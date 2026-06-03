Hogyan ihlette meg a „Jurassic Park” és Steven Spielberg a görög indie filmes allegóriát a másságra

A világoskék szemű fiúThanasis Neofotistos író-rendező műfajhajlító görög játékfilmes debütálása, meg nem határozott időpontban játszódik. De a szerző és alkotói csapata vizuális utalásokat szolgál fel a közelmúltra. A sasszemű közönség még a kihalt hüllők egy bizonyos csoportja előtti tisztelgést is észrevesz, amely, mint kiderült, ihlette a filmrendezőt, aki a 2026. évi SXSW London Screen Festival keretében június 4-én, csütörtökön világpremierként fogja bemutatni a filmet.

A világoskék szemű fiúa kirekesztés, a szerelem és a szabadság vágyának filmes allegóriája, amely egy furcsa felnőtté válástörténetként is felfogható, Giorgos Karydis főszereplője Petros, a fiú, akit szigorú nagymamája és a falu polgármestere kényszerít, hogy álarc mögé bújjon, mert kék szeme van. Hiszen ez a szemszín félelem és babona forrása a távoli hegyi falu helyi lakosainak, ahol élnek.

A Neofotistos és Grigoris Skarakis által közösen írt filmben Djordje Arambasic operatőr, a vágás pedig Panagiotis Angelopoulos jóvoltából. A Gersh kezeli az amerikai eladásokat.

A premier előtt Neofotistos megosztotta vele THR hogyan ragadt rá először a filmekre. „A legnagyobb példaképem, az inspirációm például az, amit „jó old-school mozinak” nevezek. Jurassic Park Steven Spielbergtől – magyarázta. „Ez volt az első film, amit moziban láttam, és emiatt lenyűgözött a dinoszauruszok. 10 éves koromban úgy éreztem, hogy a dinoszauruszok valóban léteznek a való életben. Ez volt a fő inspirációm, hogy filmes legyek.”

„The Boy With the Light-Blue Eyes” az Argonauts/SXSW London jóvoltából Az Argonauts/SXSW London jóvoltából

A férfi mögött A világoskék szemű fiú lenyűgözte a Spielberg dínó kasszasiker mögötti mesterség is. „Animatronikát használt, olyan anyagokat használt, amelyeket kézzel készítettek, kézzel készített” – áradozott a görög kreatív. „Most nem VFX vagy mesterséges intelligencia volt. Annyira valóságosnak tűnt. A történet olyan egyedinek tűnt, és én bekerültem ebbe az univerzumba. Ezért akartam mesemondó lenni.”

A kézműves szempontok is kulcsfontosságúak voltak Neofotistos és csapata számára A világoskék szemű fiú. „Nagyon szeretek univerzumokat létrehozni” – mondta THR. „Tehát az volt a célom, hogy valami egyedit és nagyon kézműveset alkossak. Nem használtunk mesterséges intelligenciát. Minimális VFX-et használtunk. Minden a forgatáson készült [process].”

Munkáját „néhány görög filmes is nagyon ihlette”, köztük nagy nevek. „Például az első film [Theo] Angelopoulos, A rekonstrukcióamely a szülővárosomhoz közel készült, és nagyszerűen mutatja be a társadalmakat” – mondta. „És Yorgos Lanthimos, egy görög filmrendező esete, aki hatalmasra nőtt – az általa használt varázslatos realizmus inspirál.”

Emlékszel, hogyan említettem a kihalt hüllőket? Keresse őket, amikor nézi A világoskék szemű fiú! Neofotistos megosztotta: „Petros szobájában van néhány dinoszaurusz, az inspirációm miatt Jurassic Park“.