A Gilla Band arca „szeretetlennek érzi magát, és nehezen tudja megfogalmazni, mire gondolok valójában” négy év után első új dalánál, a Giraffe-nál

A Gilla Band négy év után megosztotta első új dalát a fejtörő 'Giraffe' formájában – nézd meg alább.
A korábban Girl Band néven ismert befolyásos dublini együttes harmadik, 2022-es, Most Normal című lemezük óta nem adott ki stúdióalbumot, de most új zenékkel térnek vissza.
Megerősítették a 2026 végi amerikai turné és a 2027 januári és februári európai turné részleteit is, amelyek végén Bristolban, Londonban, Manchesterben és Glasgow-ban játszanak – lásd alább az összes részletet.
A 'Zsiráf' a banda kísérletező, határokat feszegető gitárzenei megközelítésére jellemző, előtérben a torzítás és az atonalitás, az énekesnő, Dara Kiely megkínzott, ordított énekhangja pedig belső monológot áraszt.
Péntektől (május 29-től) lesz elérhető 7”-es képlemezként a Rough Trade-en keresztül, és előrendelhető. itt.
Kiely ezt mondta: „Ebben a számban az első néhány szakasz azt mutatja be, hogy milyen az én általános fejterem. Ez egy nagyon szétszórt és néha magányos hely lehet. Nem szeretem magam, és nehezen tudom megfogalmazni, hogy mit gondolok valójában.”
„Az outro viszont közvetve egyfajta megerősítést ad arra vonatkozóan, hogy létezik irántam érzett vonzalom. Bár nagyra értékelem, még mindig nehezen hiszem el.Hajkefével kergetett ki az ajtón, és azt követelte, hogy vegyek fel megfelelő kabátot.' Ez egy nagyon ír Mammy akció. Ezt a sok szeretetet nehéz elfogadnom, de gyönyörű dolog az életben.”
A Gilla Band játszik:
OKTÓBER
14 – Philadelphia, PA, Underground Arts
15 – Brooklyn, NY Máshol – A terem
17 – Allston, MA Brighton Music Hall
19 – Montreal, QC Fairmount Színház
20 – Toronto, ON Lee's Palace
21. – Detroit, MI Third Man Records – Cass Corridor
23 – Chicago, IL The Bottom Lounge
24 – Szent Pál, MN Turf Club
27. – Denver, CO Bluebird Színház
28 – Salt Lake City, UT Kilby Court
30 – Portland, VAGY Mississippi Studios
31 – Vancouver, BC The Pearl on Granville
NOVEMBER
01 – Seattle, WA Neumos
03. – San Francisco, CA The Independent
04 – Los Angeles, CA Lodge szoba Highland Park
07 – Phoenix, AZ Valley bár
08 – Santa Fe, NM Miau Wolf
10 – Austin, TX 29th Street Ballroom
11 – Denton, TX Rubber Gloves Showroom
13 – Nashville, TN The Blue Room a Third Man Recordsnál
14 – Carrboro, NC Cat's Cradle (hátsó szoba)
15 – Washington, DC Az Atlantisz
2027. JANUÁR
20 – Trabendo – Párizs, Franciaország
21 – Le Botanique – Brüsszel, Belgium
22 – Le Grand Mix – Tourcoing, Franciaország
23 – Tolhuistuin – Amszterdam, Hollandia
25 – Ekko – Utrecht, Hollandia
26 – Betty – Hamburg, Németország
27 – Loppen – Koppenhága, Dánia
29 – SO36 – Berlin, Németország
30 – Hydrozagadka – Varsó, Lengyelország
31 – Subzero -Prága, Csehország
2027. FEBRUÁR
02 – Durer Kert – Budapest, Magyarország
03 – Flucc Wanne – Bécs, Ausztria
05 – Bogen F – Zürich, Svájc
06. – Arci Bellezza – Milánó, Olaszország
10 – Trinity – Bristol, Egyesült Királyság
11 – Mennyország – London, Egyesült Királyság
12 – Band on The Wall – Manchester, Egyesült Királyság
13 – Grand Classic – Glasgow, Egyesült Királyság
Tavaly a banda gitárosa, Alan Duggan Borges elindított egy új projektet The Null Club néven, egy debütáló EP-vel, amelyen a The Horrors és Mandy, Indiana tagjaival közösen dolgoztak.