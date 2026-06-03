Ben Folds nyílt levelet írt a Nemzeti Szimfonikus Zenekar támogatására, mivel Trump nevét eltávolították a Kennedy Centerből

Ben Folds nyílt levelet írt a Nemzeti Szimfonikus Zenekar támogatására, miután Trump nevét eltávolították a Kennedy Centerből.

A zenekar székhelye a washingtoni művészeti helyszín, amely a tavalyi év végén egy politikai vihar központjává vált, amikor a testület megszavazta a Trump-Kennedy Center átnevezését.

A vitatott lépést a múlt héten megfordították, amikor egy amerikai bíró kimondta, hogy a helyszínt nem lehet átnevezni kongresszusi jóváhagyás nélkül, ami azt jelenti, hogy Trump nevét eltávolítják az intézmény címéről és homlokzatáról.

Folds, aki lemondott a Nemzeti Szimfonikus Zenekar művészeti tanácsadói posztjáról, amikor Trumpot a Kennedy Center elnökévé választották, levelet írt, amelyben a zenekar támogatására szólította fel a nehéz időszakot.

„Az NSO-nak nincs meg az idő luxusa, mivel megfojtotta az elnöki hatalomátvételből eredő pénzügyi zűrzavar” – írta.

Trump februárban bejelentette, hogy a Központot két évre bezárja javítások miatt, bár ez most szünetel. Folds szerint a helyzet azt jelenti, hogy a zenekar „valós bajban van”, és „lehet, hogy nem éli túl”.

Azt is mondta, hogy „jelenleg nincs terv vagy megoldás a szervezet megmentésére”, de hozzátette, hogy „a közvélemény elsöprő támogatással képes megfordítani a helyzetet”.

Elmondta, hogy míg más zenekarok meghirdették programjaikat az év hátralévő részére, az NSO nem, mivel „nem is tudja, van-e otthona”. Hangsúlyozta, hogy a Trump nevének eltávolítására vonatkozó bírósági végzés „jó”, de hozzátette, hogy „nem itt az ideje a győzelmi körnek, mert hosszú, zűrös folyamat lesz, hogy mindezt egészséges helyzetbe hozzuk”.

A központ szóvivője azt mondta, hogy fellebbezni fognak a névváltoztatási rendelet ellen, Trump pedig a közösségi médiában közölte, hogy együttműködik a Kongresszussal, hogy „visszaadja nekik ezt a kudarcot vallott intézményt”.

Azt mondta, hogy „Cooper bíró és a radikális baloldal szívesebben látja meghalni, mintsem Trump elnökkel olyasvalamivé alakítani, amire mindenki büszke lehet”.

Tavaly, Gonosz Stephen Schwartz zeneszerző csatlakozott a helyszínt bojkottáló művészek egyre növekvő listájához, mondván, hogy a helyszín többé nem jelenti a „szabad művészeti véleménynyilvánítás apolitikus helyét, amelyre alapították”.

A közelmúltban Milli Vanilli és a The Commodores azon művészek közé tartoznak, akik kiestek Trump Freedom 250 ünnepségéről a Nagy Amerikai Állami Vásáron.

Az eseményt a múlt hét elején jelentették be, és a tervek szerint június 25. és július 10. között a Washington DC-ben található National Mallban kerül sor.

A kezdeti felállásban olyanok voltak, mint a Vanilla Ice, Milli Vanilli, Flo Rida, a Poison frontembere, Bret Michaels, a The Commodores, a Young MC, a Morris Day & The Time, a C+C Music Factory és még sok más, az eseményről – hasonlóan a Kennedy Center fiaskójához – számos művész távozott, tiltakozva Trump tettei ellen.