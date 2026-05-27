„Backrooms”: mit mondanak a kritikusok az A24 horrorfilmjéről, amelyet a 20 éves Kane Parsons rendezett

Május fontos hónap volt a horror rajongók számára. A Focus Features és a Blumhouse's kirobbanó sikerét követően MegszállottságA24-esek Hátsószobák pénteken kerül a mozikba – a kritikák pedig már megérkeztek.

A filmeket egy közös szál is megosztja: mindkettőt a műfaj feltörekvő fiatal hangjai rendezik, a 26 éves Curry Barkerrel. Megszállottság és a 20 éves Kane Parsons rendezi Hátsószobák. Miután az internetes pletykák megkérdőjelezték Parsons szerepét a filmben, Mark Duplass sztár gyorsan megvédte a filmrendezőt. „Amikor ott voltam, Kane 100%-ban irányított” – írta Duplass az X kedden. „Inkább, mint sok nála háromszor idősebb rendező.”

A filmben Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett és Lukita Maxwell is szerepel, a forgatókönyvet Will Soodik írta. A producerek között szerepel a horror-vezér James Wan és Osgood Perkins is.

Hátsószobák Dr. Mary Kline (Reinsve) terapeutát követi, aki egy alternatív dimenzióba lép, miután páciense eltűnik benne. A film Parsons vírusos YouTube-sorozatát adaptálja, amelyet tinédzserként indított.

Szerdától Hátsószobák 87 százalékos pontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on, és 45-50 millió dolláros nyitóhétvégére készül, ami az A24 eddigi legnagyobb debütálása lenne. Alább nézze meg, mit mondanak a kritikusok a filmről.

A Hollywood Reporter Angie Han ezt írta: „Az önmagáért való kísértetiesnek megvannak a határai. Minél tovább töltjük a Hátsószobák felfedezését, annál kevésbé ijesztőnek és véletlenszerűbbé válnak ezek a furcsaságok. Úgy tűnik, nem ennek az univerzumnak vagy a karakterek pszichológiájának valamilyen belső logikája szerint vannak kialakítva, hanem egyszerűen csak arra tesznek kísérletet, hogy találgassunk; csak addig működik, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy nincs értelmes válasz.”

A Daily Beast Nick Schager ezt írta értékelésében: „Hátsószobák kétségtelenül egy horrorfilm, de lényegében kevésbé van közös benne a slasherekkel, a kínzópornóval és a kísértetjárta-házhűtőkkel, mint az olyanokkal, mint David Lynch filmje. Elveszett autópálya. A 21 éves Kane Parsons debütáló filmje (május 29.) egy rejtélyes völgyes alvilágba való leereszkedés, amely egyben a modern világ elvetemült tükörképe és dekonstrukciója, egy ébrenléti rémálom, amely az atmoszférát helyezi előtérbe az ugrásszerű ijesztgetésekkel szemben, a szuggesztiókat a magyarázatokkal szemben. Noha időnként túlzott pszichologizálással nehezíti le magát, olyan szürrealista varázslatot varázsol el, amely semmihez sem hasonlít a kortárs moziban.”

A YouTube kritikusa, Jeremy Jahns dicsérte a film megtalált felvételi elemeit és a vígjáték egyensúlyát, mondván: „Ez a film valójában megdöbbentően vicces” időnként: „Voltak pillanatok, amikor egyértelműen nevetni kezdett, és ez eltalált. A közönség nevetett.” Bár hozzátette, hogy a film túl hosszúnak tűnt. „A film utolsó felvonása egyfajta utólagos gondolatnak tűnik… Megvannak a hibái, és látom, Hátsószobák jobban működtem online rövidnadrágként, de nagyjából jól éreztem magam klausztrofóbiás időkben.”

Az Associated Press' Jake Coyle azt írta, hogy a „háttér sokkal izgalmasabb”, mint a film: „Horrorként fluoreszkáló riff Michel Gondry filmjén A makulátlan elme örök napsütése, Hátsószobák nem egészen működik. Noha a film talál egy potenciálisan éleslátó utat egy történethez, nem tudja áthidalni a nagyon fizikai, faltól falig szőnyeggel borított labirintust Clark mentális állapotával. Egy ilyen sok ajtós film végül nem találja meg a megfelelőt.”

Birodalomé Jamie Graham ezt írta:Hátsószobák David Lynch óta az egyik legszürreálisabb, art-horror film Radírfej. A websorozat 2022-es debütálása óta 200 millió megtekintéssel büszkélkedhet, de ez a film egészen biztosan nem mindenkinek való. Előnyben részesíti az átlátszatlanságot, a félig megpillantott lényeket és a folyamatos nyugtalanság érzését a tömeget tetsző ugrásokkal szemben, és minden bizonnyal végtelen vitát és értelmezéseket vált ki azok között, akiket nem unat meg butaság.”