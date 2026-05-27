A Gilla Band arca „szeretetlennek érzi magát, és nehezen tudja megfogalmazni, mire gondolok valójában” négy év után első új dalánál, a Giraffe-nál

A Gilla Band négy év után megosztotta első új dalát a fejtörő 'Giraffe' formájában – nézd meg alább.

A korábban Girl Band néven ismert befolyásos dublini együttes harmadik, 2022-es, Most Normal című lemezük óta nem adott ki stúdióalbumot, de most új zenékkel térnek vissza.

Megerősítették a 2026 végi amerikai turné és a 2027 januári és februári európai turné részleteit is, amelyek végén Bristolban, Londonban, Manchesterben és Glasgow-ban játszanak – lásd alább az összes részletet.

A 'Zsiráf' a banda kísérletező, határokat feszegető gitárzenei megközelítésére jellemző, előtérben a torzítás és az atonalitás, az énekesnő, Dara Kiely megkínzott, ordított énekhangja pedig belső monológot áraszt.

Péntektől (május 29-től) lesz elérhető 7”-es képlemezként a Rough Trade-en keresztül, és előrendelhető. itt.

Kiely ezt mondta: „Ebben a számban az első néhány szakasz azt mutatja be, hogy milyen az én általános fejterem. Ez egy nagyon szétszórt és néha magányos hely lehet. Nem szeretem magam, és nehezen tudom megfogalmazni, hogy mit gondolok valójában.”

„Az outro viszont közvetve egyfajta megerősítést ad arra vonatkozóan, hogy létezik irántam érzett vonzalom. Bár nagyra értékelem, még mindig nehezen hiszem el.Hajkefével kergetett ki az ajtón, és azt követelte, hogy vegyek fel megfelelő kabátot.' Ez egy nagyon ír Mammy akció. Ezt a sok szeretetet nehéz elfogadnom, de gyönyörű dolog az életben.”

A Gilla Band játszik:

OKTÓBER

14 – Philadelphia, PA, Underground Arts

15 – Brooklyn, NY Máshol – A terem

17 – Allston, MA Brighton Music Hall

19 – Montreal, QC Fairmount Színház

20 – Toronto, ON Lee's Palace

21. – Detroit, MI Third Man Records – Cass Corridor

23 – Chicago, IL The Bottom Lounge

24 – Szent Pál, MN Turf Club

27. – Denver, CO Bluebird Színház

28 – Salt Lake City, UT Kilby Court

30 – Portland, VAGY Mississippi Studios

31 – Vancouver, BC The Pearl on Granville

NOVEMBER

01 – Seattle, WA Neumos

03. – San Francisco, CA The Independent

04 – Los Angeles, CA Lodge szoba Highland Park

07 – Phoenix, AZ Valley bár

08 – Santa Fe, NM Miau Wolf

10 – Austin, TX 29th Street Ballroom

11 – Denton, TX Rubber Gloves Showroom

13 – Nashville, TN The Blue Room a Third Man Recordsnál

14 – Carrboro, NC Cat's Cradle (hátsó szoba)

15 – Washington, DC Az Atlantisz

2027. JANUÁR

20 – Trabendo – Párizs, Franciaország

21 – Le Botanique – Brüsszel, Belgium

22 – Le Grand Mix – Tourcoing, Franciaország

23 – Tolhuistuin – Amszterdam, Hollandia

25 – Ekko – Utrecht, Hollandia

26 – Betty – Hamburg, Németország

27 – Loppen – Koppenhága, Dánia

29 – SO36 – Berlin, Németország

30 – Hydrozagadka – Varsó, Lengyelország

31 – Subzero -Prága, Csehország

2027. FEBRUÁR

02 – Durer Kert – Budapest, Magyarország

03 – Flucc Wanne – Bécs, Ausztria

05 – Bogen F – Zürich, Svájc

06. – Arci Bellezza – Milánó, Olaszország

10 – Trinity – Bristol, Egyesült Királyság

11 – Mennyország – London, Egyesült Királyság

12 – Band on The Wall – Manchester, Egyesült Királyság

13 – Grand Classic – Glasgow, Egyesült Királyság

Tavaly a banda gitárosa, Alan Duggan Borges elindított egy új projektet The Null Club néven, egy debütáló EP-vel, amelyen a The Horrors és Mandy, Indiana tagjaival közösen dolgoztak.