás sportoló belső világát eleveníti fel, és hogyan vált a film kasszasikerré Lettországban.

A filmrendező és Avots korábban együtt dolgozott január. Kairišs pedig tudta, hogy a sztár azt fontolgatja, hogy ír egy darabot Szemjonováról, és szerepel benne a főszerepben. „Kárlistól egy ideig hallottam, hogy az álma, hogy Uljana Semjonovát alakítsa” – meséli a rendező THR. Amikor a sztár egy másik kreatívnak mesélt az ötletről: „Rájöttem, hú, ez egy film. Ez nem egy színházi darab.”

Kairišsnek nem volt szeme egy történelmi projekten. „Kicsit belefáradtam a lett történelemmel kapcsolatos filmek készítésébe” – emlékszik vissza. „Nem nagyon érdekelt, hogy sportról vagy bármi másról csináljak valamit. De hallottam a történetet egy óriáslányról, aki vidéken élt, majd Rigába jött, és az akkori edzők elvitték. És ez a kezdet komolyan megérintett. Azonnal eszembe jutott ez az első kép egy távoli környezetről, ahol egy furcsa, magas lány él, és az emberek hirtelen keresni kezdik.”

Nem foglalkozott azzal, hogy egy férfi játssza a női kosárlabda-legendát. „Ez egy csomag volt. Kārlis Ulyát játssza” – mondja Kairišs. „Számomra azonnal rendben volt. Meg kellett tennem. De amikor a társproducerek pénzét kerestük, az emberek gyakran aggódtak, hogy hogyan fog kinézni, és hogy lesz-e [seem like] karikatúra vagy ilyesmi. De mindig azt mondtam, hogy jól hangzik. Ez egy film Ulyáról, és nem az én ötletem. És egyáltalán nem érdekel egy, mondjuk, „normál” vagy hagyományos film.”

„Ulya” A Cannes-i Filmfesztivál jóvoltából

Avots elmondta THR az év elején, hogy számára Ulya Werner Herzogihoz hasonló történetnek tűnt Kaspar Hauser rejtélye. És a rendezőjének is ugyanez volt az ösztöne. „Az első impulzusom az volt, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy Werner Herzog-film egy óriásról” – mondja.

Az egyéb hatásokról kérdezve a rendező megemlíti, hogy azt javasolta neki és Staroń operatőrnek, hogy nézzék meg Ingmar Bergman pszichológiai drámáját. Személy. „Valószínűleg az esztétikumra gyakorolt ​​hatás” – ismeri el Kairišs.

De a fizikai megjelenés és a mozdulatok főként kulcsfontosságúak voltak a film középpontjában álló személyben való merüléshez. „Az első nagy feladatom magamnak és a művészi csapatnak az volt, hogyan kell belemenni az elméjébe” – meséli a filmrendező THR. „Már a kezdetektől fogva érdekelt, hogy belülről mutassam meg a filmet. Természetesen sok objektív dolog van, de mégis fontosnak tartottam, hogy megmutassam ennek az embernek a láthatatlan világát.”

Ahogy Avots elmondta THR az év elején Szemjonova szomszédja volt Lettország fővárosában, Rigában. Kialakult közöttük a kapcsolat, és ő megbízott a film mögött álló csapatban. A vége Ulya ennek a köteléknek a szimbóluma: egy fotó a januárban elhunyt sportolóról Avots-szal.

A filmrendező úgy véli, hogy egy különleges személyre, az ő kihívásaira és történetére összpontosítva a film univerzális hatást keltett. „Miközben megpróbáltunk belemenni a fejébe, és egy nagyon szubjektív filmet készíteni, valahogy mindannyiunkról szóló film lett belőle – mindenkiről, aki azonosulni tud azzal, hogy van egy belső korcsunk, amit magunkban tartunk” – ajánlja Kairišs. „Mindenkinek van valami, amit el akar titkolni, ami megfelel a modern világ által megkövetelt összes mércének. Valahogy megölöd a kedvesedet, valószínűleg a valódi hitelességedet, így a film nagyon univerzális.”

rendező Viesturs Kairišs (jobbra) Wojciech Staroń operatőrrel az „Ulya” forgatásán

Hogy érzi magát a rendező Ulya Lettország képviseletében a nemzetközi Oscar-versenyen? „Ez a harmadik alkalom” – hangsúlyozza. „Azokra az Oscar-gálákra kis költségvetéssel jársz Lettországból, de a film vetítéseken mindig elképesztő volt a visszhangja. [premiering at] a cannes-i fesztivál egy álom volt számomra.”

Kairišs a kasszasikert is hangsúlyozza, hogy Ulya hazatért. „Lettországban ez egy igazi kasszasiker”, mintegy 105 000 belépőt ért el, és ez év eleji indulása óta számít, mondja. Ez teszi Ulya a legsikeresebb lett film az ország mozikban 2026-ban, megelőzve olyan hollywoodi kasszasikereket, mint pl. Az Odüsszeia és Minyonok & Szörnyek. Jelenleg még 2026 második legsikeresebb filmje is a lett mozikban, közvetlenül lemaradva Pókember: Vadonatúj nap. A rendező azt mondja: „Hihetetlen siker egy fekete-fehér művészfilmnek.”