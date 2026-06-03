Wim Wenders kihúzta a forgalomból a filmet Nastassja Kinski tini aktjelenetével

Wim Wenders német rendező (Párizs, Texas, Tökéletes Napok) elővette 1975-ös filmjét Rossz lépés (Falsche Bewegung) kivonták a forgalomból, egy vitatott meztelen jelenetre hivatkozva az akkor 13 éves Nastassja Kinski színésznővel.

Kinski évek óta próbálja rávenni Wenderst a film szerkesztésére, hogy kivágja a vitatott jelenetet, amelyben az ágyán fekve, csak bugyit visel. A jelenetben a 30 év körüli színésztársa, Rüdiger Vogler bejön a szobába, levetkőzik a fehérneműjére, és ráfekszik, csapja, majd simogatja az arcát.

„Bár 13 évesen még nem tudtam sokat, már tudtam, hogy ez nem volt helyes” – mondta Kinski a német lapnak adott interjújában. Süddeutsche Zeitung.

Szerdán a film jogait ellenőrző The Wim Wenders Alapítvány bejelentette, hogy visszavonult Rossz lépés forgalomból. „A streaming partnereket, a televíziós műsorszolgáltatókat és a forgalmazó partnereket utasítják, hogy szüntessék meg a film nyilvános hozzáférését” – áll a nonprofit csoport közleményében.

Wenders nem mondta el, hogy tervezi-e a film újravágását a jelenet eltávolítása érdekében.

Wenders a múlt pénteki Német Filmdíjátadón foglalkozott a film körüli vitákkal, ahol életműdíjat kapott. Köszöntő beszédében Wenders kijelentette, hogy ma nem forgatja le a jelenetet, és azt mondta, tudja, hogy a filmben tartása továbbra is fájdalmat okoz Kinskinek, egy színésznőnek, akit mélységesen csodálok, és még mindig teszek. Után Rossz lépésWenders és Kinski tovább dolgozna az elismert Arany Pálma-díjason Párizs, Texas (1984) és tovább Messze, olyan közel! (1993).

De Wenders nem tett ígéretet a jelenet eltávolítására, és megkérdőjelezte, hogy van-e joga megváltoztatni a filmtörténetet.

„Nem hibáztathatom azt a 29 éves fiatalembert, aki akkor voltam, 50 évvel ezelőtt, aki filmet készített koráról; bizonyos értelemben meg akarta ragadni a korszellemet” – mondta Wenders.

Wenders felkérte a Német Filmakadémia tagjait, különösen a fiatalabb filmeseket, hogy vitázzanak és segítsenek neki a probléma megoldásában.

Beszédében Wenders idézte Steven Spielberg sajnálatát a digitális újraszerkesztés miatt ET: The Extra Terrestrial a film 20 éves jubileumi újrakiadása alkalmából. A film híres kerékpáros üldözési jelenetében Spielberg a kormányügynökök fegyvereit walkie-talkie-re cserélte. Spielberg később azt mondta, hogy ez hiba volt, és visszaállította az eredeti lőfegyvereket a film további kiadásaihoz.

Abban az esetben, ha Rossz lépésA kérdés azonban nem egyszerűen a véleménynyilvánítás szabadságáról vagy a kulturális normák változásáról szól. Kinski ügyvédje, Christian Schertz bírálta Wenders beszédét, amellyel megpróbálta kibújni tetteiért a személyes felelősség alól, és azt mondta, pert indít, ha Wenders nem távolítja el a helyszínt.

Egy másik megfigyelő megjegyezte, hogy annak ellenére, hogy Kinski mindig is tisztelettel fejezte ki a képek eltávolítására vonatkozó óhaját, Wenders beszédében úgy hangoztatta kérelmét, mintha „magára a mozi szabadságára fenyegetne: a teremben tartózkodó minden egyes művész szabadságára. Aki nézi és hallgatja a szavait, csak döbbenten érezheti magát” – áll egy szerkesztői cikkben. Süddeutsche Zeitung.

Újabb véleménycikk a német napilapban Welt egyetértett abban, hogy „szimbolikusan helyes lenne eltávolítani a jelenetet”.